Alivio, tristeza y nuevas estrategias: así quedó la casa de Gran Hermano tras la salida de Furia

El Chino de GH agradeció a su gente

Gran Hermano (Telefe) vivió una noche crucial este martes, donde dos de los participantes más destacados quedaron en la placa final de nominados: Juliana Furia Scaglione y Martín Chino Ku se enfrentaron al veredicto del público tras seis meses en la casa. Sin dudas, la doble de riesgo se consagró como la participante más polémica del certamen, cuyo juego fue escalando entre violencia, gritos, amistades, enemigos y, sobre todo, estrategias. Finalmente, (Telefe) vivió una noche crucial este martes, donde dos de los participantes más destacados quedaron en la placa final de nominados:se enfrentaron al veredicto del público tras seis meses en la casa. Sin dudas, la doble de riesgo se consagró como la participante más polémica del certamen, cuyo juego fue escalando entre violencia, gritos, amistades, enemigos y, sobre todo, estrategias. Finalmente, fue ella la que terminó abandonando la casa con más del 60% de los votos.

A las puertas de lo que será la recta final del reality, cuya edición se transformó en la más extensa realizada en el país, el próximo 7 de julio, continúan cinco participantes en carrera. Martín junto con Bautista y Nicolás, autodenominados Los Bros, Emmanuel y Darío. Estos dos últimos fueron los únicos que hablaron con Furia antes de su salida, y ella solo destacó palabras como “lo sabía” y “no se separen”, a modo de recomendación respecto de lo que vendrá.

La puerta se abrió y ella abandonó la casa. En ese instante, Emmanuel, su gran aliado en los últimos meses, ya no fue visto por las cámaras, en tanto Darío daba vueltas por la cocina y el tridente de amigos se abrazó con fuerzas en medio del jardín. “Sin ustedes, esto es imposible”, destacó Martín, quien luego mirando a cámara aseguró: “Un abrazo enorme a todos ustedes, enorme, enorme, por ese voto de confianza. Los amo un montón. Estoy demasiado contento por estar en esta casa. Hubo momentos donde me decía ‘¿vale la pena todo esto?’. Pero sí, vale la pena. Gracias a ustedes vale la pena. Muchísimas gracias por este aguante tan grande, los amo a todos”.

Emmanuel se unió al grupo en GH

Tras ello, llegó el relax en el sillón, y la advertencia de Bautista: “Igual ahora hay que mantener el movimiento, pero más allá de eso, de lo que pase en la semana, el finde ya es la gente. Pero más allá de eso, de acá al domingo disfrutar. Podés hacer lo que se te cante, tranquilo, caminar por la casa sin que nadie te diga nada. Ya está, se acabó, boludo. Ya saben lo que se acabó”. en ese momento, Martín afirmó que ese momento que estaban viviendo “es una bocanada de aire, posta”, a la vez que reconoció que es “imposible estar más agradecido”.

Por su parte, Darío, quien se encontraba también el exterior pero alejado del resto mientras fumaba, se acercó al grupo e intentaban determinar qué había pasado para que se dieran así los resultados. Según Bautista, todo ocurrió porque “la gente lo ve y eso tiene que terminar en algún momento”, en tanto que el empresario afirmó: “A mí me da lástima, para mí cometió errores que los podía haber evitado porque fue una gran participante”. Estas palabras fueron avaladas por el uruguayo: “No necesitaba del otro, es lo que yo le dije siempre”. Y Darío resumió a la doble de riesgo: “Estamos totalmente de acuerdo, pero es Furia, y murió en su ley”.

Recién entonces reapareció Emmanuel, quien se sumó a la charla y entre todos reconocieron que no la estaban pasando bien. “Ustedes estaban juntos, se tenían el uno al otro, yo por momentos la pasé muy para el orto”, explicó el peluquero, mientras Darío asentía esas declaraciones. “Todos tuvimos momentos feos, es la verdad”, expresó el Chino, ante lo que Emma aseguró que “yo hubo momentos en que dije ‘por Dios, qué horror esto, no me puede estar pasando esto’, y con gente que quería y que quiero”, lo que deja a las claras el cambio que ya se siente en la casa, ante lo que resta ver cómo comienzan a desenvolverse de cara a la gran final.