De los sueños lúcidos a cómo mimar a su niña interior: las reflexiones de Moria Casán que enloquecieron a sus seguidores

Moria Casán siempre da qué hablar. Y ahora, desde que comenzó con su ciclo de streaming, Nave nodriza (Picnic Extraterrestre), todavía más. En el ciclo, que se emite todos los lunes, la exvedette se sienta junto a sus invitados y pone sobre la mesa temas que van desde la cultura hasta lo esotérico. Esta semana, La One contó con la presencia de la actriz Julieta Díaz y realizó una profunda reflexión sobre los cuidados que una persona debe tomar consigo misma, lo cual causó furor entre sus fanáticos.

Todo comenzó con una pregunta de Díaz. “¿Cómo se cuida a la niña interior?”, le consultó la actriz a la exvedette. Sin dar muchas vueltas, la mediática de 78 años le explicó que “agasajándote y priorizándote…”. “Me autoanalicé sin boicotearme. Es un laburo de mente que nunca para, tenés que aprender a pararla”, continuó respecto a la técnica que utilizó para aprender a estar bien.

Además, aprovechó para confesar una habilidad suya que dejó a más de uno sin palabras. “Yo tengo hasta sueño lúcido, mi amor, que es una cosa que empezó a estudiarse en el año 2000. Yo puedo parar el sueño para que no se transforme en pesadilla y lo hago desde chica, media monstrua, soy medio extraterrestre”, explicó.

“Acá me dijeron: ‘Vení a este canal, Moria, que sos lo más extraterrestre de este país’”, expresó la anfitriona, quien dejó en claro que su llegada al streaming no fue por mera casualidad, sino que estaba destinado a ello por su forma de ser.

Sus dichos causaron furor entre sus fanáticos, quienes la llenaron de halagos. “No sos extraterrestre, sos del futuro”; “Esta mujer es admirable”; “Te amo Moria, gracias por existir”; “Sos única”; “No puedo amarla más”; “Siempre del lado de Moria de la vida”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

Esta no es la primera vez que La One sorprende en su programa. A principios de julio, su amiga Lali Espósito la visitó para tener una entrevista y contarle algunas anécdotas de su vida. En medio de esa charla, la compositora revolucionó a los oyentes luego de contar la experiencia esotérica que ambas vivieron al grabar el videoclip de “Quiénes Son”.

“Estabas medio encajadita con un español”, comenzó recordando Moria, lo cual llevó a que Lali comenzara a narrar inmediatamente la experiencia que atravesaron. “Cuando estábamos haciendo el video de ‘Quiénes son’, yo estaba medio mal y me acuerdo de que estábamos grabando y vos me miraste cuando todos estaban distraídos y me dijiste: ‘Tenés los ojitos tristes’, yo estaba sonriendo, pero vos sos brujita”, comentó la ex Casi Ángeles, al respecto.

“Y entonces te empecé a contar algunas brujerías que me estaban pasando. Tenía unas energías encima que, creer o reventar. Además, estaba en un vínculo que no fluía, justamente, por esas energías externas. Así que vos me dijiste: ‘Acá te tenés que cuidar vos’”, le recordó Lali a Moria, quien escuchaba sus palabras con atención.

En esa misma línea, la cantautora, siguió: “Después, cuando estábamos hablando de eso, fuimos a hacer un plano en el auto y empezó a fallar todo: se apagó la cámara, después las luces y vos me dijiste: ‘No hablemos más de esto. Y de golpe todo prendió”.