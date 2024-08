Una participante de Survivor Expedición Robinson se cruzó en vivo con la madre de un compañero: “Era una persona sucia por atrás”

Una participante de Survivor se cruzo con la madre de un companero (Video: Telefe)

Peleas y rencores, al igual que la supervivencia en el juego, el debate de Survivor Expedición Robinson estuvo cargado de enfrentamientos. La polémica pasó de la isla al estudio de Telefe donde se vivió un llamativo ida y vuelta entre los exjugadores y los familiares. Este viernes, el programa estrenó su nuevo segmento. Junto a un panel de especialistas, integrado por Pía Shaw, Juariu y Fefe Bongiorno, Marley analizó las estrategias y los complots de los participantes. En ese contexto, una de las recientemente eliminadas protagonizó un cruce con la madre de un excompañero en la isla.

Lo prometido es deuda, y tal como lo había adelantado Marley en charla con Teleshow, el nuevo segmento del reality estuvo marcado por rencores, enfrentamientos y polémica. En ese sentido, uno de los momentos más cruciales del programa fue cuando el panel recibió a Giselle Margonari y analizó su salida de la isla. La eliminación de la croupier de 42 años se generó luego de que Mauro Guarnieri hiciera una de las jugadas más crueles del certamen.

El empleado administrativo había engañado a su compañera al hacerle creer que ella había encontrado el ídolo de inmunidad, el cual la protegía de una eventual eliminación. Sin embargo, cuando Giselle lo quiso jugar Marley le reveló que había sido engañada y que ella no tenía el tótem real. Así las cosas, la jugadora debió abandonar la isla luego de recibir la mayoría de los votos.

Con ese panorama, la croupier se desquitó en vivo. “Fue casi una humillación. No fue divertido para vos”, comentó el conductor. “Para mi fue totalmente innecesario, no le encontré sentido, no hizo gracia, no fue divertido para nadie. Cuando pasó nadie se rió, ¿dónde estaba el chiste?. Querés humillar a una persona, ellos querían que me vaya triste y sacara el ídolo triunfante. Mauro, el que tramó todo con Eugenia. Yo tenía mucha afinidad con él, estaba todo bien, nos divertíamos juntos. No me iba a imaginar que era esta persona tan sucia por atrás. Mauro no quiere a nadie, ni a su propia madre”, sostuvo Giselle.

Desde la tribuna, la voz de la madre de Mauro, Lidia, irrumpió para defender al jugador: “A mi me quiere, si ella se sintió ofendida le pido disculpas en nombre de Mauro. Siempre recordándole que mi hijo está jugando. Él es una excelente persona”.

Otra de las voces que se pronunció, para sumar polémica, fue la de Natalia, la Hermana de Giselle. “Ella es auténtica, ese fue el problema, no es falsa. Debería haber disimulado, haberse acercado al grupo más fuerte. Tendría que haber actuado con más falsedad como actuó la mayoría. Es un juego, como dice la mamá de Mauro, y uno se mueve a donde le conviene”, dijo sobre el juego de su familiar.

Otra de las participantes que experimentó una polémica eliminación fue Samanta Herdt. La joven fue traicionada por sus compañeros y se despidió de la isla en una llamativa votación. Así las cosas, este viernes habló de todo lo vivido. “Estaba muy movilizada, soy sensible, me afecta todo. Yo había hablado con cada persona y habíamos acordado votar a Janet. De pronto me encuentro con esto y fue un puñal en la espalda”, comenzó diciendo la modelo.

Samanta reveló cómo se sintió en aquel momento y por qué cree que fue eliminada: “En el último tiempo me mostré debilitada porque no lo podía ocultar, estaba muy débil. Siento que me mostré débil no fingí nada. Janet también estaba en la mira, pero yo era más fuerte y me quisieron sacar ahí”. De esta manera, la participante dejó en claro la estrategia de Mauro y sus compañeros de cara a los próximos concejos tribales.