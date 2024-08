VivaElAmor con Jero Freixas y Jose de Cabo: “Supe que eras el amor de mi vida cuando me dejaste”

Viva el amor Episodio N° 10 - Jero Freixas y Jose de Cabo

En esta nueva edición de #VivaElAmor, las parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público y, además, disfrutar públicamente participando en una serie de preguntas que se plantean. Hoy se animaron: Jero Freixas y Jose de Cabo.

Se conocieron hace 20 años (”Con algún recreito en el medio”) en los pasillos de la Universidad del Salvador, cuando ambos estudiaban arte dramático y fue un flechazo. En 2020 se hicieron conocidos como “la pareja del mundial”, a través de un video en el que parodiaban diferentes problemas conyugales mezclando fútbol y humor. En un abrir y cerrar de ojos, el clip obtuvo millones de visitas y su éxito escaló al punto de que los llevó a disfrutar de la última edición de la Copa del Mundo.

Ahora, los humoristas ponen a prueba su relación al pasar en ese ciclo. La nota se inició con una de las preguntas más románticas del segmento, la cual invita a los entrevistados a que, mirándose a los ojos, se consulten: qué lo enamoró del otro. Arrancó Jero, y Jose respondió entre risas: “Uffff. Fue hace mucho tiempo. (Silencio). Tu humor, que siempre me haces reír, que sos amigo de todos”. “¿No fue nada físico?”, le consultó él. “Estamos hablando de amor. Vos me preguntaste: ‘¿Qué te enamoró de mí?’, retrucó ella”. El influencer siguió: “¿Mis ojos no te enamoraron? Pensé que había sido amor a primera vista”. “Fue otra cosa a primera vista, después se convirtió en amor”, siguió ella.

Lejos de dar el brazo a torcer, él lanzó: “Entonces, primero fue más como un deseo sexual. Eso no lo sabía. ¿Tardaste en enamorarte? ¿Cuánto tardaste?”. “Pero es obvio que tardé en enamorarme. El amor viene con el tiempo, con el conocerse, con la convivencia. No en el sentido de vivir en la misma casa, sino con frecuentarse”, siguió ella. “Claro, primero fue el deseo. Había mucha piel… Química”, sumó él.

Con el humor que los caracteriza, la pareja se sometió a todas las preguntas (Fotos/Candela Teicheira)

“¿En qué momento dijiste: ‘Es el amor de mi vida’? No vale mentir”, quiso saber Josefina. A corazón abierto, Jerónimo contó: “Hubo varios, no sé si hubo uno solo. Recuerdo esa caminata larga...”. “¿Ahí? ¡Qué temprano!”, dijo ella, descolocada, e indicó que no estaban de novios por aquel entonces. El humorista siguió: “Fue a la noche. Caminamos muchas cuadras, hablamos mucho, nos dimos un abrazo fuerte. No nos dimos un beso”.

“¿Y vos en qué momento dijiste: ‘Es el amor de mi vida’?”, le preguntó él. “Creo que cuando me dejaste. Estuve un año sin superarte y dije: ‘Ah, okay, acá hay algo’”, le contestó ella al recordar el tiempo que estuvieron separados. Intentando sacar su lado romántico, Jerónimo quiso decirle que le ocurrió lo mismo, pero Josefina lo cortó tajante. “Dos minutos sufriste y estabas en otra situación. Dos minutos y medio…”, lanzó entre risas, dejando entrever que estaba bromeando.

"Estuve un año sin superarte", reconoció Josefina al contarle a su pareja cuándo se dio cuenta de que era el amor de su vida

En otro momento de la entrevista, el influencer fue consultado respecto a lo que más lo hace enojar de su esposa. Si bien ella aventuró que “un montón de cosas”, su pareja eligió una en particular: “La obsesión por el orden. No terminar mi desayuno y darme vuelta y que no esté más ahí. También lo hacés con los chicos. El otro día nuestro hijo, Ramón, llorando y gritando, dijo: ‘¡Papá tenía razón! Mamá se comió mi waffle’. Se apura con las sobras, con el orden excesivo…”.

Además, él explicó que no se consideraba una persona desordenada, lo cual dejó sin palabras a su compañera. “No sé qué considerás desordenado si decís que no lo sos”, lanzó Josefina, pese a que él aseguró que se ocupaba de mantener todo en su lugar a la hora de estar al cuidado de sus hijos. “No juntás una zapatilla, ¿de qué hablás?”, se quejó Josefina.

Jerónimo siguió: “Jamás vas a ver algo mío tirado en el piso. En una silla capaz... ¡Eso es orden! Desorden para mí son cosas que estorben en la caminata de la casa. Para mí, arriba del piso no lo es, si está colgado o arriba de algo está ordenado”, se justificó.

Jerónimo contó que le molesta "la obsesión por el orden" de su mujer

En otro momento de la entrevista, la pareja debió reconocer quién era el más dramático. Para sorpresa de ambos, ambas manos apuntaron hacia Josefina. “Obvio que yo”, reconoció ella. “Un amigo cada vez que la ve le canta ‘Chiquititas’ porque dice que ella vive en una novela. Todo dramático. Pero yo te amo así amor”, le dijo él. Irónica, ella contestó: “Qué bueno amor, me alegro”.

Luego le siguió la consulta de quién se enamoró primero y hubo diferencias, ya que cada uno se apuntó a sí mismo. Luego él cambió de parecer y elevó dos dedos, indicando que les ocurrió ambos al mismo tiempo. “Obvio que fui yo”, dijo Josefina. “No me podés seguir robando la historia. Pasaron 20 años, prescribió la mentira”, expresó ella entre risas, a lo cual su marido le respondió que en su caso fue “deseo”. “Yo estaba bueno en esa época, que ahora. Creo que el amor se desarrolló a la par, no hubo necesidad de conquista. Fuimos juntos, aunque tal vez vos me deseaste primero a mí”, reconoció Jerónimo.

La dupla confesó que se complementan en la crianza de sus hijos: Rita y Ramón

“¿Quién es más estricto en la crianza de los hijos?”, le consultaron a la dupla, quienes coincidieron que se trataba de Josefina. “Tiene que ver con el orden, la estructura, todo lo que me caracteriza. Eso se traduce en exigencia. A veces no está tan buena, pero por suerte tengo un buen compañero que lo nivela y está bueno eso también. Nos complementamos, a veces, falta rigidez y, otras, más soltura. Discutimos un montón al respecto, pero va saliendo”, dijo ella.

Él, por su parte, reconoció que “no es gratis” atravesar esos momentos. “Somos muy diferentes, pero como dice Jose, y a largo plazo va a estar bueno. En unos años vamos a decir: ‘No estuvo tan mal’. Mientras tanto hay que remarla, que aprendimos a hacerlo cuando no están ellos”, agregó.

Para cerrar, la pregunta más picante: “¿Quién perdonaría una infidelidad?”. Si bien él reconoció que ambos podrían perdonarse, ella dejó en claro que le costaría. “Si tenés esa inquietud, prefiero que lo hables y veamos alternativas. La infidelidad, como tal, no sé. No es que estés con otra persona, sino la traición, la mentira”, expresó Josefina. “Lo hablamos”, le señaló Jerónimo, pese a que ella tenía una opinión formada respecto a las infidelidades dentro del vínculo. “Yo no la perdonaría por eso, ya que está hablado, que haya una instancia previa”, cerró.

Fotos/Candela Teicheira.