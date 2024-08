Khea, íntimo: su futuro en la música, el método que lo ayudó a transformar su vida y su deseo de ser padre

Khea compartió su día en el sur argentino (Video/Gentileza Movistar)

A casi 1.700 metros de altura, Ivo Alfredo Thomas Serue, más conocido como Khea, disfruta del silencio y de un increíble paisaje nevado con su tabla de snowboard. Mientras desciende a toda velocidad por las pistas del Cerro Chapelco, en la provincia de Neuquén, él se olvida de las responsabilidades por un rato y conecta consigo mismo. En ese clima de paz, el cantante busca inspirarse para dar el siguiente paso en la escena urbana argentina.

Mientras el sol se oculta entre los picos de las montañas, el artista de 24 años se prepara para descender a la base del cerro. Por estos días, el trapero fue invitado a experimentar dos eventos especiales: el “Movistar Ski Night”, donde esquió de noche, y el “Movistar Ski Day”, en el que abrió las pistas al amanecer.

“Es mi primera vez acá, pero no en la nieve: estuve en Villa La Angostura y Bariloche. En 2021 empecé a hacer snowboard. La vista es una locura, me gusta el cerro y este, en particular, es más amplio que otros. El plan es quedarme acá hasta la semana que viene. Tengo un evento y después vacaciones. Vine con mis managers, que son mis amigos”, contó en comunicación con Teleshow.

A casi un mes de iniciarse oficialmente la temporada 2024, el cerro presenta un escenario completamente nevado, lo que motivó el viaje del cantante para vivir un invierno inolvidable en el sur argentino. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas mínimas de -2°C y máximas de 8°C, Khea no le teme al frío, al contrario. “Me gustaría meterme en un lago. Hago método Wim Hof. Consiste en meterse en agua fría, sirve para el sistema nervioso, te da longevidad, muchas cosas positivas. Empecé a hace seis meses”, comenta el joven sobre la técnica que lo ayudó a cambiar su mente.

Tiempo atrás, el oriundo de la localidad bonaerense de Virreyes cayó en una depresión severa. Después de un extenso proceso, que vino de la mano del fin de la pandemia, logró salir adelante y lanzar nueva música después de tres años de “ausencia”. Justamente esa experiencia relata su álbum Serotonina. Esa batalla por su salud mental lo llevó a buscar un cambio en su vida. “Quería crecer, evolucionar, buscar control mental, meditación, vida sana. Por eso estuve buscando, investigando y así encontré esta terapia. Es todo un proceso, cuanto mejor estés vos mentalmente, y con tu espíritu, salen cosas mejores”, confió el trapero a este medio.

Siguiendo esa línea, el artista además detalló cómo se encuentra de ánimo: “Trato de ir fluyendo. Lo más importante es la mente porque es un arma de doble filo: si estás mal te podés ir al infierno más feo. Trabajé mucho en mi cabeza, lo que visualizo de mí, soltar el pasado. Lo logré, aunque es un trabajo constante. La felicidad no es algo que se da y, por más que haya algo malo, hay que buscar lo positivo, a veces sale natural y otras veces hay que forzarlo”.

De esos sentimientos, el joven se nutre para componer nueva música. Aunque hace cinco meses lanzó Trapicheo: El don, el joven recurre a sus emociones para continuar escribiendo. “Si bien de la tristeza salen cosas buenas, ahora no estoy componiendo con ese sentimiento porque vengo con una noción de positividad. Estoy trabajando en un par de proyectos, como la secuela de Trapicheo. En mi repertorio hay de todo, mi cuna es el trap, el género donde mejor me siento. En todos estos procesos fui incursionando y eso me genera orgullo. Para más adelante, tengo la intención de ir a lugares donde se habla inglés y otros idiomas. Por ejemplo, tocar en Japón”, contó.

Pero más allá de la música, el intérprete de “Loca” reveló un anhelo personal que tiene desde hace años y le gustaría volverlo realidad. “Me imagino siendo padre. De chico siempre quise ser padre, entre los 27 y 28 años. Me veo siendo un buen padre, poniendo límites y llevándolo para que abra sus alas. Entiendo que tu hijo viene al mundo a vivir su cuento, no el tuyo. Después va a tener pasiones”, cerró el trapero que, por el momento, está soltero y se muestra abierto al amor.