Juan José Camero salió del hospital pero sigue con internación domiciliaria: “Ya empezó a comer”

“Por suerte ya está en la casa y de a poco se está recuperando”, comenzó diciendo Florencia Aroldi sobre la salud de Juan José Camero. El actor, de 80 años, debió ser hospitalizado en la Clínica Modelo de Caseros hace un mes por una obstrucción intestinal y, luego de varias semanas después de una cirugía y de un tratamiento intensivo fue dado de alta de dicho nosocomio para completar su recuperación en su casa.

“Como Juan José vive en Pilar yo no pude ir todavía a verlo, pero todos los días estoy en contacto con una amiga que lo está cuidando, que le está coordinando a todo el personal que está yendo a su casa, porque como está con internación domiciliaria tiene a muchas personas que lo tratan”, agregó la dramaturga y escritora quien es muy cercana al artista debido a que su padre, el prestigioso actor Norberto Aroldi era íntimo amigo de Camero.

Florencia Aroldi junto a Juan José Camero

“Por suerte su salud va bien, ya está comiendo. Juan José esta muy agradecido por todo el amor que recibió, que fue vital para su recuperación”, completó la escritora quien aseguró también que “cuando ya esté dado de alta por los médicos va a empezar a hablar él mismo y a dar notas a los medios”.

Qué le pasó a Juan José Camero

Hace aproximadamente un mes, cuando Juan José Camero fue internado debido a una obstrucción abdominal, su amiga Florencia Aroldi sorprendió con una publicación en las redes sociales. La joven, hija del recordado actor Norberto Aroldi y de la actriz María Ibarreta, escribió: “Juan José Camero nos necesita. Está internado en la Clínica Modelo de Caseros: una visita, una carta, un llamado, todo sería de mucha compañía para él. Podemos ayudar desde el amor y la contención”. De inmediato, su posteo se viralizó y esto causó una fuerte repercusión entre los fans del actor y el público en general.

Cabe recordar que Camero permaneció apartado de la vida pública por varios años y enfrenta problemas graves de visión. A pesar de su delicada situación, se maneja con mucha dignidad. Florencia destacó la gestión cultural que realizó Camero en Paraguay durante diez años, por la cual debería recibir una jubilación mayor. Sin embargo, su expediente en ANSES está trabado y nunca ha cobrado más que la mínima, lo que complica aún más su situación económica.

Recientemente, SAGAI se contactó para ofrecer ayuda económica. “La clave está en el expediente de ANSES. Él decía que no quería molestar porque hay gente que la está pasando peor. Pero hoy me dijo: ‘Florencia, si tenés que hacer ruido, hacé ruido, porque no puedo más’”. Así fue como la escritora y dramaturga escribió la publicación que rápidamente circuló entre los medios.

Por ese motivo, Aroldi mencionó que, a pesar de los esfuerzos, Camero se encuentra viviendo de sus ahorros y necesita una estructura económica estable. “Él puede pagar una prepaga, pero sus ahorros se están consumiendo. Empezamos a tocar puertas para ver si se puede destrabar el expediente en ANSES, para que él cobre lo que le corresponde”, aseguró.

Entonces Florencia hizo este llamado a la solidaridad por una cuestión de que ella considera “que la sociedad tiene una deuda con el actor por el aporte que él hizo a la cultura de nuestro país”. “Él no quiere que lo miren por ser Camero y recibir un beneficio que otros jubilados no tienen. Pero necesitamos hacer ruido para que se le reconozcan sus derechos”, concluyó.