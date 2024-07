Cinthia Fernández explicó cómo es el vínculo entre sus hijas y Roberto Castillo

La modelo confesó cómo se llevan sus hijas y su nuevo novio (Instagram)

En medio de la repercusión mediática, Cinthia Fernández confirmó su relación con su abogado Roberto Castillo. Luego de años de trabajar a la par por el bienestar de sus hijas, la bailarina y el letrado dieron rienda suelta a sus sentimientos y blanquearon que están en pareja desde “hace un mes y unas semanas”. Este domingo, la panelista de LAM (América) decidió sincerarse y compartió detalles de su nuevo vínculo con sus seguidores.

Lo hizo a través de sus historias de su Instagram, donde abrió una “caja de preguntas y respuestas”. “¿Estás enamorada?”, le preguntaron. Cinthia fue directa y señaló que “muy”. Pero la inquietud que más revuelo causó fue respecto a la relación que tienen sus tres retoños, Bella, Charis y Francesca, con Castillo, a quien conocen desde hace años. “¿Tus hijas ya saben que estás de novia?”, quiso saber una usuaria. Fernández le respondió sin rodeos: “¡Sí! Ya lo conocen”. Y explicó: “Nos acompañó en cuatro años de lucha. Ese punto fue fácil porque es una persona que ya conocían y tenían vista”.

“Él ama a los chicos y siempre fue muy amoroso con ellas porque su trabajo fue defenderlas también durante mucho tiempo”, detalló Cinthia respecto al tiempo que Castillo dedicó al conflicto judicial que protagonizó con Matías Defederico, el papá de las tres pequeñas, por la cuota alimentaria.

La bailarina reveló cómo se llevan las pequeñas y el letrado (Instagram)

Cabe recordar que los rumores de romance surgieron a mediados de abril, luego de la resolución legal a la que llegó con el exfutbolista. Si bien en un comienzo se desentendieron del asunto, lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que las versiones obtuvieran fuerzas debido a los comentarios por parte de sus protagonistas. En ese marco, Fernández dio el primer paso y confirmó su relación en el ciclo de Ángel de Brito, en su canal de streaming Bondi Live. “A mí me cierran las fechas”, dijo ella.

Tras el blanqueo, el conductor dio detalles de la relación del abogado con su exmujer: “Ellos ya habían tenido varias crisis. Lo sé porque él fue mi abogado en el caso (Susana Roccasalvo). Lo conocía hace tres o cuatro años y en el transcurso de todo este tiempo él me ha contado que se fue de la casa y que se separó varias veces”.

Previamente, Cinthia reveló que está "muy" enamorada (Instagram)

Días después, el letrado dio su versión de los hechos el pasado miércoles por la noche ante el equipo de LAM (América). “Acá no hubo una situación de traición o maltrato… Lo que me hizo sostener la relación con Daniela es, primero, que es una gran mujer, una gran persona. Yo creo que en un momento le dije que primero iba a tener mucha bronca, pero que después iba a resignificar las cosas”, reveló luego de ser acusado por su exmujer.

“Teniendo tres hijas, y sabiendo que soy un hombre sincero, que se hable de infidelidad y que mis hijas escuchen que yo traicioné a una mujer no está bueno…”, señaló Castillo en su entrevista, donde explicó que le incomodaba estar metido en esa tensa situación.

En cuanto a sus sentimientos por la panelista, Roberto explicó: “Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue al conocerla en el 2020 y ver cómo creció. Me generó admiración”. Recalcando una vez más el origen de su vínculo, sumó: “Yo a Cinthia ya la conocía hace cuatro años, no es que fui a un bar, me crucé a una chica y empezamos a salir”. “Te juro por mis tres hijas que jamás, pero ni una charla fuera de lo profesional habíamos tenido”, sentenció en ese entonces.