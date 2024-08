Catherine Fulop regresó a las redes sociales con un fuerte mensaje sobre Venezuela: “Vamos a cobrar lo que nos deben”

Catherine Fulop volvió a las redes sociales y se refirió a la actualidad de Venezuela (Video: Instagram)

Catherine Fulop vivió un domingo cargado de emociones el pasado 28 de julio, en el marco de las elecciones presidenciales en Venezuela. La actriz, quien lleva más de 30 años residiendo en la Argentina, dejó claro su conexión permanente con su patria, donde aún reside gran parte de su familia. Antes de dirigirse a emitir su voto en Buenos Aires, compartió en Instagram una imagen significativa: un hombre ondeando la bandera venezolana contra la luz del amanecer, acompañada por el mensaje, “Hoy más que nunca pensando en ti”.

Ante ello, el día siguiente el foco estuvo sobre su opinión de los resultados de la jornada electoral, pero no quiso hablar con los medios y eligió hacerlo a través de sus redes. “Buen día mi gente bella. Yo estoy destruida, emocionalmente y físicamente un poquito. Acá todos se enfermaron después del casamiento (de su hija mayor con Paulo Dybala), fue una rumba. Pero bueno, hoy por hoy estoy emocionalmente muy triste. Uno tiene esperanzas porque es lo último que se pierde, pero yo decía que nos iban a dar otro coñazo en el corazón, porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante. Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que a una dictadura se la saque con votos. Nada, estoy muy triste, voy a hacer gimnasia para endorfinarme”, arrancó diciendo la actriz mirando a cámara desde su casa y grabando con el celular.

Así fue a votar la actriz, hace unos días atrás

“Quiero decirles a mis amigos que nos conocemos de toda la vida, a conductores de programas que me llaman, que seguramente quieren tener mi opinión. Yo últimamente no hablo de nadie, no hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada, todo lo contrario y en este escenario que se da hoy, menos. Acá estoy mi Venezuela contigo y con toda mi gente”, agregó visiblemente conmovida y agregó: “Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Si ganó Maduro, chévere; si ganó María Corina, bueno, por favor. Mi gente, se les quiere, me voy a hacer gimnasia”. Tras ello llegaría un tiempo de silencio.

Finalmente, en las últimas horas la actriz volvió a manifestarse en su cuenta de Instagram y publicó un video en el que destacó: “Hola, mi gente, bueno acá de vuelta apareciendo un poco por mis redes. Ustedes saben que estuve un poco desaparecida porque estaba pendiente de lo que pasaba en Venezuela y la verdad es que tuve momentos en los que estuve muy triste y otros momentos muy esperanzada”.

Hace unas semanas, Catherine Fulop habló sobre las elecciones en Venezuela

Sin embargo dejó en claro que en sus redes suele mostrar otra faceta de su vida y no cuestiones relacionadas con política o mostrarse triste, y que debido a ello fue la pausa que se autoimpuso. Sin embargo, un día volvió, y es debido a que “tengo compromisos con empresas”, a la vez que aclaró que está “siempre pendiente de mi Venezuela”.

Pese a lo que ella misma había aclarado segundos antes, volvió a referirse a la actualidad de su país, al finalizar su video: “Venezuela va a ser libre y vamos a cobrar lo que nos deben. Y hasta el final. Bueno, mi gente, se los quiere, que tengan bella semana”.

El contexto electoral en Venezuela generó un sinfín de reacciones y emociones entre los ciudadanos, tanto dentro como fuera del país. Las palabras de Fulop reflejan así el sentimiento de muchos expatriados que siguen profundamente conectados emocionalmente con su tierra natal.