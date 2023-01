Isquemia miocárdica: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

La isquemia miocárdica ocurre cuando el flujo sanguíneo al corazón se reduce, lo que impide que el músculo cardíaco reciba suficiente oxígeno. La reducción del flujo sanguíneo generalmente se produce debido a una obstrucción parcial o total de las arterias del corazón (arterias coronarias).

La isquemia miocárdica, también llamada isquemia cardíaca, reduce la capacidad del músculo cardíaco de bombear sangre. Una obstrucción repentina y grave de una de las arterias del corazón puede provocar un ataque cardíaco. La isquemia miocárdica también puede provocar ritmos cardíacos anormales graves.

El tratamiento para la isquemia miocárdica implica mejorar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. El tratamiento puede incluir medicamentos, un procedimiento para abrir las arterias bloqueadas (angioplastia) o cirugía de bypass.

Elegir un estilo de vida saludable es importante para tratar y prevenir la isquemia miocárdica.

Síntomas





Algunas personas que tienen isquemia miocárdica no tienen ningún signo o síntoma (isquemia silenciosa).

Cuando ocurren, lo más común es sentir presión o dolor en el pecho, típicamente en el lado izquierdo del cuerpo (angina de pecho). Algunos de los otros signos y síntomas —que podrían presentarse con más frecuencia en las mujeres, en las personas mayores y en las personas que padecen diabetes— son:

Cuándo debes consultar con un médico

Dolor de cuello o de mandíbulaDolor de brazo o de hombroUn latido del corazón rápidoDificultad para respirar cuando estás físicamente activoNáuseas y vómitosSudoraciónFatiga

En caso de dolor torácico intenso o dolor torácico que no desaparece, se debe buscar ayuda de emergencia.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo





Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer isquemia miocárdica son los siguientes:

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Getty Images)

Diagnóstico

Fumar y la exposición por largo tiempo al tabaquismo pasivo pueden causar daño en las paredes internas de las arterias. El daño puede permitir que se formen depósitos de colesterol y otras sustancias, que pueden lentificar la irrigación sanguínea de las arterias coronarias. Fumar causa espasmos en las arterias coronarias y también puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos.Los tipos 1 y 2 de diabetes están vinculados al aumento del riesgo de isquemia miocárdica, de ataque al corazón y de otros problemas cardíacos.Con el tiempo, la presión arterial alta puede hacer que la ateroesclerosis avance más rápido y, en consecuencia, provocar el daño de las arterias coronarias.El colesterol es una parte importante de los depósitos que pueden estrechar las arterias coronarias. Un nivel alto del colesterol "malo" (lipoproteína de baja densidad) en la sangre puede deberse a un trastorno hereditario o a una dieta alta en grasas saturadas y en colesterol.Los triglicéridos, otro tipo de grasa en la sangre, también pueden contribuir a la ateroesclerosis.La obesidad está relacionada con la diabetes, la presión arterial alta y el nivel alto de colesterol en sangre.Una medida de la cintura de más de 35 pulgadas (89 cm) en las mujeres y de 40 pulgadas (102 cm) en los hombres aumenta el riesgo de padecer presión arterial alta, diabetes y enfermedad cardíaca.No hacer suficiente ejercicio contribuye a la obesidad y está relacionado con niveles más altos de colesterol y triglicéridos. Las personas que hacen ejercicio aeróbico con regularidad tienen mejor salud cardíaca, lo que está relacionado con un menor riesgo de padecer isquemia miocárdica y ataque cardíaco. El ejercicio también reduce la presión arterial.





El médico comenzará por hacer preguntas acerca de la historia clínica y con un examen físico. Después de eso, el médico podría recomendarte lo siguiente:

Tratamiento

Los electrodos conectados a la piel registran la actividad eléctrica del corazón. Ciertos cambios en la actividad eléctrica del corazón pueden ser un signo de daño cardíaco.Esta prueba consiste en caminar sobre una cinta o pedalear en una bicicleta fija mientras te controlan el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración. Debido a que el ejercicio hace que el corazón bombee con más fuerza y más rápido de lo habitual, una prueba de esfuerzo puede detectar problemas cardíacos que de otra forma no se podrían advertir.Las ondas sonoras dirigidas al corazón desde un dispositivo con forma de varilla que se coloca en el pecho producen imágenes de video del corazón. Un ecocardiograma puede ayudar a identificar si un área del corazón se ha dañado y no está bombeando con normalidad.Un ecocardiograma de esfuerzo es similar a un ecocardiograma regular, excepto que el examen se realiza después de hacer ejercicio en el consultorio del médico en una caminadora o en una bicicleta fija.Se inyectan pequeñas cantidades de material radioactivo en el torrente sanguíneo. Mientras haces ejercicio, el médico puede observar cómo fluye este material a través del corazón y los pulmones, lo que permite identificar problemas de flujo sanguíneo.Se inyecta un tinte en los vasos sanguíneos del corazón. Luego, se toma una serie de radiografías (angiogramas) que muestran la trayectoria del tinte. Esta prueba le da al médico una visión detallada del interior de tus vasos sanguíneos.Este examen puede determinar si tienes una acumulación de calcio en las arterias coronarias: un signo de ateroesclerosis coronaria. Las arterias del corazón también se pueden ver a través de una tomografía computarizada (angiografía por TC coronaria).





El objetivo del tratamiento de la isquemia miocárdica es mejorar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Según la gravedad de la afección, el médico podría recomendar medicamentos, cirugía o ambos.

Medicamentos

Los medicamentos para tratar la isquemia miocárdica comprenden los siguientes:

ECA

ECA

Procedimientos para mejorar el flujo sanguíneo

Una aspirina u otro anticoagulante a diario puede reducir el riesgo de presentar coágulos sanguíneos, lo cual podría ayudar a prevenir la obstrucción de las arterias coronarias. Consulta con el médico antes de empezar a tomar aspirinas, ya que puede no ser lo adecuado si tienes un trastorno hemorrágico o si estás tomando otro anticoagulante.Estos medicamentos ensanchan las arterias, lo que mejora el flujo sanguíneo hacia y desde el corazón. Un mejor flujo sanguíneo significa que el corazón no tiene que esforzarse tanto.Estos medicamentos ayudan a relajar el músculo del corazón, desaceleran los latidos del corazón y reducen la presión arterial, por lo que la sangre puede llegar al corazón con más facilidad.Estos medicamentos relajan y ensanchan los vasos sanguíneos, por lo que aumenta el flujo sanguíneo en el corazón. Los bloqueantes de los canales de calcio también disminuyen el pulso y reducen la carga de trabajo del corazón.Estos medicamentos disminuyen el material principal que se deposita en las arterias coronarias.Estos medicamentos ayudan a relajar los vasos sanguíneos y a disminuir la presión arterial. El médico podría recomendarte un inhibidor de lasi tienes hipertensión arterial o diabetes, además de isquemia miocárdica. También se pueden usar inhibidores de lasi tienes insuficiencia cardíaca o si el corazón no bombea sangre con eficacia.Estos medicamentos ayudan a relajar las arterias coronarias para aliviar la angina de pecho. La ranolazina se puede recetar con otros medicamentos para la angina de pecho, como los bloqueantes de los canales de calcio, los betabloqueadores o los nitratos.

A veces se necesita un tratamiento más agresivo para mejorar el flujo sanguíneo. Los procedimientos que pueden ser útiles comprenden los siguientes:

Se inserta un tubo largo y delgado (catéter) en la parte más estrecha de la arteria. Se inserta un cable con un balón pequeño en la región más estrecha y se infla para expandir la arteria. Por lo general, se inserta un pequeño tubo de malla metálica en espiral (estent) para mantener abierta la arteria.El cirujano usa un vaso de otra parte del cuerpo para crear un injerto que permite que la sangre fluya alrededor de la arteria coronaria bloqueada o estrecha. Este tipo de cirugía a corazón abierto se realiza únicamente en personas que tienen varias arterias coronarias estrechas.Se puede recomendar este tratamiento ambulatorio no invasivo si otros tratamientos no funcionaron. Los brazaletes que se colocan alrededor de las piernas se inflan suavemente con aire y luego se desinflan. La presión que se genera sobre los vasos sanguíneos puede mejorar el flujo de sangre al corazón.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales