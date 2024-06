Quién es el periodista que podría reemplazar a Marina Calabró en Lanata Sin Filtro: “Quizás suceda”

Marina Calabró junto a su exnovio Rolando Barbano en "Lanata Sin Filtro"

Esta semana, Marina Calabró confirmó a Teleshow su renuncia al programa Lanata Sin Filtro de Radio Mitre, donde trabajaba junto a Jorge Lanata y por cuya labor ganó el premio Martín Fierro días atrás. Esa noche se vio envuelta en una polémica, al dedicar su premio al periodista Rolando Barbano, quien no le correspondió al ganar su propio premio, generando una situación incómoda y una catarata de rumores en los días posteriores al evento.

Calabró confirmó que la decisión de renunciar la venía “masticando” desde hace tres meses. “Lo venía hablando desde que se nos comunicó el acortamiento del programa. Mi columna era la más larga y, bueno, por lógica iba a ser la que más se iba a resentir en tiempo. El 19 de marzo lo hablé con Lanata, él me entendió, fue reamoroso conmigo. Me dijo: ‘Bueno, la vida nos va a volver a cruzar y laburaremos otros 9 años más juntos’. Fue lindo escuchar eso”, contó la periodista.

Con el correr de las horas, la producción se puso en busca de un reemplazante para Marina. “Ya hay reemplazo”, afirmó Yanina Latorre este miércoles en LAM, poniendo fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el lugar dejado por Calabró. La panelista confirmó que Augusto Tartufoli será el nuevo encargado de la columna de espectáculos del programa de Lanata en Mitre.

En una breve comunicación con Teleshow, Tartufoli se refirió a la noticia: “La verdad es que me llamaron, pero ni siquiera me junté”. Aunque no descartó formar parte del ciclo: “Quizás suceda”, contó. Actualmente, Tartufoli conduce junto a Sabrina Rojas Pasó en América todas las noches y forma parte del panel de A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por las tardes del mismo canal.

Augusto Tartu Tarufoli podría reemplazar a Marina Calabró en "Lanata Sin Filtro"

La renuncia de Calabró se produjo en medio de un gran momento profesional, ya que recientemente ganó un premio Martín Fierro por su labor periodística en radio, el pasado domingo 16 de junio.

Rolando Barbano, exnovio de Calabró, habló sobre su partida del programa radial en un móvil de Buenos días, América tres días después de la renuncia. Interceptado por varios cronistas, se refirió a la salida de Calabró: “Siento tristeza porque es una gran compañera, el número uno, una gran periodista. Como ya lo he dicho innumerables veces, es una de las mejores periodistas de la Argentina y es una pena no poder trabajar con ella”.

Consultado sobre si Calabró había comentado su decisión con él, Barbano respondió: “Sí, cuando salíamos fue en el momento en que se conoció que el programa iba a tener una hora menos y lo hablamos. A ella no le gustaba, intentó probar y bueno, después terminó mi relación con ella. No sé exactamente por qué lo hace ahora, eso se lo tienen que preguntar a ella, pero en marzo cuando estábamos juntos quería irse. Y bueno, pasó”.

También le preguntaron por los motivos de la reciente salida de Calabró: “Ahora, por qué quiso irse, yo entiendo que ella planteó que es una cuestión profesional, quiere seguir creciendo. Marina está en el mejor momento de su carrera, es inteligente, culta, informada, divertida y entretenida. Cualquier programa le gustaría tenerla y estoy seguro de que será un éxito”.