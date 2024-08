Las emotivas palabras de Cande Tinelli por el cumpleaños de su hermana Mica: “Mi persona favorita”

Una de las imágenes compartidas por Cande Tinelli al momento de un nuevo cumpleaños de su hermana Micaela

Al festejar un nuevo cumpleaños Micaela Tinelli, su hermana Cande compartió un emotivo mensaje a través de las redes sociales que rápidamente ganó la atención de los seguidores, en el que destacó la unión de ambas a lo largo de los años, además de publicar una serie de fotografías en las que se las ve compartiendo distintos momentos.

“Creo que este día para mí es el más especial del año”, comenzó su relato para luego dejar en claro las razones ante tal afirmación: “Porque mis padres trajeron al mundo a mi persona más favorita de todo el universo”. En su sentido escrito, subrayó la importancia de Mica en su vida, llamándola “mi compañera de vida, de momentos difíciles y otros divertidos”.

"Mi persona más favorita de todo el universo". graficó Cande Tinelli sobre Mica

La publicación destaca la profunda conexión y cariño entre las hermanas, hijas de Marcelo Tinelli: “Siempre juntas de la mano. Siempre apoyándonos mutuamente”, para luego dejar en claro de qué forma la siente: “Podria decir mil cosas, pero en resumen yo siento que ella es mi mitad. Que ella me enseñó infinitas cosas”, a la vez que se refiere a ella como “una madre, una hermana, un oído, una gran amiga, y una persona que irradia amor y luz constantemente”.

Para la parte final del posteo, la describió como una amante del mar, de los atardeceres, de los animales, de las sirenas y de todo lo esotérico y recordó que “siempre fui su fan y la copiaba en todo”,para luego destacar una anécdota divertida de su infancia: “Ella intentó ahogarme con un alfajor de bebé, pero no lo logró. Por suerte sobreviví y vivimos momentos únicos”.

“Me vas a hacer llorar", respondió Mica ante las emotivas palabras de Cande

Además, manifestó su deseo de estar junto a su hermana “por mil millones de vidas más”, al afirmar que “la amo más que a nadie en este mundo”, y que es su “prioridad ante cualquiera” y su “sol después de la tormenta”. Agradeció a su hermana por el apoyo mutuo que siempre se brindan, resaltando que sus almas jamás se separarán.

La publicación culmina con la frase “feliz cumple, disfruta mucho, no merecés menos. Tan virginiana que duele”, haciendo alusión al signo zodiacal, en un mensaje que tuvo un gran impacto incluso en la cumpleañera, que en el mismo posteo respondió: “Me vas a hacer llorar. Te amo tanto que no me entra tanto amor en el cuerpo. Sos mi otra mitad, la persona más importante de mi vida. Juntas de la mano en esta y en todas las vidas”.

Cande festejó los 30 años de su hermana Mica con un emotivo posteo en redes

Entre los seguidores de la familia Tinelli también se sumaron al festejo con numerosos mensajes de felicitaciones y buenos deseos: “Qué bello ese amor tan genuino de hermanas. ¡Mica ya ganó!”, destacó uno de los mensajes publicados en la cuenta de Instagram de Cande, que cuenta con más de 4.5 millones de seguidores en esa red social, en tanto que otra de las seguidoras expresó: “Hermosa familia, con padres que trabajaron para la unión de los hermanos. ¡Felicidades!”.

Quien también se sumó a los festejos fue la madre de ambas, Soledad Aquino, quien expresó: “En unas horas estabas llegando a mi vida. A mis brazos, a mis ojos, a mis mañanas, a mis noches... ¡A ver la vida de manera diferente! Gracias Dios por esta bella niña-mujer, ¡orgullo de mi existencia! Feliz cumple, mi amor. En pocas horas me hiciste la mujer más feliz del universo”, junto a una imagen con su hija. Emocionada por las palabras de su madre, Micaela, que en este momento está de viaje por España, le contestó: “Te amo con todo mi corazón, Má”.

Hace dos años, en una nota con Teleshow, Soledad Aquino hizo referencia a la relación con sus hijas y la calificó como “única”. “Lo que más recuerdo es la crianza que les di. Por suerte, pude ocuparme a full de ellas. Cuando empezaron a caminar... No sé, todo fue puro amor. Después, las fiestas de fin de año, las excursiones, acompañarlas a hockey, a tenis, a natación. Disfruté mucho acompañarla a Mica con su crecimiento en la moda. Me encantaba ir a todos los eventos. Y con Cande, disfruté mucho la equitación. Desde los 15 años empezó, yo la empujé a eso y fue su pasión. Torneos, cucardas que ganaba. Me levantaba a las seis de la mañana, pero no me perdía un torneo. Fue una etapa relinda de Cande. Perdón, también el arte: hasta la grabé pintando un cuadro. Es una guacha que tiene arte en todo. En todo las acompaño. Y ellas también a mí”, aseguró.