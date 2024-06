María Valenzuela y su hija se recuperan tras sufrir un accidente de tránsito: “La sacamos barata gracias al Señor”

Malena Mendizábal y María Valenzuela sufrieron un accidente automovilístico (Foto: Instagram)

María Valenzuela y su hija Malena Mendizábal sufrieron un duro accidente automovilístico al ser embestidas por una camioneta. Las mujeres tuvieron lesiones graves y, por orden de los médicos, se encuentran en reposo sin poder realizar ningunas de sus actividades. Si bien el episodio ocurrió el pasado viernes 14 de junio, la noticia trascendió en las últimas horas y Teleshow se comunicó con la actriz para conocer detalles de los hechos.

“Estamos en reposo absoluto. Con muchos dolores. Pero estamos bien. La sacamos barata gracias al Señor”, dijo la artista, que muy amablemente respondió a las consultas de este medio a pesar de las secuelas que le dejó el accidente. “No puedo hablar por los dolores. Sí nos quedaron heridas y golpes en las costillas, pero ya estamos mejor”, aclaró a través de mensajes escritos.

María Valenzuela mostró las secuelas del accidente (gentileza María Valenzuela)

Acto seguido, María compartió dos imágenes donde se puede ver un corte grande en su brazo y un hematoma enorme en una de sus piernas. “Yo me siento mejor, Malena tiene mucho dolor en las costillas y en el brazo pero los estudios salieron bien”, expresó la protagonista de Tom Dick & Harry, la obra de calle Corrientes y cuyo lugar momentáneamente ocupa actualmente Claribel Medina. Vale destacar que el cambio se produjo antes del accidente y María tenía pensado regresar a mediados de julio, lo que ahora está sujeto a su recuperación.

Respecto a las cuestiones civiles, la actriz aclaró que no tiene comunicación con la persona que las chocó y que, por el momento, no descarta iniciar acciones legales. “No sé todavía, tengo que hablar con mi abogado, lo que sí fui a declarar hace unos días cuando me pude levantar”, aclaró en su diálogo con Infobae.

Así fue el accidente de María Valenzuela y su hija Malena

“Todo pasó el viernes 14 de junio, en Tortuguitas. Yo venía en un Peugeot con Malena. Frené en la bocacalle de Brasil y Patricias Mendocinas y ahí un auto clarito me hizo señas para que pase. Cuando estaba avanzando, apareció una camioneta oscura 4x4 del lado derecho, nos chocó y con el impacto nos arrastró hasta un poste de luz. Tenemos heridas graves”, le había contado María al sitio TN Show sobre cómo fue el accidente.

Así quedó el auto de de María Valenzuela (Crédito: Gentileza María Valenzuela)

En esa misma sintonía, la actriz continuó con su relato: “Esperamos a que llegara la ambulancia en estado de shock. A Malena la llevaron al hospital y le hicieron una serie de estudios porque tenía golpes en la rodilla y el hombro. Las dos quedamos llorando y angustiadas”, reveló.

Por último, con respecto a qué hizo el hombre que conducía la camioneta y estuvo involucrado en el accidente, comentó: “Él se quedó y pidió perdón varias veces diciendo que venía rápido porque estaba llegando tarde a un lugar, se sentía responsable de lo que había pasado”, explicó Valenzuela y concluyó: “Cuando el vidrio de Malena se rompió, yo me tiré encima de ella para cubrirle el lado izquierdo de la cabeza porque ella tiene una craneotomía hecha y no puede recibir golpes. Ahí se me cayeron los vidrios encima y me sacaron un pedazo de carne”.

El accidente de María Valenzuela terminó con ella y su hija hospitalizadas (Crédito: Gentileza María Valenzuela)

Cabe destacar que Malena, hija de María Valenzuela y del recordado periodista Juan Carlos Pichuqui Mendizábal, tenía 19 años cuando un ataque cerebro vascular la obligó a empezar de nuevo: tuvo que volver a aprender a hablar, a caminar y a comer. Así, a la joven le descubrieron una malformación arteriovenosa, un problema congénito: uno de cada cien mil personas la padece. Pero gracias a su tratamiento y el amor de su familia, logró salir adelante.

Desde ese momento, se propuso ayudar a otras personas que hayan transitado una situación como la suya: “Como sobreviviente de un ACV me siento obligada en mostrar y a enseñar de qué se trata esta enfermedad. Quiero ayudar a prevenir porque está la vida en juego y porque si lo superás la recuperación es muy cruel”, le dijo a este medio.