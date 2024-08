Una por una, las celebridades que pasaron por el consultorio del cirujano Cristian Pérez Latorre

Las recomendaciones que brindó el médico cirujano ante las malas práxis a otras famosas (Video: LAM - América)

El viernes pasado, el cirujano argentino Cristian Pérez Latorre fue detenido por las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de practicar la medicina sin licencia y de causar graves lesiones corporales. Previamente, el detenido había realizado intervenciones quirúrgicas en celebridades argentinas, siendo la más recordada Silvina Luna, pero no la única. Adrián Suar, Griselda Siciliani, Susana Giménez, Valeria Lynch, Charlotte Caniggia, Vicky Xipolitakis y Osvaldo Laport, entre otros, pasaron por su consultorio y se enfrentaron a él de manera pública luego de sus intervenciones.

Según la información exclusiva a la que accedió Teleshow, Pérez Latorre hace muy pocas horas quedó liberado luego de pagar una fianza de 150.000 dólares. Actualmente en su hogar, el especialista afronta seis cargos por ejercer la profesión sin certificación y uno adicional por infligir lesiones corporales graves a una mujer. Pero la situación está lejos de terminar, ya que quedó expuesto no solo ante los medios locales, sino también internacionales luego de su detención.

El parte de la fiscalía de California respecto al caso de cirujano argentino

A la hora de rememorar el caso de la modelo fallecida, Silvina Luna, ella pasó por sus manos en 2016 para removerse aproximadamente el 70% del metacrilato que le había aplicado Aníbal Lotocki. Si bien el objetivo de la actriz era deshacerse de ese material para mejorar su calidad de vida, lo cierto es que esto tuvo un efecto rebote. Esta última cirugía desembocó en un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal, la cual padeció hasta los últimos días de su vida.

Antes de que explotara la polémica contra el médico, Pérez Latorre participó en reiteradas ocasiones del ciclo de Ángel de Brito, LAM (América). Uno de los más recordados se dio a principios de 2022, cuando tuvo la oportunidad de referirse a las múltiples malas praxis que sufrieron las pacientes de Lotocki. “Si el cirujano hace ciencia y no comercio, se debería hacer el estudio”, expresó, en un momento de la entrevista, además de realizar una detallada explicación sobre los riesgos de evadir los controles previos médicos, en especial a la hora de ponerse prótesis mamarias, o en otros sectores como los glúteos.

El conductor rememoró las figuras que pasaron por el consultorio de Pérez Latorre (X)

A su vez, de Brito, a través de su cuenta de X, recordó el nombre de los otros pacientes se dio a conocer un reportaje al cirujano. En este, Pérez Latorre comentó que Suar pasó por su consultorio porque “todos los años se rellena las arrugas que tiene en el contorno de sus ojos”. También lo hizo su expareja y madre de su hija menor, Siciliani, quien “le practicó una cirugía estética de la nariz”. Por otro lado, la diva de los teléfonos “se hizo una liposucción en 2006″, mientras Lynch fue a realizarse un tratamiento similar para sacarse “los kilos de más y, además, se realizó un lifting de rostro”. En el caso de Laport, su paso por el consultorio del especialista se debió a “un lifting y refresh en los ojos”.

Además de Silvina Luna, otras figuras como Susana Giménez y Osvaldo Laport se atendieron con el cirujano (X)

“Diego Olivera se practicó un refinamiento de la nariz, y el galán Gustavo Bermúdez compró el combo de lifting y párpados”, recordó también el conductor del ciclo de espectáculos en esa seguidilla de posteos. También precisó que “Mónica Ayos ‘se levantó un poquito de la cola de la ceja’ con piel de párpados que dura menos que los hilos tensores que duran aproximadamente dos años”, y que a Martín Demichelis le “puso bótox en los labios”, a lo cual luego recordó que el propio médico lo tildó de “metrosexual”. Finalmente, su lista acabó con el nombre de Cacho Castaña, quien fue paciente de Pérez Latorre cuando decidió realizarse “una lipoaspiración y bótox hace dos años”.

Tanto figuras del ámbito de la música como el deporte confiaron en las habilidades del especialistas (X)

Pero eso no es todo ya que, en una entrevista que le concedió a AM (Telefe) hace más de una década, se refirió a la hija de Mariana Nannis y el Claudio Paul Pájaro Caniggia como una de sus expacientes. “Yo lo único que le hice el año pasado fue colocarle ácido hialurónico en los labios. Bótox no, porque es un material de relleno para darle frescura a los labios. Un poco más, voy preso…”, explicó al referirse a la mediática, quien se sometió a temprana edad a múltiples retoques estéticos.

El cirujano reconoció que operó a la hija de Mariana Nannis y el exfutbolista Claudio Paul Caniggia (Video: AM - Telefe)

Luego de pasar por las manos del especialista, la mediática le había comentado a revista GENTE: “Estoy contenta con mi cuerpo y me encanta mostrarlo”. La modelo no fue la única de su familia en pagar sus servicios, sino que su madre hizo lo mismo, ya que mantuvo una relación cercana que la habría llevado a que le realizara múltiples intervenciones quirúrgicas.

Charlotte Cannigia antes de las operaciones estéticas

Charlotte Caniggia después de su paso por diferentes cirugías

Sin embargo, todo se acabó cuando Nannis le contó al diario Muy que el médico tendría “un quirófano clandestino en Puerto Madero”. Además, le envió una carta documento a través de su representante legal de ese entonces, Fernando Burlando.“Lo intimo a que exhiba su habilitación y/o autorización del consorcio y/o Gobierno de la Ciudad del quirófano montado en ‘El Molino’, donde usted practica cotidianamente intervenciones quirúrgicas menores”, denunció en ese entonces. Además, en la edición de ShowMatch de 2012, la exesposa de Claudio Paul se burló de su trabajo al llevar a su hijo Alex con una máscara de Spiderman, a lo cual indicó que no podía sacársela porque “arruinó su cara”.

Cristian Pérez Latorre le responde a Mariana Nannis

En cuanto a Victoria Xipolitakis, el doctor salió al cruce luego de que contara que la atendió cuando era menor de edad, a lo cual le pareció “un disparate”. En diálogo con Rodrigo Lussich, que por entonces conducía La Previa del Show (Magazine), la modelo fue al cruce con “Lo único que la atendió tres veces hasta que decidió parar las consultas porque se volvió una “adicta a las cirugías”. En alusión a las acusaciones en su contra, Cristian indicó que tan solo le suministró “plasma rico en plaquetas y una inyección de ácido hialurónico, el cual es el mismo que se pone en los labios”. Por su parte, ella respondió, a los gritos, a sus comentarios: “Que no mienta. Me puso silicona líquida, yo me hice la biopsia”.

Sus críticas a Graciela Alfano

El médico cirujano opinó de los retoques de la exvedette (Video: Viva la tarde - C5N)

En sus múltiples visitas a la pantalla chica, el cirujano se prestó para hablar de los retoques estéticos de las celebridades. En una ocasión, siendo el ciclo Viva la tarde (C5N) el espacio que le dio voz, opinó duramente sobre Graciela Alfano. “Sigue siendo hermosa, pero se obsesionó con las cirugías plásticas”, sentenció Cristian en ese entonces.

Al mostrarse una imagen comparativa del rostro de la actriz, el médico expresó: “Hemos visto todos los años que iba cambiando algo en su nariz. En un momento había desaparecido, no tenía nariz, solo dos agujeros que decías ‘¿qué pasó ahí?’”.

En diálogo exclusivo con Teleshow, Graciela le respondió a Pérez Latorre luego de varios años y dejó en claro que no lo conocía y que “una persona que está ejerciendo en Estados Unidos, y que no tiene los papeles en regla, como parece o debería criticar el procedimiento de otro médico que sí es idóneo, y con toda la documentación, me parece que es una falta de respeto a la profesión”.

Sosteniendo esa misma línea, le comentó a este medio: “Algunas personas no tendrían que opinar, no tendrían ninguna autoridad profesional y menos para realizar algún tipo de cirugía. Hoy si está detenido en Estados Unidos, la justicia lo estará investigando y luego seguramente se expedirá”. cerró Alfano