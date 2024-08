La palabra de Guillermo Coppola sobre el romance entre su expareja Yuyito González y Javier Milei

Guillermo Coppola habló sobre la relación de Milei y Yuyito (Video: La100)

Guillermo Coppola y Yuyito González mantuvieron una relación amorosa durante cinco años en los años ‘80 en los que nació su hija Bárbara. Ante las repercusiones por la primera foto pública del romance de la conductora con el presidente Javier Milei, el representante fue consultado por sus compañeros de No está todo dicho, el programa que Guido Kazcka tiene en La100.

Durante la mañana de 14 de agosto, la conductora confirmó su relación con el mandatario al aire de su programa Empezar el día (Canal Magazine) tras haber sido captados por las cámaras saludándose con un beso en la boca en un evento en el Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner (CCK). Casi en simultáneo, Marcela Tauro le preguntó a su compañero de trabajo cómo se sentía con esta situación. Si bien trató de mantenerse al margen, dio algunos detalles de lo que piensa del romance del que habla el país.

Lo primero que le preguntó la periodista fue si había hablado con González sobre el tema y el histórico representante fue categórico: “No, no hablo de temas que me hacen daño”, dijo, sin dudas en su voz y antes de aclarar qué es lo que le duele de la relación, ya que con ambas partes tiene un buen vínculo, incluso desde antes de las salidas románticas.

La molestia de Coppola nace a raíz de la actitud del jefe de Estado, con el que tiene una buena relación y con el que ha intercambiado llamados y mensajes en más de una ocasión. Es por eso que dio a entender que le hubiese gustado que se comunique con él para tratar el tema y evitar asi ser sorprendido con la noticia. Incluso fue más allá y dio un ejemplo basado en una situación que vivió hace varios años con Yuyito. “Sí, mirá… lo hizo gente que no me conocía en su momento, empresarios del exterior. Recuerdo uno de México muy importante, dueño de Televisa, el Tigre Azcárraga”, recordó el exrepresentante de Diego Maradona.

Guillermo Coppola opinó de la relación de Yuyito González con Javier Milei (EFE)

“No salió con ella, pero tenía intención. Igualmente me llamó. Ya había dejado de ser mi pareja, pero igualmente me llamó”, evocó Guillote, que no tuvo problemas en decir que no está en sus planes hablar con su expareja y que, por el momento, tampoco habló con su hija del tema. En cambio, se imaginó a proyectar el futuro y habló de una hipotética navidad junto a Milei, Yuyito y sus respectivas familias: “Depende dónde sea, si es en Olivos no voy”, cerró el hombre, destacando que el vínculo que tiene con Yuyito es innegable debido a los años en los que se acompañaron mutuamente y, sobre todo, desde el nacimiento de Bárbara, su hija en común.

Esta no es la primera vez que hace referencia a la relación y, si bien dejó en claro que siente un cierto malestar, destacó que a Amalia se la ve muy contenta en compañía de Javier. “Los felicito. Que sean felices y que coman perdices”, declaró en una entrevista en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) e hizo referencia a la posibilidad de que se convierta en primera dama y lo bueno que sería para Bárbara.

Cuando la exvedette confirmó su noviazgo, se mostró contenta con esta nueva etapa: “Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”. Según contó la mujer, la pareja habla constantemente por teléfono para poder mantenerse al día con sus respectivas noticias.