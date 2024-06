Nicole Neumann se mostró a cara lavada y con la faja post parto: “Mujer real”

El mensaje que compartió Nicole Neumann en Instagram

Nicole Neumann disfruta de los primeros días de vida de Cruz, el hijo que tuvo con Manu Urcera. El bebe nació el pasado martes 18 de junio en la Maternidad Suizo Argentina y hace una semana que ya convive con sus padres en la habitación especialmente preparada para él. Si bien todavía no mostró el rostro del recién nacido, la modelo refleja diferentes momentos de la convivencia, de la que también forman parte Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo con Fabián Cubero.

En este camino a reencontrarse con la maternidad, no todo es ternura y alegría ya que la modelo también se vio involucrada en una polémica. Todo comenzó cuando se mostró en una sesión de maquillaje antes de salir de la clínica y algunas personas objetaron este comportamiento. A pesar de estar en plan maternal, la jurado de Los 8 Escalones se tomó un tiempo para explicarle a quienes la habían criticado. “Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí, al pie del cañón, para criticar, para tirar mala onda”, señaló en un video que subió a su Instagram.

Nicole Neumann, "mujer real"

En medio de este ida y vuelta, la que también opinó fue Mica Viciconte, actual pareja de Cubero con quien tuvieron a Luca, de dos años. La guardavidas se diferenció de Nicole y contó que, después de ser mamá, salió del sanatorio “como una bolsa de papa”. En el mismo sentido, expresó: “No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada”, señaló al referirse a su propia experiencia. Y fue más allá: “No sé, yo por seis meses no me puse perfume. La gente decía: ‘Che...’. Pero bueno, no todos somos iguales. Es como que imponemos algo que no está bueno”, cerró.

En este panorama, y otra vez desde las redes, Nicole volvió a manifestarse. Lo hizo con una foto propia y un video elocuente, para que no queden dudas de su pensamiento. En la imagen se la ve en una selfie, sin maquillaje y con el pequeño Cruz a upa, siempre con la carita tapada por el emoji de un oso. Pero el detalle es la faja post parto, que la modelo destaca específicamente con un mensaje cargado de ironía. “Mujer real”, escribió junto al símbolo de una carcajada.

Un rato después subió a sus historias un audiovisual de una cuenta relacionado con los nacidos bajo el signo de Escorpio. Nacida el 31 de octubre, Nicole se identificó con el video de una niña de lentes oscuros que está frente a un plato de comida con la palma de su mano extendida. Uno a uno va bajando sus dedos hasta quedar solo con el mayor en alto, en lo más alto, y un texto que asume como propio: “Cuando vienen a tirarte mala onda y bajarte las expectativas pero vos ya aprendiste a cuidar tu energía y no regalarle tu poder a nadie”. Para completar el sentido, de fondo sonaba“Wannabe”, clásico noventoso de las Spice Girls.