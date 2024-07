Furia increpó a Gastón Trezeguet, lo insultó y abandonó la transmisión: “Sos un careta”

Furia increpó a Gastón Trezeguet, lo insultó y se fue del vivo: “Sos un careta” (Video: Tiktok)

En las últimas horas, se produjo una insólita pelea entre Gastón Trezeguet, el histórico exjugador de Gran Hermano que actualmente es panelista y productor del ciclo, y Juliana Furia Scaglione, una de las participantes más polémicas y fuertes de la última edición del reality.

Esta discusión fue sorpresiva, ya que Gastón se caracterizó desde el primer día por ser un defensor de la jugadora, y la apoyó siempre que pudo. En ese contexto, mientras ambos estaban haciendo un video en vivo a través de TikTok, fue Juliana quien insultó a Trezeguet luego de que él le ofreciera trabajar en su programa de streaming. Debido a su enojo, la doble de riesgo abandonó la transmisión y lo dejó solo.

“Dale, hacete el boludo, dale”, le dijo Furia al panelista cuando él le decía que no comprendía su malestar. “A mí me decían que como la gente no entendía el juego, porque era la primera edición, entonces me odiaban. Eso me dijeron”, respondió Trezeguet sobre la razón por la que fue tan querido y tan odiado al mismo tiempo, y le quitó responsabilidad a la producción del reality; en contraste a Juliana, quien afirmó que los realizadores del programa tenían la culpa, y también habló de fraude.

Así fue como la mediática arremetió sin filtro: “No, me parece que tendrías que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego y vos saliste cuarto (en realidad salió tercero) y agachaste la cabeza simplemente por laburo. Nada más. Cosa que yo no voy a hacer, porque yo no le chupo la pi... a nadie”, lanzó enfurecida.

Sorprendido por las declaraciones de Juliana y sin ganas de entrar en disputa, Trezeguet intentó interpretar las palabras de Scaglione. “Ah, entiendo lo que decís. Que ganaste y te bajaron a propósito”, comentó él. Ella le aclaró: “Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el bolu…”, le reprochó.

“Pero Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”, se justificó Trezeguet. “Trabajás ahí adentro”, lo interrumpió ella. Entonces Gastón se mostró sorprendido y se lo dejó en claro. “¿Me estás jodiendo?”, le preguntó. “Nada, seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, concluyó ella y cortó la transmisión.

La reacción de Gastón Trezeguet tras el enojo de Furia (Video: Tiktok)

Una vez que Juliana abandonó el vivo, Gastón continuó hablando con los espectadores, manifestando sus sentimientos de sorpresa ante lo que había ocurrido. “Está mal esta chica, le estaba ofreciendo un trabajo, ¿y se enoja? ¡Yo no lo puedo creer!“, exclamó.

Acto seguido, le dio un cierre a la transmisión. ”Bueno, chicos, no sé qué decirles, un besito y esperemos que mañana esté mejor esta mujer. Yo no peleo, pero tampoco me voy a dejar boludear. Le estaba ofreciendo un trabajo ¡y se enojó! ¿Me está cargando?”, se despidió el panelista, todavía asombrado.

En tanto, este jueves, Trezeguet se pronunció nuevamente al respecto en Se picó, el programa que conduce por el canal de streaming República Z. Antes de dar inicio al ciclo, quiso referirse nuevamente a los hechos y se lamentó por la actitud de Juliana. “Es feo ver cómo alguien se autodestruye. Ya se cagó todas las oportunidades con Telefe y ahora se las caga acá”, comentó y le puso fin al tema. “Pero bueno, ya está. Brillantina para mí, sigamos para adelante y un besito, deseo que le vaya todo bien”, concluyó.

Cabe destacar que el enojo de Furia se dio luego de que la periodista Laura Ubfal, quien la defendió y fue una de las panelistas que más la apoyó durante su estadía en la casa, anticipó que Telefe le rescindiría el contrato a Juliana de mutuo acuerdo.