El emotivo mensaje de Floppy Tesouro al cumplir dos meses de noviazgo: “Y cuando menos te lo esperás...”

Floppy Tesouro y su nuevo novio

Floppy Tesouro abrió su corazón al público y celebró dos meses de relación con su pareja, Salvador Becciu, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. Con un mensaje lleno de amor, la influencer expresó: “Y cuando menos te lo esperas, la vida te sorprende. Qué lindo encontrarnos y hacernos felices. Hoy 2 meses de amor con mi gran compañero”.

Incluso, en el mismo sentido, el propio empresario también respondió a ese emotivo videos en el que se retratan distintos momentos y paisajes compartidos y expresó: “Qué hermoso video, amore mío. Literalmente me quedé sin palabras, me hacés muy feliz. Felices dos meses”, acompañado de corazones rojos

Esta revelación no tardó en captar la atención de sus seguidores, quienes no dejaron de acompañar cada uno de los pasos de esta flamante pareja desde el momento en que se hizo público el inicio de la historia entre ambos. De hecho, entre los comentarios al video es posible leer afirmaciones como “en 2 meses metieron todos esos momentos, que baja tengo la vara”, o “creo que llego a 10 fotos en 20 años de matrimonio”.

"Estoy pasando un relindo presente", había señalado Floppy a Teleshow (Crédito: RS Fotos)

Floppy, conocida por su presencia mediática y sus múltiples facetas en la industria del entretenimiento, finalmente presentó a Salvador a sus seguidores hace aproximadamente un mes. La revelación se dio poco después de que ella confirmara en una entrevista que estaba iniciando una relación amorosa. Desde entonces, la pareja fue vista en varias oportunidades, disfrutando de salidas románticas mientras intentan mantener un perfil relativamente discreto.

Todo comenzó cuando la pareja fue captada por la prensa durante una cena en un exclusivo restaurante de especialidades italianas en San Telmo. Aquel lugar, conocido también por funcionar como anticuario, fue el escenario perfecto para una velada llena de besos y abrazos, según pudo saber Teleshow. El hombre, empresario del sector tecnológico, hasta ahora mantiene un bajo perfil.

Días antes de hacer pública su relación, Floppy había sorprendido a sus seguidores con una serie de publicaciones en las que se la veía en Córdoba, disfrutando de unos días de relajación. Aunque en las imágenes no se mostraba explícitamente la compañía, se podía intuir que no estaba sola y que su acompañante no era su hija. Estas insinuaciones desataron una ola de especulaciones sobre quién podría ser el nuevo amor de la influencer.

Hace un mes, la pareja fue encontrada por la prensa en una salida nocturna en la zona de San Telmo

Ante la creciente curiosidad, en charla exclusiva con este medio explicó que estaba conociendo a alguien especial y agregó: “Estoy pasando un relindo presente, con el corazón contento”. En ese momento mantuvo cierta reserva sobre la identidad de su compañero sentimental, al revelar únicamente que lo conoció en un evento y destacar que Salvador “es un amor de persona”. Tesouro reflexionó sobre su nueva relación al afirmar que las sorpresas de la vida les habían permitido conectar profundamente y que se encontraban muy bien juntos.

A pesar de su felicidad, la modelo decidió mantener algunos aspectos de su vida privada lejos del escrutinio público. Uno de estos es la relación de su hija, Moorea, con Salvador. Según ella misma dejó en claro, la pequeña de casi 8 años aún no conoce a la pareja de su madre, pero Tesouro aseguró que se dará todo a su tiempo, para la protección de la menor y toda la familia.

En una reciente entrevista había destacado que por lo general las charlas con los hombres suelen empezar a través de las redes sociales. Además, explicó que se preocupa por investigar un poco sobre la vida de la persona y si se siente “conectada” apuesta a generar un vínculo, sino lo deja pasar. También reveló por qué no le gustar tener sexo casual: “No digo que esté mal, lo he tenido tampoco soy una carmelita descalza, soy angelical pero no boluda, he tenido, pero no es mi lugar cómodo. A mí me gusta llegar a mi casa y tener a alguien con quien mirar una serie en cucharita. Soy romántica”.