Cathy Fulop mostró la divertida reacción de Ova Sabatini en la despedida de soltera de Oriana: “La pierdo para siempre”

Cathy Fulop filmó la reacción de Ova Sabatini en la despedida de soltera de Oriana: “La pierdo para siempre” (Video: Instagram)

Cada vez falta menos para que Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casen. Mientras tanto, la pareja ultima detalles de la boda del año: desde los invitados, la ambientación, el catering hasta la elección de los vestidos. El próximo 20 de julio, la actriz y el futbolista darán el sí en una ceremonia súper especial en la Argentina, rodeados de sus seres queridos y con invitados de diferentes partes del mundo.

Pero además del momento de la ceremonia y la boda en sí, la previa también tiene su encanto y fue justamente este viernes cuando a Oriana sus amigas le organizaron la tan esperada despedida de soltera. Si bien aún no trascendieron tantas imágenes, su madre Catherine Fulop publicó dos videos mostrando cómo se preparaba su hija.

Cathy Fulop habló de la despedida de soltera de Oriana

En el primero se puede ver a su marido Ova Sabatini abrazando a Oriana mientras le da un beso en la cabeza y dice con cierta nostalgia: “La pierdo, la pierdo. La pierdo para siempre”, comentó. Mientras tanto, sus amigas y su hermana Tiziana aplauden y festejan. Junto al audiovisual Fulop escribió: “Se fue a su despedida de soltera”.

Por su parte, Oriana que llevaba un velo con luces en la cabeza respoteó una foto que subió una de sus más amigas donde se puede ver a todo el grupo feliz por acompañarla en este día tan especial. Hasta el momento se desconoce qué plan hicieron pero sí quedó claro que hubo mucho festejo y buena onda para la futura mujer de Dybala.

Posteriormente, la venezolana habló con Teleshow y contó cómo vive la familia este momento tan especial. “Las amigas vinieron a buscarla y se la llevaron. Y se llevaron también a la hermana. Me las secuestraron a las dos”, bromeó la actriz y en el mismo sentido se refirió a las palabras de su marido. “Ova se pone dramático, pero estamos muy felices. Y no sentimos que la estamos perdiendo, sentimos que estamos ganando un hijo. Imaginate que después de seis años ya es mi yernito”, expresó.

La previa de la despedida de soltera de Oriana Sabatini

Además, Fulop contó algunas intimidades de los novios que trabajan a contrarreloj para llegar al 20 de julio con todo en orden. “Estuvieron por acá haciendo trámites para la boda, se reunieron con el sacerdote, vieron el registro civil. Después se tienen que volver a Roma”, expresó Cathy.

Por último, la actriz se mostró emocionada por el paso que dará su hija: “Todos están preparándose los looks, la familia que va a venir de afuera, amigos también que vienen de afuera que son familia. Es un evento que nos va a reunir a todos en torno al amor. Son celebraciones importantes en la vida, y estamos súper felices”, concluyó.

La despedida de soltera de Oriana Sabatini (Instagram)

Las exigencias de Oriana

Tras anunciarse la fecha del casamiento de la pareja por parte de Ángel de Brito, la familia de los novios se puso en marcha para ayudar. Como era de esperarse, la madre de la modelo no quiso estar afuera, por lo que ofreció a dar una mano con sus propias ideas. Pero esto no le gustó nada a la joven ni a su wedding planner, Claudia Villafañe, quienes le impusieron una serie de límites.

Fue hace un mes aproximadamente cuando la actriz se sentó en el diván de Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) y comentó: “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar” expresó con humor la mamá de la novia, quien dejó en claro que no va aceptar un ‘no’ por respuesta. También reveló que en la fiesta no habrá celulares, ya que “ellos van a tener un fotógrafo encargado. Es más, en su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”.

Catherine Fulop dio a conocer los detalles del casamiento de su hija (Video: Cortá por Lozano)

A la par de su relato, Costa la mandó al frente y le pidió que cuenta la fuerte advertencia que recibió por parte de Oriana. “Te dijeron que no hagas un show”, acotó la humorista, desde el otro lado del estudio. Por su parte, Fulop confesó: “Mi hija, mi Ori. Yo le dije ‘te lo juro, cuando es un evento importante, de familia, yo no tomo’. ‘Ahora, si me invitas a tu casa, que voy a estar relajada en familia, voy a tomar algo, ahí sí’”, explicó, entre risas, respecto a su comportamiento cuando bebe. “Mi hija me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlante, sino se van a asustar”.

En esa misma línea, la modelo aprovechó para recordar un de sus tantas visitar a la casa de la pareja, donde posee una gran colección de bebidas alcohólicas. “Ya me conocen, cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió. Un Don Perignon la escondió. Me dijo ‘estas no’. Me marcó una de champagne y las de vino”, explicó, entre carcajadas, al referirse a la actitud de su primogénita para que no tomara las de mayor costo.