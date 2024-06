Sabrina Rojas llegó tarde a su programa tras un particular retraso en el departamento de Luciano Castro

Sabrina Rojas llegó tarde a su programa (América)

Un particular momento se vivió la noche del miércoles, al momento de iniciar el ciclo Pasó en América (América) comandado por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas, cuando solo él se encontró en el estudio mientras intentaba entender por qué ella no estaba allí. Hasta que comenzó a desandarse la historia para terminar entendiendo lo que había pasado.

Eran las 23:03 y Tartu destacó: “Estoy solo”, parado en medio de la escenografía, mientras la locutora del ciclo se preguntaba qué pasaba con su compañera. “Estoy solito acá, ¿dónde está Sabrina? ¿Qué le pasó a María Sabrina Rojas?”, detalló, para dar paso a las imágenes grabadas por el celular de la conductora, en que se puede ver el momento cuando al intentar probar una copia nueva de una llave con la puerta cerrada en el departamento de Luciano Castro, ésta se trabó.

Sabrina Rojas llegando tarde a su programa

“¡Yo no puedo creer que por probar la nueva se trabe la vieja!”. se mostraba indignada por lo sucedido, que empeoró de inmediato cuando se quedó con el picaporte en la mano. Fue entonces que en otro de los videos por ella filmados se puede apreciar que incluso la llave original quedó arriba de un árbol cuando ella la arrojó, por lo que se complicó más la situación. “Yo ya estoy maquillada, pero no voy a llegar” se mostraba molesta.

Pasados unos minutos, una cámara desde las afueras del canal comenzó a mostrar la llegada de la conductora a paso firme y apurado, disculpándose con cada una de las personas que en el camino se encontraba. Fue entonces que así como salió desde el hogar se presentó en el estudio, con una campera amplia negra, una musculosa con el logo de una banda de rock, un pantalón amplio y un bolso en su hombro,

Tras cambiarse, Sabrina Rojas regresó al estudio en un vestido rojo

“Me voy a poner linda, vuelvo y les explico”. se excusó, pero el conductor sin perder el tiempo le hizo desarrollar lo sucedido luego de probar la nueva copia de una llave con la puerta cerrada. “Tienen que aprender esto, porque se ahorran las 50 lucas que me acaban de cobrar”, incluso aclaró, para luego explicar que “cuando viene el cerrajero, me dice que la llave original se la pase por debajo de la puerta, y cuando miramos no pasaba por debajo de la puerta. La envuelvo en una toalla y la tiro por el balcón y queda arriba de un arbusto”. Fue entonces que se tiró otra de las copias al departamento de la vecina de abajo.

“Me cobró 50 luquitas”, reiteró, a la vez que explicó que aún no había pagado el trabajo y que en breve haría la transferencia. Tras ello se presentó el primer tape de la noche, dándole tiempo a la conductora a ponerse el vestido que tenía previsto para esa jornada.

Apenas unos minutos pasaron para que irrumpiera nuevamente en el estudio, enfundada en un impactante vestido rojo. Tras ello, explicó el motivo por el que se encontraba en ese inmueble: “Todo el mundo sabe que yo hago base en la casa familiar y él hace base en un departamento. Entonces el que se queda con los niños, que hoy le toca a él, lo usa, y yo me quedo en el departamento”. Pero allí no terminarían las novedades, ya que al aire reveló: “Lo peor es que Luciano no está ni enterado. Y lo voy a solucionar yo, porque ya le perdí una llave del departamento, y hoy justamente fui a hacer la copia por eso y ahí se armó el lío”.

Previo a la llamada, intentó buscar en internet la forma de solucionar de forma casera el tema, pero “al ser un departamento de paso, no está equipado de herramientas. Y empezaron a pasar las horas, llegaba tarde, y acá estoy”, cerró la conductora.