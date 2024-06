Vero Lozano, íntima con Zaira Nara: cómo se enteró de la muerte de su mamá y el miedo a no poder caminar más

Zaira Nara Y Vero Lozano Entrevista Completa (Video: Youtube)

Durante los primeros días de mayo, Zaira Nara lanzó oficialmente un nuevo proyecto junto al streaming La Casa. En dicho espacio, la hermana de Wanda conduce el ciclo Zaira en tu casa, en el que ella asiste al hogar de diferentes mujeres del mundo del espectáculo y las entrevista en un ambiente íntimo, profundo y diferente.

En el primer especial, ya disponible en YouTube, Zaira tuvo un mano a mano con Maru Botana y la charla viró hacia diferentes temas, distendidos, profundos, divertidos. Incluso, en un momento invirtieron los roles y la cocinera le hizo una pregunta a la modelo que la hizo romper en llanto.

Ahora, su segunda invitada fue la conductora Vero Lozano quien se animó al mano a mano y en una entrevista bien personal pasó por todos los temas. “Valoro mucho que me abras las puertas de tu casa, de tu cocina especialmente, que para mí es como el corazón de una hogar”, le agradeció Zaira para romper el hielo a lo que la conductora de Telefe también estuvo de acuerdo: “Totalmente. Y aparte paso mucho tiempo acá“.

Zaira Nara le preguntó a Vero Lozano por su juventud cuando estudió psicología (Video: Instagram)

Para dar inicio a la entrevista, la menor de las Nara le preguntó a Lozano por su faceta como psicóloga, carrera que ejerció antes de volcarse a la conducción. “La verdad que la psicología me gustó desde siempre. Había hecho el test de orientación vocacional y me había dado arquitectura o diseño, no sé por qué, pero la psicología siempre estuvo ahí“, comenzó diciendo Vero sobre su pasado profesional, que linkeó con su historia personal.

“No fui una chica psicoanalizada y siempre me pareció como muy atractivo eso de lo existencial mezclado con lo que sucede a raíz de las conductas. En fin, me anoté y empecé a estudiar. Fui muy prolija, me recibí en tiempo y forma y el universo de la psicología es muy bonito. Cuando estás estudiando crees todo: que sos psicópata, neurótica porque te ves identificada con todos los perfiles. Tuve un grupo súper lindo, estudié en la Universidad de Belgrano y la pasé muy bien. La psicología, como cualquier otra carrera, te acompaña toda la vida y tenés como un valor agregado“, explicó.

En otro momento de la nota, Zaira le preguntó a Vero qué fue lo más difícil de enfrentar a lo largo de su vida. “Lo primero que se me viene a la cabeza es la muerte de mi mamá. Nunca uno está preparado para perder una mamá. Yo estaba de viaje. Estaba en Japón trabajando como modelo, tenía 23 años. Me lo contaron por teléfono. La vuelta fue eterna, un viaje de 34 horas“, reconoció la conductora de Cortá por Lozano (Telefe).

Vero Lozano contó cómo se enteró la muerte de su mamá y el miedo que tuvo tras su accidente en la nieve: “Pensé que me quedaba paralítica” (Video: Instagram)

También recordaron el duro accidente que vivió hace dos años y medio mientras se encontraba de vacaciones en Aspen, en los Estados Unidos, y cayó desde una aerosilla a siete metros de altura. “Sí, tuve miedo de quedarme así y no caminar nunca más. Fue lo primero que pensé cuando me caí. Dije: ‘Me quedé paralítica’”, confesó.

“¿Sentiste mucho dolor?”, le consultó Zaira: “En el momento no, porque tenés mucha adrenalina. Es supervivencia. Cuando te está por ocurrir algo espantoso, se te pasa la película de tu vida, es como que te aferras a los recuerdos y sos energía pura. Al menos eso fue lo que me pasó a mí, sentía que me quería comer el león y no quería que me alcanzara“, graficó.

“Lo que te pasa por la mente en momentos así es muy instintivo”, continuó. “Me acuerdo que cuando caí, fue pie, culo, cabeza en ese orden, y sentí el latigazo junto con un frío recorriéndome el cuerpo, y dije: ‘La quedé'”, sostuvo Vero sobre el miedo que vivió en el momento que sufrió el accidente.

Aunque fiel a sus valores, la conductora enfocó su energía de manera positiva y reveló que fue lo bueno que sacó de todo lo vivido. “Lo que rescato es la actitud que tomé frente a eso y que todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Es como las cosas ocurren y vos elegís cómo las encarás. Digo, yo no puedo cambiar lo que me pasó. No podés cambiar eso pero sí puedo decir cómo encaro lo que viene”, reflexionó.

”Me parece que eso es la gran clave en todo. Que uno siempre está con la posibilidad de elegir y también de cambiar. Es un laburo igual. En su momento pensé y dije: seguramente voy a quedar para el ort... Me deprimí también. Digo no es que siempre es todo positivo, pero se puede“, concluyó.