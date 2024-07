Stephanie Demner contó cuánto cobra un influencer y por qué rechazó una exorbitante suma millonaria

La influencer le brindó detalles de su experiencia a sus seguidores (Video: Instagram)

Tras una larga trayectoria en el mundo del modelaje, Stephanie Demner se dedicó a la creación de contenido en redes sociales y logró formar una gran comunidad de más de 1,4 millones de seguidores. Desde entonces, dejó las pasarelas y su trabajo se volvió una gran incógnita para algunos, quienes no entienden cómo funciona y se genera dinero a través de una cuenta de Instagram.

En ese marco, Stephi realizó un breve video explicando al detalle cómo se monetiza una historia o un posteo en redes. “Lo más preguntado siempre… ¿cuánto cobra un influencer?”, escribió al inicio de su posteo para indicar de qué se iba a tratar el clip. Y para captar la atención de los internautas, la primera frase fue la siguiente: “Una vez me ofrecieron cuatro millones de pesos por unas historias”.

“Vamos a hablar de cuánto cobra un influencer por historia y por qué no se habla de esto. Ayer les pedí que me hagan preguntas de lo que sea que les genere curiosidad y obviamente la que más se repetía era cuánto cobras por historia”, comenzó la modelo respecto a su experiencia, a lo que sumó que “se han viralizado, quizás, números de influencers de cuánto cobran por historia, por posteo, por reels, por presencias, y todo es muy relativo y por eso no se habla tanto del tema”.

En ese sentido, explicó que “no hay una tablita que te diga, por ejemplo, si tenés más de 200 mil seguidores las historias salen tanto… todo tiene que ver con, obviamente, la cantidad de seguidores pero más que nada el engagement y cómo es tu comunidad. Y obviamente lo que el cliente esté dispuesto a pagar”. En cuanto a su experiencia, Demner señaló que tiene un número que supera el millón, pero que “la verdad es que mi comunidad está muy fidelizada, entonces mi cuenta actúa como si fuese una cuenta de muchísimos más seguidores”.

Mientras se preparaba para un nuevo día, Stephanie le brindó sus consejos a sus seguidores

Sosteniendo esa misma línea, realizó una salvedad mientras iba agregando maquillaje a su rostro: “También hay influencers que tienen comunidades mucho más chiquitas que performan increíble o influencers que tienen muchísimos seguidores y que su comunidad no responde. El cachet sale de todas esas variables y obviamente de la cantidad de contenido y de cuánto te lleve hacerlo”.

“Les voy a decir más o menos cuánto se cobra por una historia y se cobra 2,5 pesos por visualización. Tenés 200 mil vistas, entonces vas a cobrar más o menos por historia 500 mil pesos”, aseguró la creadora de contenido. Y, retomando la frase con la que inició su video, explayó: “Pero como les digo, es 100% relativo porque a mí un cliente una vez me ofreció 4 millones de pesos por unas historias. Y para la sorpresa de todos ustedes, dije que no”.

"Pan para hoy y hambre para mañana", comentó la modelo sobre el motivo por el que rechazó una cifra millonaria (Instagram)

“¿Por qué? Básicamente porque no estaba alineado ni con mis valores ni con mi contenido. Y ya sé lo que todos ustedes están pensando: ‘¿cómo no acepté esa propuesta?’ O sea, realmente es mucha plata, pero en este medio hay que ser muy inteligente porque una falla te puede literalmente cagar la carrera”, aseguró la pareja del extenista Guido Pella.

“Así que simplemente dejé pasar la propuesta y el cliente se enojó muchísimo. Lo más gracioso era que estaba enojado conmigo porque no le aceptaba el presupuesto y decía ‘¿quién se cree que es? ¿cuánta plata quiere?’. O sea, yo realmente podría haber pedido toda la plata del mundo que él estaba dispuesto a pagarla, pero eso era pan para hoy y hambre para mañana”, aseguró al recordar la suma millonaria que estaban dispuestos a darle por su contenido.

“La carrera se termina más por las cosas a las que decimos que no que a las cosas que le decimos que sí”, sentenció a modo de cierre de su video explicativo respecto a sus arreglos laborales.