Federico D’Elía criticó la decisión del gobierno de recortar el presupuesto del INCAA: “Es una venganza absurda”

Erico D’Elia dio su opinión acerca del INCAA (Video: Instagram/azzenstream)

Federico D’Elía, conocido por su icónico papel en Los Simuladores, se refirió a la situación que atraviesa el cine argentino en la actualidad. Este miércoles, el actor estuvo invitado a Fabri Stream (AZZ) y, si bien el tema principal del programa es el fútbol, al hablar sobre el freno de la realización de la película del recordado programa de televisión debido a la falta de financiamiento, D’Elía mostró su preocupación por la realidad cinematográfica del país.

“A mí lo único que me gusta de este gobierno es que está moviendo el avispero, después quiero ver qué pasa una vez que se mueve”, comenzó diciendo el productor de cine. Acto seguido, dio su opinión sobre las medidas que tomó el gobierno con respecto al INCAA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. “Digo que había que revisar el INCAA hace muchísimo tiempo, pero de ahí a cerrarlo, de ahí a que no haya plata, de ahí a que no lo charlemos y encontremos una solución, es una venganza lo que hicieron”, disparó dejando en claro su postura con respecto al tema de la reestructuración del ente gubernamental.

Luego, agregó: “Es una venganza para los actores K, y yo no soy K pero me parece muy injusto. Es una venganza hacia ellos injusta, injustificada, no tiene sentido, no sirve para nada. Lo escuché decir a Milei: ‘Los actores se hacen millonarios mientras el pueblo se muere de hambre’”. Ante esta declaración, no dudó en dejar en claro que no todos los actores son millonarios, sino que se trata de un grupo muy reducido de profesionales: “La plata que entra ahí no va a los pobres, eso es falso. No hay actores millonarios, no existen”.

Al trabajar no solo como actor sino también como productor, Federico D’ Elía entiende con claridad todo el trabajo que hay detrás de cada proyecto. “No son solo los actores, atrás de todo esto hay una mini industria, que son todos los técnicos, la gente de catering, de las locaciones, de los hoteles cuando uno viaja”.

“Nos estamos perdiendo de todo esto por una venganza absurda, zonza, que no tiene sentido y, seas de la ideología que seas, el actor siempre tuvo la cosa de la lucha muy presente, no nos queda otra. En las épocas de crisis es cuando más creativos nos ponemos, entonces, va a estar en nosotros ver cómo salimos de esto”, declaró el hijo de Jorge D’Elia criticando duramente la decisión de Milei de recortar el presupuesto.

Durante mucho tiempo las producciones que recibieron financiamiento fueron juzgadas, Federico los apoyó y fue terminante con sus palabras: “Ojalá podamos hacer entrar en razón a un montón de gente que piensa que somos unos chorros y lo único que queremos es la plata del Estado”. En esa misma línea sentenció: “Nunca cobré plata, la gran mayoría no la cobró y los que la recibieron en su momento, a los que acusan de recibir sobres y todo eso, a varios, a los que conozco y los quiero mucho pongo las manos en el fuego de que no afanaron. Pero es más fácil decir ‘afanaron, afanaron, les dan un sobre por abajo’ y es falso”, cerró el tema el actor de Argentina, tierra de amor y venganza.

Cómo se encuentra el proyecto del filme Los Simuladores

Hace unos días los actores de Los Simuladores recibieron un reconocimiento en la Legislatura porteña (RS Fotos)

Hace algunos días, Diego Peretti habló acerca de cómo se encuentra la producción de la película de Los Simuladores, en la que los cuatro protagonistas regresarán a sus roles para contar una nueva aventura. A pesar de la emoción de los fanáticos por verlos en la pantalla grande, la idea se encuentra en pausa debido a la situación del país.

En diálogo con Dante Gebel, en su ciclo Dante de 10 (Radio 10), Peretti fue consultado sobre cómo va a ser el proceso de la realización del filme. “Hace ya un año y medio nosotros tenía todos planificado para hacerla durante el 2024. Incluso mis otros proyectos los ordené de acuerdo a filmar este año la película”, explicó el actor de El Reino. “Está el guion terminado, ya lo leí y está muy bueno. Los cuatro estamos a disposición, pero el país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural también está bastante caótica”, explicó.