Adrián Pallares cumplió con su promesa y se tiñó el pelo de rosa en vivo por el triunfo de Argentina: así reaccionó cuando se vio

Las promesas están para cumplirlas. Adrián Pallares hace un mes juró en Socios del espectáculo que si la Selección se consagraba bicampeona en la Copa América se iba a teñir el pelo de rosa. Un día después de la victoria de Argentina frente a Colombia, el conductor recibió a un peluquero en vivo y terminó con toda la cabeza rosada.

“Si ganamos la Copa América me tiño el pelo de rosa”, había dicho hace un mes en el ciclo de eltrece antes de que comience el torneo. En la mañana del lunes cumplió con lo que había prometido. “Le vamos a hacer un pequeño cambio de look. Un poquito de color para darle vida”, comentó Lucho, el encargado de la transformación, armado de unos aerosoles para pintar el pelo.

“Él dijo que si ganaba Argentina se teñía como Tinelli”, recordó Rodrigo Lussich, sobre la inspiración. “En homenaje a Marcelo. Vos sabés que yo te quiero”, comentó, divertido y con ansiedad mientras esperaba que el estilista comenzara con su trabajo. Hacia el final del programa, sin que él mismo pueda ver cómo iba quedando, Pallares y todo el público revelaron el resultado final.

El conductor reaccionó entre sorprendido y fascinado con su radical cambio de look. “Quedó como tenía que quedar. Es un rosa mezclado con fucsia para darle un poco de fantasía”, comentó el peluquero, mientras Lussich bromeaba por la flamante cabellera de su compañero de conducción. Pero un detalle llamó la atención. “¿Por qué una ceja teñida y la otra no?”, indagó. “Es para darle un touch”, comentó el estilista sobre su decisión.

Y las comparaciones no faltaron. “¡Soy Listorti en Matilda!”, arrojó el periodista, divertido en alusión al papel que realizó el comediante en el musical de la calle Corrientes. Rodrigo, por su parte, aprovechó para compararlo con Ethel Rojo. “Adri quedó así”, lanzó, risueño mientras que el animador solo se mostró dudoso el “toque” del estilista, “La ceja me preocupa porque parezco salido de un tratamiento”, acotó, con humor negro.

A fines de marzo el ciclo de las mañanas de El Trece, Lussich tuvo un accidente en vivo mientras bailaba. Fiel a su estilo, lo tomó con mucho humor pero tuvo que ser atendido por el médico del canal. “¿Te caíste de verdad? ¿Me estás jodiendo?”, le consultó Pallares, quien aun pensaba que se trataba de un chiste de mal gusto por parte de su colega.

“Pará, pará, pará, vamos a levantarlo entre todos”, fue uno de los pedidos de Nancy Duré y todos los panelistas lo cargaron hasta la tarima de los escalones. Mientras que Matías Vázquez analizó la situación y fue tajante con lo que estaba observando. “Se hizo pelota, cayó mal”. Sin embargo, no terminó ahí. “Tiene doblado el pie”, opinó Paula Varela, preocupada.

“Esguince de Pascua”, bromeó el locutor, al tiempo que Rodrigo se sacaba la zapatilla para ver cómo estaba su pie. “El pie está entero”, señaló, mientras irrumpía el médico. “¿Qué tal doctor? Me caí. Me doblé el pie”, le comentó en medio de la situación, mientras el profesional comenzaba a revisarlo y Rodrigo gritaba por la molestia. “¡Ay, me dolió!”, exclamó.

El conductor solo le hizo un pedido al médico. “No me inyecte, no me gustan las agujas”, le pidió, sin embargo, su ruego fue en vano porque el especialista confirmó que le iba a inyectar un analgésico para el dolor, a pesar que no observaba nada raro en su pie. “Se te va a pasar enseguida, Rodri”, lo tranquilizó Nancy y Pallares le dio la orden al médico de darle una inyección: “Vas a sufrir todo el fin de semana. Prepárelo doctor, no lo hacemos en vivo”, concluyó.