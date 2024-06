Furia recuperó su celular al salir de la casa de Gran Hermano: cuál fue su primera publicación

Furia captó la atención del público tanto dentro como fuera de la casa (captura Telefe)

Juliana Furia Scaglione generó una gran controversia durante y después de su participación en la última edición de Gran Hermano (Telefe). Su personalidad y comportamiento dentro de la casa atrajeron la atención tanto de los seguidores del reality como de los críticos del programa. Pero la favorita del público a ganar esta edición del certamen no pudo llegar a la instancia final porque quedó eliminada la semana pasada, a solo veinte días de que se apaguen por completo las luces de la casa más famosa del país.

Apenas salió del concurso y asistió al debate del programa se generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Todo ocurrió durante su enfrentamiento con los analistas del show en la primera noche de análisis post-salida. En lugar de abordar las actitudes y los comentarios polémicos que la participante había hecho durante su estancia en la casa, los analistas repasaron sus momentos más destacados, lo que levantó sospechas sobre un posible trato preferencial hacia ella. Además, según se observó, a diferencia de otros exparticipantes con quienes Furia tuvo conflictos, ninguno de ellos fue invitado al estudio para discutir los eventos. Estas acciones generaron diversas especulaciones entre los fanáticos y críticos del programa sobre si Furia recibió ciertos beneficios que sus compañeros no tuvieron.

El primer mensaje de Furia, la exparticipante de Gran Hermano, en medio de su aislamiento

Es en medio de ese panorama que la joven volvió a hacerse cargo de sus redes sociales luego del aislamiento y aprovechó el momento para agradecer todas las muestras de afecto recibidas, a la vez que se mostró sorprendida por la cantidad de gente que la sigue y acompaña en cada una de sus apariciones.

“Primera historia después de seis meses sin celu, sin contacto con el exterior, sin saber nada del afuera, siendo jugadora Joker. Dios, qué emoción”, comenzó su relato la doble de riesgo en su primera comunicación virtual con el mundo exterior tras su salida. Tras ello reveló sus sentimientos al expresar: “Amo fuerte todo el amor que me brindan, es muy fuerte todo esto para mí. Tan fuerte que no tengo palabras para describir lo que siento”.

Adentro de la casa, era usual que Furia se comunicara con el exterior mirando a la cámara, disparando mensajes con destinatarios varios, y hablando a su “fandom”, sin saber realmente cuántos serían. Sobre este tema, la exparticipante dijo: “Son tan grandes, pensar que le hablaba a una cámara todo los días sin saber que existían. Todo esto se lo debo a mi hermana Coy, Rubí, mi cuña, a Rocío y a ustedes, ¡siempre!”.

Furia destacó a su hermana Coy como uno de sus pilares

Respecto al aislamiento, en los últimos días Ángel De Brito había detallado la situación: ”No la dejan tener contacto con nadie. Le pusieron 4 productores para contener la situación. Los psicólogos van a estar más encima. Preocupación en el hotel”. A raíz de estos comentarios, Furia aclaró su situación. “Ahora estoy en periodo de protocolo para ir de a poquito recuperando y adaptándome a la vida, a esa vida que es la real, la que vivimos todos. La realidad esta fue y es el momento más importante de mi vida personal con 33 años”, expresó.

No dejó pasar tampoco la oportunidad para saludar a las personas que fueron parte del ciclo y que hicieron posible su ingreso: “Amo fuerte este reality, ustedes y yo lo hicimos posible, y los que me encontraron. Gracias enormes Gabi y Yani, gracias Karina, gracias cameramans, gracias sonido, edición, gracias inmensas. Gracias GH Argentina. Furiosos, con todo, esto no termina, esto recién comienza, Gracias”.

Al momento de referirse a sus seguidores, también destacó: “¡Furiosos ataquen! Pronto vamos a festejar esta locura. A disfrutar mucho juntos, y pronto subo todas las cartitas, regalos y demás cosas que me acercaron. Porque ahora los regalos se vienen para ustedes, me debo al público y así va a ser”, afirmó, dejando un manto de sospecha y de expectativa sobre sus próximos pasos.

“Sean únicos, somos siempre esos, esas, las que se atreven. ¡Con todo!”, reflexionó antes del último agradecimiento. “Gracias a todos los panelistas, son el verdadero ojo de Gran Hermano. Gracias público”, cerró la exparticipante su primer mensaje al exterior, lo que deja a las claras que esto es solo el comienzo de una historia que comenzó a escribirse desde su ingreso a la casa, en diciembre de 2023.