El emotivo saludo de Soledad Aquino para su hija, Mica Tinelli, por su cumpleaños: “Me hiciste la mujer más feliz del universo”

Micaela Tinelli celebró este 26 de agosto sus 36 años y su madre, Soledad Aquino, le dedicó unas emotivas palabras

Este 26 de agosto no es un día más para Soledad Aquino, ya que hace 36 años nació su primera hija, Micaela, fruto de su relación con Marcelo Tinelli. Con este motivo, la mujer le dedicó un emotivo posteo a su primogénita y recordó lo que sintió tras su llegada al mundo.

“En unas horas estabas llegando a mi vida. A mis brazos, a mis ojos, a mis mañanas, a mis noches... ¡A ver la vida de manera diferente! Gracias Dios por esta bella niña-mujer, ¡orgullo de mi existencia! Feliz cumple mi amor. En pocas horas me hiciste la mujer más feliz del universo”, escribió Soledad en su cuenta de Instagram junto a una imagen con su hija. Emocionada por las palabras de su madre, Micaela, que en este momento está de viaje por España, le contestó: “Te amo con todo mi corazón, Má”.

Otra que se sumó al saludo fue Cande Tinelli, quien está en Madrid con Mica. A través de una historia de Instagram, la menor de las hermanas compartió una historia donde se ven varias copas en un brindis. “Feliz cumple madrileño, Mica Tinelli. Te amo con todo mi corazón”, escribió.

Hace dos años, en una nota con Teleshow, Soledad Aquino hizo referencia a la relación con sus hijas, Mica y Cande, y la calificó como “única”. “Lo que más recuerdo es la crianza que les di. Por suerte, pude ocuparme a full de ellas. Cuando empezaron a caminar... No sé, todo fue puro amor. Después, las fiestas de fin de año, las excursiones, acompañarlas a hockey, a tenis, a natación. Disfruté mucho acompañarla a Mica con su crecimiento en la moda, Ginebra. Me encantaba ir a todos los eventos. Y con Cande, disfruté mucho la equitación. Desde los 15 años empezó, yo la empujé a eso y fue su pasión. Torneos, cucardas que ganaba. Me levantaba a las seis de la mañana, pero no me perdía un torneo. Fue una etapa relinda de Cande. Perdón, también el arte: hasta la grabé pintando un cuadro. Es una guacha que tiene arte en todo. En todo las acompaño. Y ellas también a mí”, aseguró.

“Extraño que sean chicas. Extraño estar con ellas mucho más. Y a la vez me encanta porque te vas acostumbrando a este progreso, a que viajen solas. Antes estaba arriba de todo, ahora ya no. No digo que no servís, sino, ponele, Cande, esta mañana me mandó un tema que acababa de grabar en España. Me mandó cantado el tema. La conexión es permanente, aunque viajen”, sumó.

En otro tramo de la nota, consultada acerca del “hate” que sus hijas muchas veces reciben en las redes sociales, Aquino sostuvo que le afectaba: “Me molesta lo que les dice, a Cande, sobre todo. A una persona le he contestado. Y yo cuando pongo fotos de las chicas también me han mandado cosas y las contesto muy elegantemente: que les vaya bárbaro en el infierno. Soy muy corta”, dijo y siguió: “Las veo muy seguras. Muy plantadas. En su momento le tuve miedo a que las amigas las traicionen o a que los novios las usen. Tuve el miedo lógico por ser dos chicas expuestas. Y creo que influencié bastante por la zurda, como digo yo”.

En familia: Soledad, Cande y Mica

El 10 de junio de 2021, Aquino recibió un trasplante de hígado que le permitió seguir adelante después de meses de incertidumbre y hospitalización en el Sanatorio de la Trinidad. Este procedimiento le salvó la vida y, siempre que se cumple un aniversario de aquella fecha, ella lo recuerda, y se muestra agradecida.

“Agradezco a Dios, ante todo, mis hijas, hermanos, el padre de ellas, los padres del donante, INCUCAI, mis médicos, mi acompañamiento terapéutico... Y no sé... A mis amigos, a mis amigos de todos los días y los que me dan amor por aquí, que aunque no vea o conozca personalmente, rezaron por mí y les agradezco”, expresó el 10 de junio pasado.

“Y les mando mis sinceras gracias y bendiciones!! Gracias. Gracias e infinitas gracias”, cerró Soledad con sus palabras. Entre los comentarios que recibió en la publicación, se destacaron el de sus dos hijas. “Mi gran ejemplo”, expresó Micaela junto con un corazón violeta. “La más fuerte del mundo”, dijo Candelaria sumando una serie de emojis.