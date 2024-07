La emoción de Stefi Roitman después de conducir el acto a 30 años del atentado a la AMIA: “Pensé que no iba a poder hacerlo”

Stefi Roitman hablo sobre la ceremonia de la AMIA en un nuevo homenaje a las victimas de la mutual judia (Video LAM: América)

Cada 18 de julio, Stefi Roitman atraviesa una mezcla de emociones. Desde la tristeza y la solemnidad por el aniversario del atentado a la AMIA hasta la felicidad de celebrar su cumpleaños rodeada del afecto de sus seres queridos. Como si fuera poco, este jueves la actriz vivió un día especial al conducir un nuevo acto en conmemoración a las víctimas del ataque terrorista.

Según comentó la actriz durante la ceremonia celebrada en la calle Pasteur, ella asistió a la mayoría de los homenajes de la mutual judía. Años atrás, incluso grabó un video, con otros jóvenes que nacieron el 18 de julio, en el marco de una iniciativa que buscaba transmitir todo lo que pasó aquel día a las nuevas generaciones, para garantizar que no quede impune hasta que finalmente se haga justicia. Así las cosas, horas después, la actriz contó sus sensaciones tras una particular jornada, dio detalles de su infancia y de la costumbre que tenía su familia ante esta fecha.

“Fue un día emocionante, recibí muchísimos mensajes, decidí aceptar esta invitación porque me pareció un honor, me daban muchos nervios. Todos los años he ido a los actos, siempre de alguna manera me acerco para formar parte. Este año se acercaron con esta propuesta. Al principio dije ‘no voy a poder’. Nunca viví algo igual, se me quebró la voz”, comenzó diciendo Roitman en una charla con LAM (América).

Stefi Roitman dio detalles sobre su conduccion en el acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA (Video LAM: América)

Luego, la modelo continuó relatando cómo había sido su infancia y el apoyo que le dieron sus padres al crecer: “Por mucho tiempo mi mamá trató de no contarme tanto dolor, o como ella lo atravesó. Hace poco supe que antes de parir se enteró del atentado, los doctores trataban de que no se enterara antes de que yo saliera. Ella lo recuerda como el día más lindo de su vida. Fue muy fuerte, recién hace poco me confesó eso. De hecho, mi primer año de vida no lo festejamos el 18, yo siempre festejaba un poquito después, por respeto, lo sentimos de esa manera”.

Al mismo tiempo, la actriz comentó la lección que le dieron sus padres respecto a esta fecha: “Ella y mi padre me dijeron ‘a pesar del dolor vos trajiste vida y luz’. Crecí con esa responsabilidad que no es un peso para mí”.

Durante el homenaje de este jueves, Roitman encabezó el evento que se inició, como cada año, a las 9.53, la hora exacta en la que se produjo el atentado, que hace tres décadas se cobró la vida de 85 personas y que todavía sigue impune. “En este instante, hace 30 años, asesinaron a nuestros padres y madres, y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día”, comenzó leyendo Stefi, con voz firme y por momentos atenuada por la emoción, ante el respetuoso silencio de los presentes.

Luego de leer uno por uno los nombres de las víctimas, y de agradecer la presencia de familiares y funcionarios del gobierno, Roitman explicó por qué estaba arriba del escenario en esta fecha tan especial. “Algunos lo saben y otros no, hoy 18 de julio es mi cumpleaños. Hoy cumplo 30 años”, expresó ya con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

Desde AMIA, contaron a Teleshow más precisiones sobre la relación con la actriz. “Con Stefi hay un vínculo de siempre, como ella contó hoy en el acto, ha estado siempre presente de una u otra manera. Ella tiene la mejor predisposición, se la llamó, dijo que ‘Por supuesto’, que viajaba, que iba a estar ese día, y así fue”.