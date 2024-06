Martín Ku rompió un récord mundial en Gran Hermano entre todas las emisiones del planeta: el particular motivo

Por qué Martín Ku rompió un récord mundial de todos los Gran Hermano del planeta

Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano en donde Furia después de quedar eliminada pocos días antes del juego tuvo su revancha contra el jugador que la dejó afuera del concurso. En la placa que compartían Los Bros - como se denominó el grupo de Martín, Bautista y Nicolás - el que terminó abandonando el juego por decisión de la gente fue El Chino. El voto popular terminó cobrándose la salida de Juliana y al final le tocó a él marcharse.

Pero a pesar de su eliminación del certamen, Martín no se fue con las manos vacías. Este lunes durante El Debate (Telefe) Martín fue invitado para hablar de su paso por la casa y además no solo se conoció el extenso listado de premios que obtuvo durante su estadía sino que también le confirmaron que batió un récord jamás logrado en ningún Gran Hermano a nivel mundial: se convirtió en el participante que más retos ganó dentro del reality.

Inmediatamente, dieron a conocer el extenso listado de premios que obtuvo durante su estadía en la casa lo que provocó la ovación de sus excompañeros que también estaban en el estudio. Martín ganó: un perfume de una costosa marca, cinco conjuntos de ropa, una Play Station 5, botas, un labial, luces inteligentes, un Smart TV, un lavarropas que se lo regaló a un amigo, dos smartphone y una casa prefabricada.

Tofos los triunfos que tuvo Martín Ku en Gran Hermano: el participante que más retos ganó

Y como si eso fuera poco, Martín también se ganó el amor de Arturo y ya es un nuevo integrante en su hogar. Es que el perro, que fue rescatado del maltrato y del abandono lo eligió como su amo y el Chino aceptó a adoptarlo. Incluso ambos se retiraron del programa juntos confirmando que ya son una familia.

Además, unos minutos después de felicitarlo por sus logros, Santiago del Moro le preguntó cuáles creía que eran los motivos por los que había abandonado la casa por decisión de la gente. “¿Por qué creés que te fuiste, Martín?”, indagó, momento en el que el participante fue súper honesto.

“Creo que los Furiosos me cag… a tiros”, aseguró, con humor, pero sin negar que su sueño era quedarse hasta el último día en el reality y ganar el premio mayor. “Es el precio a pagar, como bien dije en el confesionario. Acá tengo a Iron Man y me dijo que era inevitable sacar a todos los jugadores”, señaló el exparticipante, que en su paso por el juego demostró todo su fanatismo por los Avengers.

La honestidad brutal de Martín Ku en Gran Hermano cuando le preguntaron por qué quedó eliminado

El conductor, en ese momento, dio su opinión sobre el resultado que lo dejó afuera del juego. “Los tres Bros iban solos y no tenían a nadie de su grupo ahí. Mucha gente decía ‘qué pasa con Nico’ y él estaba dentro de su grupo. Un grupo que no se iba a votar entre ellos y en placa negativa se iba a ir quien tuviese más hate. Bauti no lo tiene, Nico no lo tiene y el hate que tenía el Chino después de lo que pasó con Furia iba a hacer que fueran por vos”, analizó.

“Mucha gente dice ‘no esperábamos esto’, pero eran los Bros solos. Votó mucha menos gente que en otras ocasiones. Fue una salida medio cantada”, comentó, sobre la decisión popular. Mientras que Laura Ubfal discrepó con el animador. “Yo tengo mis dudas. Los Furiosos, según lo que pude averiguar, no votaron. Como fandom general, hubo menos gente. No votaron, pero hay hate”, aseveró.

Sin embargo, la periodista no descartó que los seguidores de Juliana hayan movido la balanza en el voto telefónico. “Hay gente que lo quería al Chino fuera de la casa y no es del fandom puro, pero de los tres el que era, entre comillas, el más odiado era Martín. Tampoco sacó pocos votos Nico”, comentó. Incluso, terminó mencionando a Marisol, su novia, como responsable de “exponer” el juego que estaba realizando no solo él, sino Furia. A pura chicana, Ceferino Reato le hizo saber que no estaba de acuerdo y señaló que fue Coy, la hermana de Juliana, quien terminó dando mensajes sobre lo que ocurría afuera y terminó perjudicando tanto a una como al otro.

En tanto, Gastón Trezeguet, otro de los panelistas del ciclo, no estuvo de acuerdo. “Discrepo. Hay una vendetta Furiosa que, claramente, hizo que estés acá. Fue un porcentaje importante y no fue un cabeza-cabeza. Esta vez el fandom de Furia sí lo quiso”, analizó el panelista, que recientemente mantuvo un duro cruce con Ángel de Brito. En ese momento, destacó el perfil competitivo del Chino. “Quiero felicitarte porque fuiste un muy buen digno contrincante de Juliana. El juego pasaba por Martín, ganabas todo”, resaltó.