A un mes de su eliminación de GH, Furia sigue explosiva: de atacar a sus compañeros a los rumores de su salida del canal

Furia liquidó a la comediante tras llegar al teatro (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Las luces de la casa se apagaron para Juliana Furia Scaglione hace rato, pero eso no quiere decir que se calle para siempre. Una vez que dejó atrás el reality, la mujer se puso en marcha con nuevos proyectos y habló sobre sus compañeros, con quienes tuvo varios roces a lo largo del tiempo. En esta oportunidad, su objetivo fue Virginia Demo, quien acaba de arribar al escenario como parte de la obra musical Legalmente Rubia. Aunque unos días antes, se inclinó a pelear con el ganador del reality, Bautista Mascia, porque ella consideró que “la única ganadora de Gran Hermano soy yo”.

Este miércoles por Socios del Espectáculo (El Trece), el equipo dio a conocer las fuertes palabras que la doble de riesgo tuvo para decir sobre la humorista. “¿Cómo la ves a Virginia en Legalmente Rubia y qué te parece que algunos artistas critiquen el hecho de que exparticipantes estén encabezando en calle Corrientes, que los llamen para una serie o un streaming?”, le consultó el cronista del ciclo ante la espera de la tenaz lengua de la entrevistada.

Confiada en sus palabras, Scaglione comentó: “Creo que somos nuevos talentos, todos tenemos posibilidades para todo, pero hay gente que nació con talento y otros lo tienen que construir, por eso digo que se lo tiene que entrenar”. En cuanto a Demo, ella hizo alusión a su experiencia a su lado: “Yo conviví con Virginia y cuando dije que era insoportable lo había avisado. Pero bueno, la loquita nunca tiene razón de nada. Ya le dieron el trabajo, ahora cómansela”.

Virginia en su primer función como parte del elenco de Legalmente Rubia (Créditos: RS Fotos)

Esto atrajo la curiosidad del cronista, quien le preguntó respecto a sus primeros pasos en el medio. “Todos somos iguales a todos, tenemos la misma exposición, la verdad es que yo fui una de las que más lo tienen por mi fandom, gracias a los furiosos”, señaló la deportista de alto rendimiento, quien volvió a destacar que se trataban de “nuevos talentos”. “Cuando no trabajamos con ello, no nos preparamos, no van a salir las cosas… El tema es que yo estoy preparada para todo lo que se viene, el tema es que cada uno se tiene que preparar”, aseguró en alusión a los proyectos que le habrían ofrecido una vez que salió de la casa.

La ex GH se sumó a la obra tras la salida de Costa (Créditos: RS Fotos)

Volviendo a la flamante incorporación de la obra de teatro, el periodista le recalcó: “Dijiste que Virginia es insoportable, ¿crees que va a traer problemas a la larga en la obra?”. Sin dar vueltas, Furia indicó que “si Virginia no se baja del pony... No es agachar la cabeza, sino agradecer el trabajo que se nos brinda porque somos personajes de reality y algunos traen sus cualidades, otros sus habilidades, otro no y tienen que trabajarlas… Tenemos que ser un poco más humanos porque en el teatro hay trayectoria, no se pueden creer Dios”.

Para darle un cierre a su opinión respecto a Demo, la joven aseguró: “No voy a ir a verla, por mi parte no, ella no me va a invitar tampoco. Ella habla muy mal de mí, claramente, le agradezco igual, pero yo no hablo mal de ella”.

Su posible salida del canal

La exparticipante apuntó contra el canal y habló de su futuro en el medio (Socios del Espectáculo - El Trece)

En la tarde de este miércoles, Laura Ubfal comunicó que “Furia rescindirá el contrato con Telefe de común acuerdo”, a través de su cuenta oficial de Twitter. Luego, lo informó también en su columna en el ciclo Intrusos (América).

Furia rescindirá el contrato con el canal, según Laura Ubfal (Twitter)

Al respecto, Furia se refirió a sus problemas tras salir del reality, durante la entrevista con el equipo de Socios del Espectáculo. “Estás por tener una reunión con Telefe, ¿hay una parte económica, monetaria, que no te cierra?”, indagó el periodista. “Hablan mucho de la palabra fraude, la gente me agarra en la calle. Ya pasaron cuatro semanas, yo estuve en una nebulosa trabajando ahí adentro, la gente me sacude, dice cosas y yo busco respuestas a lo cual, nada, ya charlamos. Pedí un comunicado para que la gente deje de poner plata a mi nombre porque me puede perjudicar”, aseguró Scaglione.

Sosteniendo esa misma línea, sumó: “No tuve respuesta, no hicieron el comunicado, por ende yo lo hice desde mis redes para evitar que la gente ponga dinero en un pozo que no sé de quién es. No tengo ninguna pelea con ellos, me enojé con el uso de mi imagen”, agregó.

“Se habló de que querías cobrar como una figura de Telefe y esto molestó…”, le dijo a Furia, quien con una amplia sonrisa le dio respuesta a su comentario. “A mí me ofrecieron un contrato de artista, fui la única”, confirmó ante las versiones que surgieron al respecto.