Raúl Rizzo contó la emotiva señal que recibió de su hija, seis meses después de su muerte: “Jamás nos vamos a a separar”

Raúl Rizzo relató la señal que recibió de su hija, a seis meses de su muerte

A principios de enero, Raúl Rizzo recibió la trágica e inesperada noticia de la muerte de su joven hija. Anahí tenía 34 años y falleció en el departamento en el que vivía, ubicado en el barrio porteño de Constitución, producto de un paro cardíaco. El prestigioso actor no se manifestó públicamente salvo por un posteo en sus redes, que borró al poco tiempo de publicarlo. La procesión fue por dentro, y se enfocó primero en sus seres queridos y luego en su trabajo para salir adelante de ese momento tan delicado.

En las últimas horas, el protagonista de éxitos como Padre Coraje o Primicias dio una entrevista en la que contó cómo hizo para afrontar aquel tiempo y acostumbrarse a vivir con la ausencia de Anahí. “Fue muy complejo, duro y tremendo. Este año arrancó de una manera muy dolorosa. La muerte de mi hija, que fue totalmente inesperada. y la llevo conmigo a donde voy y a donde estoy, esta más adentro mío que nunca”, dijo el actor.

En este sentido, Rizzo contó cómo se manifiesta la presencia de su hija en su cotidianeidad: “Ella sube al escenario, ella baja del escenario; ella saluda conmigo cuando agradezco lo que me dice la gente. Ella ensaya conmigo cuando me toca ensayar. Ella siempre está y siempre va a estar conmigo, no se va a separar de mí jamás”, agregó, visiblemente conmovido, al punto que reveló que recibió una señal de parte de Anahí.

“Creo en las señales y hace bien creer en ese tipo de cosas”, admitió y se explayó al respecto: “A mi hija le gustaban mucho los gatos, tenía dos o tres gatos siempre con ella y un día, hará dos meses y medio atrás, se apareció una gatita toda mojada, una cachorrita, muy chiquita, le salvamos la vida y obviamente la adoptamos. Y yo no sé si eso no es una señal de alguna manera”.

Raúl Rizzo y su hija Anahí

Rizzo agregó que desde ese momento la gata vive en su casa y la bautizaron China: “Tiene manchas negras en la boca y en la cara y le hacen achinados los ojitos. Es un bomboncito, tiene tres meses ahora. Apareció China, y seguro la mandó mi hija. De alguna manera ella está ahí”, interpretó el actor, quien ni bien vio a ese animal supo que iba formar parte de su vida. “Enseguida caí en la presencia de la gatita. Le dije ‘vos tenés que ver con muchas cosas. Acá te vamos a cuidar’”, cerró.

Anahí Rizzo tenía 34 años y era la mayor de las hijas de Raúl Rizzo y la actriz oriunda de El Salvador, Isabel Quinteros. La pareja, que se separó hace 20 años, también tuvo a Camila, quien actualmente tiene 24 años. Anahí era militante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y se desempeñaba en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), el organismo administrativo en el que se ocupan de los reclamos sobre conflictos de derecho de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

Su muerte caló hondo entre sus compañeros, quienes le dedicaron un emotivo posteo al enterarse de su perdida. En la cuenta de Instagram de ATE compartieron su foto y publicaron unas palabras de cariño para recordarla con mucho dolor. “Hasta siempre Anahí, nos quedamos con tu sonrisa. Todavía aturdidos/as y conmocionados/as por el dolor, informamos a nuestrxs compañerxs del fallecimiento en su domicilio de nuestra querida compañera Anahí Rizzo Quinteros, trabajadora del SECLO, afiliada y militante de nuestra ATE-Trabajo”, informaron en la red social.