La inusual invitación de Tini Stoessel para sorprender a sus fans y mostrarles un adelanto de su nuevo tema

Tini mostró un adelanto de su nuevo tema (Video: X antes Twitter)

El silencio y la ausencia de Tini Stoessel tanto de la Argentina, como de los escenarios y de sus redes sociales, mantuvo en vilo a sus fanáticos. Si bien estaban al tanto de que la cantante se instaló en territorio mexicano para hacer foco en la actuación y en la nueva serie que protagoniza, no había mucha información nueva al respecto y tampoco se sabía cómo estaba.

Fue por eso que en las últimas horas, Tini utilizó su cuenta de Instagram para hacer un anuncio especial. El primer lugar publicó una foto de ella cuando era chica y el link de Whatsapp. De esta manera, anunció la apertura de su propio canal donde podrá estar más al día tanto con sus fans como con el resto de los espectadores.

Tini Stoessel se abrió un canal de WhatsApp (Instagram)

“Amores, me abrí esto“, comenzó diciendo Martina en su cuenta de X (antes Twitter) avisándole a sus fanáticos que se sumen. Acto seguido, reveló qué le pareció esta dinámica. “Estoy muy divertida, no entiendo por qué no lo hice antes”, reconoció la cantante y por último, les confesó: “Les dejé algo”.

Ese regalo que le hizo a sus fans a través de este canal de WhatsApp, fue el adelanto de su próxima canción. “Estoy a nada de mostrarles un tema nuevo que no sé cuándo la voy a sacar, pero les voy a mostrar un adelanto”, le dijo Stoessel en un audio a su público y luego les envió el archivo con algunas partes de la canción.

Tini Stoessel habló con sus fanáticos (X, antes Twitter)

Según se pudo escuchar, la canción comienza con los acordes de un piano y luego pasa a un beat mid-tempo, más bailable. Con respecto a la letra, la cantante sumó: “Pienso en el pasado desde que no estás (…), pienso en el presente por si volverás quiero el tiempo regresar (…), quiero volver a empezar”, “Tantas veces la cag..., tantas veces lo arreglamos... (...) nadie va a ganar en este juego...”, dicen algunas estrofas del single que aún no salió, pero que su público ya se mantiene en vilo hasta que Tini lo publique.

Los días de Tini en México

Tal cómo se mencionó anteriormente, Tini actualmente se encuentra alejada de los escenarios e instalada en territorio mexicano desde hace unos meses. Es que la artista le puso su foco en la actuación y en la nueva serie que protagoniza. En ese contexto, la cantante compartió el detrás de escena de sus rodajes, sus momentos más divertidos con amigos y las últimas postales de su día a día.

Así, a modo de resumen, la intérprete de “Cupido” publicó en su cuenta de Instagram un carrusel con diez fotos que reflejan su estadía en Ciudad de México. La primera imagen que la artista compartió con sus más de 21 millones de seguidores la mostraba sentada en una silla luciendo un look con lentes oscuros, una gorra de béisbol y dos trencitas. “Salimos a cenar muy rico”, comentó la joven para darle contexto a la primera imagen.

Las postales de Tini Stoessel desde México (Instagram)

Lejos del glamour de la primera, la segunda mostraba a la joven antes de comenzar su rodaje. Con un set de maquillaje en su regazo, Tini aparecía con una toalla turquesa en su cabeza. En la siguiente, la cantante resaltaba con una capucha, ante un atardecer, en medio del set de filmación. La artista también compartió una imagen en donde se puede ver el equipo que usaron para grabar y la dinámica del trabajo. “Nos fuimos a pasar el fin de semana con muchos amigos y la pasamos hermoso, me maquillé y me peiné”, escribió Stoessel para explicar las primeras fotos. En ese marco también le agradeció a uno de sus compañeros, Martín Barba, por las jornadas de grabación compartidas: “Te quiero mucho, es hermoso trabajar con vos, esta experiencia está siendo inolvidable, te quiero. Gracias por ser tan buen compañero”.

Más allá de todo esto, una de las fotos que más sorprendió a sus seguidores fue cuando la joven mostró su look descontrolado minutos después de haberse levantado. “Lo que sucede cuando me levanto y me despierto con el pelo así de corto”, comentó la joven mientras se la veía frente a un espejo luciendo una remera con personajes como Mickey, Minnie, Donald y Daisy.