Entre el recuerdo, el dolor y el enojo: Gustavo Conti y Ximena Capristo se expresaron a un año de la muerte de Silvina Luna

El descargo de Gustavo Conti a un año de la muerte de Silvina Luna (Instagram)

Gustavo Conti, Ximena Capristo y Silvina Luna se conocieron en la segunda edición de Gran Hermano y se hicieron inseparables. Desde ese momento, transitaron el camino del espectáculo por separado y ocasionalmente juntos, pero siempre mantuvieron la amistad. Los dos primeros se enamoraron, formaron una familia y la llegada de Félix potenció el vínculo, que fue de a cuatro. La muerte de la rosarina, hace exactamente un año, es algo para lo que todavía no encuentran explicación.

En las últimas horas, ambos se manifestaron en sus redes sociales, cada uno a su manera. Conti registró un video cargado de enojo y frustración, dirigido para aquellos que, según él, cuestionaron su relación con Silvina y lo criticaron por no hacer más visible su luto. Por su parte, Capristo eligió el camino de la emoción y apeló a una foto retro.

A través de sus Instagram stories, el influencer arremetió contra quienes cuestionaron la autenticidad de su duelo, subrayando que no le debe explicaciones a nadie sobre su amistad con Silvina. Según Conti, las acusaciones en su contra surgieron a raíz de un comentario que hizo en su momento, donde pidió rezar cuando Silvina fue conectada a un respirador. Esto fue interpretado por algunos como un intento de llamar la atención, lo que desató su furia.

“Mañana se cumple un año de que falleció Silvina, y están saliendo todos personajes ridículos a hacerse los amigos fatales que empezaron a pasearse por todos los programas. Yo elegí no hacerlo. Como siempre”, afirmó, marcando una clara distancia entre él y aquellos que, según su percepción, buscan ganar notoriedad mediática aprovechando el dolor ajeno.

Su mensaje, lejos de ser conciliador, fue una defensa acérrima de su postura y una acusación contra quienes considera oportunistas. “Y a todos los boludos que figuran, que se ocupen de su vida, muertos”, declaró con un tono que reflejaba tanto dolor como indignación. Para finalizar, cerró su mensaje con una nota de frustración, señalando que un año atrás decidió no hablar porque el dolor era demasiado reciente, pero que ahora siente la necesidad de defenderse. “Para todos los que salen a hablar, que se compren una vida y que dejen de molestar a Silvina, y que cierren bien el or…”.

El mensaje de Ximena Capristo a un año de la muerte de Silvina Luna

Por su parte, Ximena Capristo, esposa de Conti y otra amiga muy cercana de Silvina Luna, tomó un camino diferente para recordar a la modelo. Este sábado, la mediática compartió en su cuenta de Instagram una emotiva fotografía de ambas, abrazadas en la nieve, junto con un cálido mensaje recordando momentos felices que vivieron juntas. “Si nos reímos ese día...estalladas. Pfff ni se imaginan cuando nos pusimos esos crampones para caminar arriba del glaciar Perito Moreno”, escribió Capristo, ofreciendo un contraste más nostálgico y personal al enfado de su pareja.

“Cero glam en nuestro look pero nada nos importaba solo queríamos volver a recorrer el glaciar y al final nos dieron un chocolate y un shot de whisky para matar el frío. Te amamos siempre, gordi”, concluyó Ximena, provocando cientos de elogios en los internautas por la memoria de la modelo.

Así recuerda su círculo íntimo a Silvina Luna (Video: LAM)

Además del mensaje que dejó en sus redes sociales, Ximena participó de un especial que le hicieron a Silvina en el programa LAM (América TV) para homenajearla. Allí la panelista dio una nota donde no pudo evitar las lágrimas. “Yo pensé que iba a poder salir (de la última internación). Pensé que podía llegar a seguir con algún problema de salud, pero que no iba a tener este desenlace”, comenzó diciendo angustiada.

“Era una mina que es muy joven, luchadora y que le haya pasado esto por este tipo que no se le puede llamar médico, porque el médico sana, y este hombre no sana, sino que le puso ese material a muchas mujeres que aún no lo han dicho y que van camino al mismo desenlace de Silvina”, agregó, sobre Aníbal Lotocki, el médico que actualmente está preso y que operó a su amiga años atrás.

Respecto a su compañera en Gran Hermano, reconoció que no comprende que ya no está en este plano. “Creo que en algún momento va a volver, son como las ganas que uno tiene, tal vez. A veces digo, ‘en algún momento va a volver y va a estar ahí con nosotros’. Lo sentimos así, Gus también lo siente igual. Como que ella está de viaje y en algún momento va a volver y nos vamos a juntar a reírnos y a hablar de boludeces”, agregó muy emocionada y con lágrimas en los ojos. “Ella está presente todo el tiempo. La tengo en un portarretrato al lado de mi mamá y la recordamos todos los días. Y yo le prendo velitas muchas veces, porque le doy luz de esa forma”, concluyó la panelista.