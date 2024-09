Alfredo Casero anticipó la fecha del regreso de Cha Cha Cha al teatro

Alfredo Casero dio detalles de la vuelta de Cha Cha Cha al teatro (Captura tv)

Cha Cha Cha marcó una época de humor absurdo en la televisión de los años noventa. Hace unas semanas, Alfredo Casero, su creador, le había contado a Teleshow que estaba planeando un homenaje al ciclo que dejó una huella por su estilo innovador, a un poco más de 30 años de su debut por la pantalla de América. En esta oportunidad, la puesta en escena será en el teatro, y durante la madrugada de este domingo, el actor dio detalles del esperado regreso para todos los fans del programa a través de un tuit en X. “Para armar Cha Cha Cha no están muchos de los originales, pero estamos ahí con Lito Ming. Me parece que está”, comenzó diciendo el humorista, quien luego escribió la fecha de la presentación del espectáculo. “Voy a hacer los tres shows de la semana diferentes ya que son demasiadas cosas. Dale, venite que es ahora o nunca. 10 de octubre, Metropolitan”, concluyó para dar por sentado la reaparición de los sketches sobre el escenario de la calle Corrientes.

“Sería un trabajo de locos. No es fácil volver a hacerlo porque tenés una gran corriente en contra, porque todos piensan que sos vos”, dijo Casero a la hora de contarle a Teleshow que planea volver con su mítico ciclo. “Lo que pasa es que no hay lugar dónde hacerlo y no es sencillo. No es que yo lo quiera o no hacer, sino que mucha gente tiene que tener la buena voluntad o la plata para invertir. Y yo mismo les digo que no inviertan porque es un laburo bárbaro y hace falta mantenerlo con mucho dinero, que es como se hacía la televisión de antes, pero no la de ahora”, reflexionó el capocómico en ese momento.

Alfredo Casero contó cuándo será el regreso de Cha Cha Cha (Twitter)

Acto seguido, expresó sus ganas de volver a recuperar el espíritu del programa. “Igual, yo tengo siempre el truco... Hoy por hoy está el deseo de hacerlo y tenemos pensado llevarlo a cabo, por lo que estamos tratando de conectarnos con la gente y lo vamos a hacer con los que estén”, adelantó el actor a este medio.

“Mi proyecto es hacerlo en un teatro grande, ubicado en la calle Corrientes, con todo lo que necesitamos”, había asegurado Alfredo antes de cerrar la propuesta con el teatro Metropolitan. “Dentro de poco empiezo a trabajar y estoy feliz de poder hacerlo. Vamos a hacer Cha Cha Cha, pero a los 30 años con otro nombre. Sigue vivo como si hubieras hecho una joya y viste que sigue dando vueltas, pero cambia de dueño. Pero, a menos que la fundan, el ciclo va a seguir dando vueltas”, cerró con entusiasmo.

Alfredo Casero y su Batman de "Cha Cha Cha" (Captura TV)

En cuanto a la participación de sus excompañeros, el cómico contó que “Alberti es amigo mío”, en alusión al comediante que no solo fue parte de su equipo sino que luego siguió su carrera como parte de la dupla al frente de Todo x dos pesos y ahora tiene su propio restaurante en Uruguay, Choto. Por otro lado, el humorista comentó que Alacrán está “haciendo lo suyo en Miami e hicimos un show, pero ahora él no quiere trabajar porque está en lo suyo”. Por otro lado, el artista reveló: “Capusotto no me llamó por teléfono en 27 años, pero yo creo que todos tienen que matar eso para ser grandes”.

“A algunos nunca más los vi, creo que queda en el alma de todos y también cuando me acerco no parece muy importante para ellos lo que pasó. Generalmente tienen otra cosa, como en el caso de Alacrán, que tenía a Fernandito…”, reconoció el comediante a la hora de reflexionar sobre cómo se disolvió el vínculo con otros de los integrantes del equipo.