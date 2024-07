Las filosas declaraciones de Iliana sobre la polémica de Marina Calabró con Rolando Barbano: “Por no soltar, se fue intoxicando”

Iliana Calabró habló del final de la relación de Marina con Rolando Barbano: “Por no soltar, se fue intoxicando” (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Hace pocos días Marina Calabró regresó de Miami, luego de las mini vacaciones que se tomó después de la polémica que se generó en los Premios Martín Fierro de Radio con Rolando Barbano, con quien estaba saliendo. La periodista se sinceró sobre el descanso y ahora su hermana, Iliana Calabró, destacó cómo había regresado y hasta le tiró unos palitos al periodista de policiales.

“Marina está muy bien. Le hizo muy bien tomarse esas extensas vacaciones de cuatro días, pero volvió bárbara. Es otra, te juro. Está muchísimo mejor que cuando la despedí”, contó la actriz a la cámara de Socios del espectáculo.

“Hace bien cambiar de aire. Volver a encontrarse con afectos que la acompañaron en otro momento de su vida y a reconectarse con ella misma. Con estas vivencias del pasado que te hacían bien, todo lo que no sea tóxico, que te dejó una huella y que hoy se mantiene tan bien viva como cuando la dejó. Denota el cambio de vibra”, señaló.

Marina Calabró compartió fotos en bikini en su viaje a Miami, tras su mediática ruptura con Rolando Barbano (Instagram/ Marinacalabro_ok)

“¿Sentís que estaba envuelta en un vínculo tóxico y que pudo salir?”, indagó el cronista. “A veces una misma, por no soltar, se va intoxicando de algo que no está bien y que hay que soltar. Uno no puede remar contra la corriente. Uno se tiene que soltar y seguir para lo nuevo que se viene preparando”, aseguró.

“Creo que fue un cambio que le hizo bien. Como que el premio marcó un final y ahora vienen cosas distintas, nuevas”, resaltó la exvedette. “El Martín Fierro como que selló una etapa. Se fue por la puerta grande y con todo el agradecimiento que esa etapa le dio y ese reconocimiento”, afirmó.

Sobre las dedicatorias que tanto dieron que hablar, la hija de Juan Carlos Calabró fue picante. “Me parece que está bien, que eso fue lo que ella sintió que tenía que hacer y también me parece que está bien que el otro se haga, o no, cargo porque es lo que uno siente y lo que a uno le pasa. Entonces, si ella tenía la necesidad de dedicárselo, fue franco. Fue sincero. Y si al otro no le nació, es porque al otro no le nació. No hay que forzar las cosas”, concluyó.

Iliana Calabró junto a Marina Calabró

Rodrigo Lussich, por su parte, se mostró irónico sobre el acercamiento que están teniendo las hermanas Calabró, quienes han tenido sus mediáticos idas y vuelta. “Iliana dice que la nota mejor a la hermana, pero en 3, 2, 1 se van a cag... peleando”, se despachó, filoso.

Tras regresar de su viaje, Marina le dio una nota al ciclo de El Trece y contó cómo le fue en esta escapada al exterior, mientras se prepara para su nuevo desafío profesional del que aún no quiso revelar muchos detalles. “Estuvo divino, muy tranquilo, me acompañaron amigas y estuvimos compartiendo todo: almuerzo, merienda, cena. También muchas charlas en la playa, mucho paseo: amortizamos los días estuvo buenísimo”, aseguró la politóloga, quien se refugió en su círculo íntimo luego de la tormenta mediática.

Acto seguido, el cronista quiso saber si este viaje le sirvió para desconectar de todo lo que estuvo viviendo estos últimos días: “Mirá, sí. Me propuse no mirar las redes. Sí los comentarios de mi Instagram, porque subí alguna que otra foto del viaje y me hizo bien leer los buenos deseos, pero no miré Twitter, ni portales. Así que eso fue un détox para mí, fue algo súper sanador”.

Con respecto a un nuevo proyecto laboral tras su salida de Mitre, Calabró no quiso dar muchos indicios: “Algo hay, pero estamos viendo compatibilidades de horarios y exclusividades con otros trabajos. Me han llegado varias propuestas, pero hay una especialmente que me gusta mucho y que también me dan ganas para trabajar con alguien que quiero desde hace mucho tiempo”, reveló la periodista, aunque sin revelar nombres propios.