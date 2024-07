Ángel de Brito, fuerte contra Andrés Nara: “La violencia verbal la escuché yo, no me la contó nadie”

La Palabra De Alicia Barbasola A Ángel De Brito (América)

Aunque inicialmente la bailarina no quiso presentar una denuncia, la policía activó el protocolo correspondiente y solicitó la presencia del Servicio de Emergencias del Tigre (SES Tigre). También se pidió la intervención inmediata de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género (UFI Violencia de Género) del municipio.

En los días siguientes, Barbasola se mantuvo en silencio ante los medios de comunicación. Aunque había confirmado su participación en el programa LAM (América) para este lunes, finalmente decidió no asistir. Fue entonces que el conductor del ciclo, Ángel de Brito, reveló detalles de lo charlado, además de hechos del pasado que volvió a poner sobre la mesa.

El expediente de la denuncia por violencia de género contra Andrés Nara al que tuvo acceso Teleshow

“Yo hablé con Barbasola el fin de semana y está como dubitativa con respecto a Andrés Nara y todo eso. Iba a venir hoy y me escribió a la mañana que estaba con un pico de presión alta, tenía 17/11 me dijo y que por eso le dieron reposo”,comenzó su relato el conductor sobre las razones que impidieron que se pueda acercar hasta el estudio de televisión y desarrollar cada una de las cuestiones vinculadas a esta fuerte denuncia.

Según expresó De Brito antes de dar a conocer las palabras de Barbasola: “Lo que me dijo, yo voy a decir textuales y no comparto absolutamente nada, porque si hay violencia, hay violencia y no hay nada que hacer”, para luego referirse directamente a Andrés, al destacar que “ya ha tenido denuncias por lo menos mediáticas anteriores de Nora, su mujer, y de Cari Nara, que contó también el tema con Nora. Y con Alicia me consta que han tenido momentos complicados. En la intimidad hay violencia, puntualmente, por lo menos verbal, eso me consta porque lo escuché, no me lo contó nadie”.

La denuncia contra Andrés Nara por violencia de género, por parte de una vecina (Teleshow)

Respecto de las palabras expresadas por Alicia al periodista, replicó: “Es complicado porque yo lo amo. Tiene cosas de la mejor persona que conocí en mi vida y le pasan cosas y se enoja y se va de tema, pero lo habíamos hablado y pidió perdón. El tema es complicado, sé que está mal, pero lo amo y me siento culpable en algún punto que yo tal vez genere que se enoje así. En momentos de calentura pasan estas cosas”.

Andrés Nara y Alicia Barbasola se casaron en el mes de febrero del 2023

Según pudo saber Teleshow, de fuentes de la investigación, todo comenzó el viernes 19 de julio en el domicilio donde viven Andrés Nara (67) y Alicia Barbasola (35) desde hace aproximadamente dos años. Desde la casa, ubicada en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, se escucharon gritos y situaciones de violencia doméstica que alertaron a una vecina, quien llamó de inmediato al 911. Tras el arribo de un patrullero, ambos fueron trasladados a la comisaría Tigre Seccional Primera.

Andrés Nara fue detenido por violencia de género tras agredir a su pareja, Alicia Barbasola

“Empezaron a discutir en el hall delantero de la vivienda y la cosa se fue de tema, al punto de que él la redujo en el piso y la amenazó con ‘destrozarle la cabeza’”, contó a este medio uno de los investigadores que accedió al expediente. Producto del accionar violento de Nara, la víctima sufrió un hematoma en la región malar derecha del rostro, que más tarde fue caracterizada como “lesión leve”.

El caso, caratulado como “Lesiones y amenazas” lo investiga la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre, del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de Pablo Menteguiaga.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.