Flor Bertotti celebró el cumpleaños de Romeo, su hijo con Guido Kaczka, con un amoroso posteo: “Si supieras cuánto te amo”

Flor Bertotti le dedicó unas emotivas palabras a su hijo Romeo por su cumpleaños número 16

En una mezcla de emociones, Flor Bertotti le dedicó unas tiernas palabras a su hijo en el día de su cumpleaños. Con una foto en blanco y negro y una sentida dedicatoria, la actriz publicó una imagen en blanco y negro junto a Romeo, fruto de su relación con Guido Kaczka. En el texto, la artista mostró su lado más tierno y cariñoso al celebrar los 16 años de su primogénito.

“Feliz cumple mi vida entera. Sos mi orgullo máximo y todavía no puedo creer mi suerte. Seguí leyéndome en voz alta, explicándome matemática avanzada y filosofando conmigo toda la vida”, comenzó Bertotti y destacó tantos sus anhelos como madre, así como algunos rasgos de la personalidad de Romeo. “Seguí preguntándome qué pienso de tal cosa y compartí conmigo tu claridad y tus certezas de hoy, aunque vayan cambiando. Seguí riéndote con todo el cuerpo y siendo tan sensato y sensible a lo que pasa a tu alrededor. Seguí, vos seguí haciendo. Probando. Descubriendo”, escribió.

Por último, la protagonista de Floricienta -que actualmente se encuentra de gira en Italia presentando su show “Flor Bertotti en Concierto”- dejó en claro todo su amor como madre. “Yo voy a estar al lado tuyo, cuidándote y celebrándote toda la vida. Felices 16 Rome de mi vida. Si supieras cuánto te amo, te asustarías”, cerró al pie de la imagen en blanco y negro que mostraba un emotivo recuerdo de unas vacaciones juntos en el que ella le daba un beso en el cachete a su hijo.

Flor Bertotti se encuentra de gira en Italia con su show (Ilustración: Jesús Avilés)

La cantante mantiene una relación única con su hijo adolescente. Tan es así que padece los días que pasa alejada de él, cuando Romeo pasa el fin de semana junto a su padre, Guido Kaczka. Alguna vez, incluso, lo manifestó a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Yo no estoy teniendo el mejor día porque domingo por medio me pega un poco el bajón cuando se me va el pollito, y estoy un rato así, acomodándome”, había dicho la actriz en una serie de historias que compartió en la red social en la que tiene más de dos millones de seguidores.

El emotivo posteo de Flor Bertotti a su hijo en el día de su cumpleaños

Para cerrar su explicación, Bertotti afirmó: “Me hago planteos maternos extraños, me pega el bajón. Pero bueno, después se me pasa”, agregó sobre cómo sobrelleva esa situación. “Es así, las mamis que tienen hijos que van y vienen me sabrán entender. Les mando un besito a las que les cuesta más y a las que están más acostumbradas también”.

Fiel a su estilo y a sus cariñosos gestos, la actriz compartió una foto con su hijo el último Día de la Madre. “Feliz día para todas las mamás. Con mi hijito de chiquito escuchándole el corazón, amo esta foto)”, escribió. También publicó un video en el que se la veía cantando un tema dedicado a su hijo: “Un pedacito de canción que le escribí a Rome hace algunos años y no sé cómo compartirla entera”.