Escándalo y renuncia de una panelista en el programa de Alex Caniggia: “Es duro porque necesito el trabajo”

Renunció la panelista de Alex Caniggia (Video/Carajo Streaming)

Melina De Piano sorprendió a los seguidores del programa de Alex Caniggia y Furia Scaglione al renunciar en vivo durante en plena emisión el canal de streaming Carajo. La comunicadora, quien se desempeñaba como panelista, lo anunció después de expresar su malestar con la dinámica del programa e incluso criticó la actitud del mediático ante las cámaras.

De Piano, que se hizo conocida como cantante cuando lo acompañó a Caniggia en Cantando 2020, decidió abandonar su participación en el show al citar diferencias irreconciliables con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul. La panelista reconoció que, a pesar de su amistad de años, no podía seguir lidiando con la personalidad que Alex mostraba frente al público: “Nosotros somos amigos desde hace muchos años. Siempre tuvimos un buen vínculo. Conocí al Alex fuera de cámara que quizás no toda la gente conoce. Me da bronca el Alex frente a cámara y se lo digo absolutamente todos los días. Me da odio esta boludez que hace, me da mucha bronca porque sé que del otro lado es otra persona”.

Sus palabras fueron bien recibidas por el hijo del futbolista y, al mismo tiempo, captaron la atención de la ex Gran Hermano 2023, quien escuchó atentamente la declaración de su compañera. Melina también mencionó situaciones que la habían afectado personalmente, como comentarios despectivos sobre sus opiniones durante el programa. “Me dolieron algunas cosas o esto de sentir que mi palabra quizás no era valorada, o que vos en chiste digas que mi palabra no tiene valor. Son cosas que me afectan. Ya sé que era para pincharme un poco, pero Alex sabe que soy sensible. No me gusta opinar de algunos temas y me gusta frenar algunas cosas que para mí no están bien”, puntualizó en su despedida.

"No tengo otro trabajo en puerto", aclaró Melina De Piano

Acerca de cómo la afectaron las críticas dijo: “Leí tantas cosas... La estaba empezando a pasar mal, tengo un código y curto una forma que no es la misma de ustedes y como me afecta prefiero dar un paso al costado. Yo soy ‘barat’, la empecé a pasar mal y tomé la decisión”. Finalizado el programa, De Piano recurrió a su cuenta de X para contestar a quienes cuestionaron e insinuaron que se iba por otra oportunidad laboral: “No tengo otro trabajo en puerta. Dije lo duro que es para mí renunciar porque lo necesito. Prioricé mi salud mental porque ya no me sentía cómoda como lo dije en vivo. Dejen de inventar”.

Cómo fue la pelea de Alex Caniggia con Melina de Piano que desencadenó la renuncia

En el programa hablan acerca de diferentes temas y en muchas ocasiones debaten acerca de lo que sucede en las redes sociales. Melina decidió dar su opinión sobre de un video que se volvió viral, en el que una mujer insultaba a las personas que caminaban por la calle. Luego sostuvo que el trato que recibía esta mujer, tras la viralización, no estaba bien. A partir de ahí se desató la pelea.

Cómo fue la pelea entre Alex Caniggia y Melina De Piano (Video: Carajo/"Toda")

“Me parece que no tiene nada que ver tu audio totalmente desubicado con que yo tenga sentido común y coherencia. Me parece que no está bueno reírse de una persona que no sabemos si tiene problemas de salud mental o no”, fue la postura que planteó la joven exparticipante del Canta Conmigo Ahora, desatando el enojo de Caniggia que no dudo en hacérselo saber: “Entre nosotros va a haber problemas. Pero lo hablamos cuando termine el stream, no ahora”.

El programa continuó con normalidad, pero la cantante decidió retomar el tema y plantarle cara a su amigo y jefe: “No es una verdad. Es una opinión. Mi opinión en general es diferente a la de ustedes, pero no por eso está mal”, aseguró Melina. “¡El chat que opina! Para mí está mal”, terminó el tema el hermano de Charlotte Caniggia.