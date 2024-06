El análisis de Furia tras su eliminación de Gran Hermano: “Insultar no es violencia”

Juliana Scaglione: "Insultar no es violencia"

Finalmente llegó el día menos pensado para los fanáticos de Furia, la participante más polémica de Gran Hermano (Telefe). Juliana Scaglione, conocida como Furia, fue parte del debate este miércoles, 24 horas después de su eliminación del reality.

En el programa, Santiago del Moro mostró a Juliana el impacto que generó en los televidentes durante sus seis meses en el programa. La ahora exparticipante expresó que nunca imaginó llegar tan lejos y reveló que entró al ciclo para “cambiar su vida”, motivada por la necesidad económica: “Me sentía muy ahogada con el hecho de no poder comprarme nada. Todo era trabajar para comprarme la comida, lo básico”, compartió.

A continuación, dio detalles de cómo vivió el diagnóstico de su leucemia dentro del programa. Todo comenzó cuando Laura Ubfal indagó a la participante: “Nosotros nos conmovimos con el tema de tu enfermedad. ¿Cómo lo viviste vos, realmente, adentro de la casa?”, quiso saber la periodista. A lo que Furia se sinceró en vivo: “El juego hizo que yo no piense tanto”.

“Mi cabeza estaba mucho más ocupada en el juego, mi cabeza estaba mucho más ocupada en relacionarme con los que estaba adentro, hacer estrategias. También tuve el ingreso de una contención. Entonces, creo que fue todo mucho más ameno”, agregó.

Furia conto como vivio el tema de la enfermedad (Video: Telefe)

Y siguió: “Empecé a ver cómo mis verdaderos compañeros se preocupaban por mí. También Emmanuel compartió conmigo justo antes de irme a sacarme sangre. Esa noche me quedé sola y él fue el único que vino, me besó y me dijo ‘quedate tranquila que va a estar todo bien’. Aunque el otro día yo le tuve que dar a todos un diagnóstico que no era del todo lindo”.

“La verdad es que la saqué bastante barata porque esto no tiene que tener un tratamiento. Entonces mi idea es controlar mi estrés, que no me vaya a otros niveles, pero la realidad es que ustedes saben que yo discuto fácilmente y que si me tengo que agarrar con alguien no me genera que mi cortisol suba y que se me dispare y todo lo demás. Trato de también mantener la calma”, relató.

Eliana Guercio, panelista del reality, elogió a la doble de riesgo: “Me cambiaste la vida desde que me quebré el tobillo, fuiste mi entretenimiento diario y gracias a vos, no me deprimí como me habían pronosticado”, dijo emocionada.

Juliana también habló sobre la sanción que le impuso Gran Hermano tras su pelea con Mauro, explicando que había pedido que se levantara porque ya no había motivos para mantenerla: “La persona por la cual me la habían puesto ya no estaba en la casa y con los que me grité tampoco estaban ahí”.

Juliana Scaglione habló sobre la penalidad que recibió de Gran Hermano: "Quería que me saquen la sanción" (Video: Telefe)

Durante el debate, los panelistas Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Eliana Guercio llenaron de elogios a Juliana, mientras Ceferino Reato sostuvo: “Furia se fue porque así lo quiso el fandom del Chino y los Bros”. Juliana admitió que todos fueron falsos en la casa, incluyéndose a sí misma, y reconoció que fue un error eliminar a tantos compañeros: “Yo sabía que afuera había un montón de gente esperándome, caliente”. También confesó haber sentido envidia hacia otros jugadores y sus familiares.

En cuanto a las acusaciones de violencia, Juliana minimizó las situaciones conflictivas: “Invito a esas personas a que entren a esa casa y a que convivan con gente que te traiciona y te deja sin comer. Cada uno juega como quiere”. Esto provocó la reacción en Ceferino Reato que se mostró muy crítico contra la jugadora.

Furia, la última eliminada de Gran Hermano

“La verdad es que si estoy acá y ustedes me dicen lo gran jugadora que soy, estaría bueno que la gente pueda entender, más allá de la gente que me quiere, que sé que entiende todo, pero veamos el punto negativo. Punto número uno: Gran Hermano es un juego, punto número dos: cada uno juega como quiere y hace de su vida lo que quiere, y Gran hermano no tiene censura, no está guionado. Ahora a Gran Hermano, ¿le gusta y avala la violencia?, no, en ninguno de los aspectos. ¿Discutir es violencia?, ¿Gritar es violencia?, Que te quieran hacer cagar tu propio juego, ¿es violencia cuándo vos le decís a la persona ‘no me vas a cagar’ en la cara, ¡No!”, se preguntó y respondió, a la vez, la joven.

“Gran Hermano no avala ningún tipo de violencia, pero discutir y gritar no lo es. Insultar no es violencia”, aseguró Furia, generando polémica y obligando a los panelistas a aclarar la situación. “A mí me encantaría que alguna vez entres a jugar”, le dijo la exparticipante a Ceferino. “El juego es magnífico y ser parte de él también. Ahora los que no quieren jugar son caracoles, lo siento mucho que te moleste que diga cosas feas de las personas. Pero, realmente con lo que vale este juego, nosotros tenemos que brindar lo mejor”, señaló.