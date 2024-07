Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, FEMI y los prejuicios orientados hacia las mujeres

Playlist Capítulo N° 10 - FEMI

En un nuevo episodio de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes, la protagonista es FEMI —cuyo nombre de pila es Agnes Simón— una artista argentina nacida en la ciudad neuquina de Zapala y cuya versatilidad e identidad lírica en el arte y en la comunicación, vienen permitiéndole forjar una audiencia comprometida con su obra. De esta forma, en los últimos años, viene recorriendo distintos escenarios del país e incluso en el exterior, desafiando las formas más tradicionales de relación con el público.

Luego de varios singles y un ep que coquetea con el jazz, el rock y el R&B, en noviembre de 2023 lanzó su primer disco titulado Cultura Famélica. Se trata de un trabajo experimental en el que fusiona distintos géneros musicales como el rock, el punk y el metal de los 90, sumado a matices de hip hop, jazz y soul que siempre caracterizaron a sus versos, los cuales resaltan por su humor y su asertividad.

En marzo pasado presentó el trabajo en la sala La Tangente a lleno total y le sirvió como punto de partida para una pequeña gira de presentaciones que la llevarán por La Plata (el 15 de septiembre) y culminará en Niceto Club el próximo 9 de diciembre.

En paralelo, sigue engrosando su repertorio. Luego de “Keep it Stupid”, hace unas semanas lanzó el single “No busco el hit”, compuesto y producido junto a Nan Q. Se trata de un pop rapeado lleno de ironía y sátira que adelanta lo que será su próximo trabajo.

La canción fue editada un videoclip, dirigido por Sofía Tau, el cual se revela como una pequeña película de terror clase B en la que se homenajea a una figura de la cultura pop bizarra nacional como es Ricardo Fort. El recordado mediático sirve como una suerte de metáfora para señalar la conexión con el disfrute más allá de los prejuicios, tal como la canción que invita a despojarse de todo tipo de inhibiciones.

FEMI feat Nan Q - "No busco el hit"

Antes de convertirse en FEMI, Agnes se recibió de abogada. “Arranqué estudiando Derecho por una cuestión de mandato, porque fue lo que hizo mi papá; pero el dibujo, el canto y el humor siempre fueron mi vida. También me gustaba mucho la docencia, las Ciencias de la Educación y Filosofía. Creo que cuando uno tiene una vocación se termina colando en lo que uno hace, por más que uno no esté buscándolo. En ese contexto, mientras estaba estudiando, pensaba: ‘¿Cómo puedo hacer para que esto que aprendí sea una canción?’. Me parecía injusto que yo me enterara en la Facultad de cosas que tenían que ser de público conocimiento. Así empecé a hilar lo que iba aprendiendo con hacer una canción o un chiste. Y así me conoció la gente: por hacer un video sobre ‘Qué hacer cuando te quieren allanar tu casa’ o ‘Qué hacer cuando te detienen’. Yo hacía canciones sobre eso”, contó a Teleshow.

María Figueiras: —Tus letras por lo general tienen mucha data.

FEMI: —Creo que la forma en que escribo es un sello personal. Creo que hay que empezar a hacer música que no subestime a la audiencia. Creo que está bueno proponer algo distinto y que el otro se tenga que esforzar para entenderlo. Creo que hago música para gente que quiere divertirse, pero también para los que quieren pensar un poco más o tener otras propuestas.

El próximo 15 de septiembre FEMI dará un show en La Plata y, el 9 de diciembre, en Niceto Club, en el barrio porteño de Palermo (Foto/@FEMI)

María Figueiras: —Cuando frenás la pelota y ves todo tu camino recorrido desde ese momento hasta ahora, ¿qué sentís?

FEMI: —Yo me siento... A veces no me doy cuenta, de hecho no sé, la primera vez que ves a una persona que canta de punta a punta una canción tuya a los gritos, decís… Todo está tan acelerado que está bueno frenar un poco y decir: “Bueno, ¿estoy bien? A ver…”. A mí me pasa que, en lo personal, soy muy obsesiva y marco mi ritmo porque soy independiente. Al mismo tiempo, ser independiente implica el cansancio de que cubrís muchas áreas. O sea, uno pone todo en su proyecto, y va viendo que hay una recompensa, y la recompensa también es muy grande para uno. Veo gente que se acerca a colaborar, o cuenta que le gustó el disco, y me pone chocha. Es enorme la satisfacción.

María Figueiras: —¿Sos vulnerable a la opinión ajena?

FEMI: —Un poco y un poco. La gente muchas veces ama aquello a lo que le va bien y a lo que está en proceso. Es más fácil desquitar la ira ahí. Hay una lógica que es bastante dispar, en la que se espera más de las artistas femeninas que de los masculinos. Y, en general, se presume que si una artista mujer hace algo, no hay un significado profundo detrás. Se espera que la mujer sea linda, a la vista, que sea agradable de ver, que la mujer no opine políticamente, que la mujer baile, que esté vestida en pollera y haga una coreografía. Se espera, que llene ese lugar, ese espacio. Después, si vos querés ser algo más que atractiva, vas a tener problemas. Vas a tener trabas, vas a tener odio, vas a tener… a la gente ya no le cae tan bien.