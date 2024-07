El divertido video de la canción que Susana Giménez y su hermano Patricio le dedicaron a la Selección

La insólita equivocación de Patricio al cantar con Susana Giménez un tema del Mundial (Video: Instagram)

Tras el triunfo del seleccionado argentino este fin de semana que se convirtió en bicampeón de la Copa América, la euforia en todo el país se hace sentir y no solo en la región sino a nivel mundial también. Muchos famosos se pronunciaron en sus redes sociales para celebrar la victoria frente a Colombia en la final, y uno de ellos fue Susana Giménez quien compartió un divertido video cantando una canción en honor al equipo con su hermano Patricio, y se volvió viral por la insólita equivocación de él.

En el video que publicó la conductora a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de tres millones de seguidores, se los puede ver a ambos cantando el hit Muchachos, que se volvió un clásico durante el Mundial Qatar2022 donde Argentina también se consagró campeona.

“Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, dice la estrofa que ellos eligieron para cantar y filmarse aunque fue en ese momento que su hermano se equivocó y dijo otra cosa que generó la sorpresa de Susana.

En la ultima frase, Patricio cometió una inesperada equivocación y en vez de decir Lionel mencionó a Fidel. “¿Fidel dijiste hijo de p...? ¡No, no puede ser...!”, exclamó Susana sorprendida sin poder creer lo que dijo su hermano a lo que él le comentó entre risas: “Se me escapó...podría haber sido tranquilamente”, comentó.

El video a los pocos minutos se hizo viral y cosechó más de 41 mil me gusta, 850 mil reproducciones y miles de comentarios. “Jajaj, me muero”, “Te amo Susana”, “Qué lindo matar el tiempo cantando con tu hermano”, “Deben ser los únicos que no saben de memoria la canción jaja”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores.

La gran sonrisa en el rostro de la conductora al recibir las fotos (RS FOTOS)

En ese mismo marco vinculado al equipo albiceleste, a principios de junio la diva argentina fue a presenciar el partido de la Selección Argentina ante Perú, en el marco de la Copa América 2024. Luego del triunfo del conjunto nacional, la diva de los teléfonos decidió tomarse un vuelo desde Miami y regresar a su país. Pero la emoción del momento no se disipó tan fácilmente, ya que recibió un emotivo gesto en las afueras del aeropuerto.

Según pudo conocer Teleshow, la conductora regresó antes del encuentro de la Scaloneta ante Ecuador, el cual tuvo lugar el jueves 4 de julio, a las 22 horas de Argentina. Una vez más viajó por American Airlines y aprovechó el tiempo de sobra para realizar algunas compras con su nieta Lucía Celasco, con quien concurrió al evento deportivo. Su look viajero fue el mismo que utilizó el pasado 23 de junio, el cual consistió de un conjunto cómodo total-black con una campera color uva.

“Si a Argentina le iba bien tenía pensado volver, pero no estaba segura por los tiempos y porque quiere empezar en la tele”, le revelaron a este medio ante la decisión de la presentadora de regresar brevemente al país, ya que luego se iba directo a Uruguay, donde tiene su casa en Punta del Este.

Por otro lado, Susana fue sorprendida por el fotógrafo Ramiro Souto, quien le dio un emotivo presente. A pocos minutos de su arribo al país, le regaló las fotos de su primer encuentro con Lionel Messi, el cual mencionó durante la previa del último partido que protagonizó su equipo. “Estaba muy contenta, dijo que las iba a enmarcar y poner en la casa y en el quincho. Tanto acá como en Punta del Este”, reveló sobre la reacción que tuvo la presentadora al ver el detalle que le regalaron.