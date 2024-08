Internaron de urgencia al Gaucho Ernesto de Cuestión de Peso: “Fue una descompensación con un fuerte dolor de pecho”

El Gaucho de Cuestión de Peso tuvo que ser internado de urgencia (Video: El Trece)

Cuestión de Peso regresó a la pantalla de El Trece con Mario Massaccesi como conductor y la familia Cormillot —Adrián, Alberto y su esposa, Estefanía Pasquini—, como los nutricionistas a cargo de la revisión de progreso y la ayuda a los participantes. Desde el primer momento uno de los participantes que más llamó la atención de todos por su vestimenta de gaucho es Erneso Cirilo Ayala, conocido como El Gaucho, quien tuvo que ser internado nuevamente por un problema de salud.

A principios de mayo, el participante se había tenido que ausentar por una inflamación en las piernas que le generó una úlcera. Si bien logró superar este problema de salud, en la tarde del viernes otra vez fue internado de urgencia. En esta ocasión, un problema cardiológico generó que tenga que ser hospitalizado, causó preocupación de todos en el estudio y terminó con Adrián Cormillot acompañándolo al concursante al hospital.

Durante los primeros minutos del programa, Mario Massaccessi le contó a la audiencia por qué El Guacho Ernesto no estaba con el resto de los participantes: “Una mañana de emergencia. Todo estaba bien, día viernes preparándonos para el programa hasta que un fuerte dolor en el pecho dejó a Ernesto literalmente sin respiración. Llegó al Hospital Pirovano sin respirar”, contó.

"Un fuerte dolor en el pecho dejó a Ernesto literalmente sin respiración. Llegó al Hospital Pirovano sin respirar", contó Alberto Cormillot sobre la salud del Gaucho Ernesto

Todos los días los participantes del programa tiene que hacer distintas actividades físicas con el objetivo de bajar de peso y, durante la actividad de natación, comenzó a sentirse mal y tuvo que ser asistido con urgencia. “Sufrió una descompensación con un fuerte dolor de pecho y con un cuadro de confusión, que dio a entender que era algo cardíaco”, comenzó diciendo el médico en nutrición desde las afueras del Pirovano.

Tras tres horas internado todavía no tiene un diagnóstico definitivo, ya que están haciendo los estudios correspondientes y agradeció la rapidez con la que llegó la combi al hospital. “Por suerte llegó en tiempo y forma al hospital y ya está acá”, dijo con alivio Adrián, que le agradeció a los trabajadores del centro médico por la atención que le brindaron a Ernesto.

Luego de esta noticia, el programa transcurrió con normalidad hasta que lograron conseguir el parte médico de Ayala, que si bien descartó la posibilidad de un infarto y una arritmia, Cormillot reveló la gravedad de lo que sucedió.

“Se ha descartado un cuadro que sea compatible con un infarto, pero esto no quita que no haya tenido algún grado de isquemia o de hipertensión. No fue una crisis hipertensiva. En este momento se encuentra compensado, su frecuencia cardíaca está compensada, está con una buena saturación y está consciente y está hablando”, aclaró el hijo de Alberto que no dejó de lado la preocupación y todavía faltan estudios.

Una isquemia miocárdica sucede cuando el flujo sanguíneo se reduce a causa de una obstrucción en las arterias coronarias, esto causa dolor de pecho y una vez que se libera la obstrucción pasan los síntomas. “Lo más grave, que es el peligro de muerte, está descartado”, dijo, llevando tranquilidad al estudio.

Si bien el peligro de muerte ya no es tan alto, al tratarse de un caso de obesidad, los médicos del programa aseguraron que van a seguirlo de cerca para llegar a las razones que desencadenaron este cuadro clínico. “Vamos a hilar fino y verán que sucedió porque todavía no sabemos si fue una crisis hipertensiva y no sabemos qué pudo haber pasado. Por suerte, con la ayuda del Hospital Pirovano y después con el abordaje que vamos a hacer nosotros tendremos una respuesta”, cerraron el tema, dejando en claro que van a estar junto al él en cada paso.