Con un desgarrador mensaje y un video inédito, Titi Fernández recordó a su hija Sole, a 10 años de su muerte

El desgarrador mensaje de Tití Fernández, a 10 años de la muerte de su hija (Video: Instagram)

Cada 2 de julio que pasa no es un día más para Miguel Tití Fernández, sino más bien es una fecha que le marcó su corazón para siempre. Es que este martes se cumplieron diez años de la muerte de María Soledad Fernández, su hija, quien a sus 26 años perdió la vida tras un trágico accidente durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014.

Por esta fecha tan especial para él y su familia, Tití la homenajeó a través de una sentida publicación que realizó en su cuenta de Instagram en donde honró su recuerdo a una década de su fallecimiento. “Hoy es un día muy especial, hoy hace diez años esta bebita que acá tenía cinco meses nos dejó, se fue, la Sole“, comenzó diciendo el comentarista deportivo quien lleva puesta una remera con una foto de él con su hija cuando era chica en brazos y su mujer Nora.

Junto con esas palabras, Fernández además, escribió: ”Sole mi amor, ya pasaron 10 años de aquel día trágico en el que el querido Negro Carneiro me decía que habías tenido un accidente en la ruta y habías muerto. Se me cayó el mundo, te esperaba para desayunar, después de aquel: “Chau Pa hasta mañana” que me dijiste en San Pablo y el mañana nunca llegó”, enfatizó el periodista deportivo en la carta que le dedicó a su hija y en esa misma línea siguió relatando entre el dolor, el amor y el recuerdo.

“Te cuento que hace unos días estuve en Chicago con tu querido Adrián Paenza (después de 5 años y lo encontré muy bien) y me dio un vídeo que había grabado él que nunca habíamos visto y como no tengo muchos registros tuyos porque no te gustaba que te filmaran lo quise poner aquí para que la gente vea lo linda y simpática que eras. Ni mamá sabía de este vídeo. Norita espero que te guste”, siguió Fernández adelantándole a sus seguidores lo que iban a ver.

“Sole te extrañamos y te necesitamos cada día más, estás siempre presente en nuestras vidas. Te amamos y nunca te vamos a olvidar”, concluyó Tití en la carta por la memoria de Soledad, su hija que dejó inmortalizada en su cuenta de Instagram. A solo ocho horas de haberlo publicado, el video tuvo más de 20 mil me gusta, 160 mil reproducciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios junto con sus familiares amigos quienes le enviaron muchas fuerzas en este día tan especial para él.

Al ver los videos de su hija cuando era chica siendo feliz, Nora, esposa de Tití y madre de Soledad, le comentó emocionada por esta sorpresa tan especial que tenía preparada el periodista: “Qué hermoso video, mi amada hiji que linda que sos y qué buena mina. SOS TODO LO QUE ESTÁ BIEN, COMO TE NECESITO Y COMO TE EXTRAÑO LA PU…MADRE QUE TE MIL PARIO”, concluyó con bronca y amor por la memoria de Sole.

A sus 26 años, Soledad estaba en Brasil al igual que su papá cubriendo el Mundial del 2014, viajaba junto a otros dos periodistas desde San Pablo a Belo Horizonte cuando el auto en el que iba se estrelló contra otro vehículo. Fue el propio periodista quien debió reconocer el cuerpo de su hija y darles la noticia desgarradora al resto de sus familiares.

El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana en el kilómetro 619 de la ruta BR-381 en Oliveira. De acuerdo con información del Departamento de Bomberos, la víctima se encontraba con otros dos periodistas, de 42 y 43 años, que quedaron con lesiones leves, sin riesgo de muerte. “Todo indica que ella fue expulsada del vehículo”, dijo el sargento de bomberos.

Además, según informaron desde Brasil, los dos hombres viajaban adelante con cinturón de seguridad, mientras que la hija del periodista estaba atrás y sin cinturón. El informe de la policía detalló que el conductor perdió el control del volante de su auto alquilado Fiat Doblo y se estrelló contra otro vehículo, mientras volvían de San Pablo a Belo Horizonte, tras el partido de la Argentina contra Suiza.