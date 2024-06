Sr. Flavio de Los Fabulosos Cadillacs contó el paso a paso de su rehabilitación: de no poder agarrar un papel a volver a tocar el bajo

Flavio Cianciarulo junto a su hijo Astor, quien lo reemplazó en el bajo en los últimos shows de Los Fabulosos Cadillacs

Las imágenes impactaron y conmovieron: a Flavio Cianciarulo, uno de los fundadores de Fabulosos Cadillacs le resultaba imposible pulsar las cuerdas de su bajo. El músico está transitando una rehabilitación profunda luego de haber sido operado, en marzo pasado, para corregir una lesión cervical. Y ahora está recuperando, de a poco, el pulso necesario para volver a los escenarios. Algo que, por suerte, se concretará el próximo 12 de julio en Bogotá, cuando la banda se presente en la capital colombiana.

En los shows que el grupo fronteado por Vicentico dio por Chile, Bolivia, El Salvador y Costa Rica entre abril y junio, Flavio había sido reemplazado por su hijo Astor Cianciarulo, quien desde hace unos cuantos años ya era parte de la formación Cadillac. Mientras tanto, durante ese lapso, el bajista se guardó en Chapadmalal para entregarse a la recuperación. “Fue todo cuestión de ponerle garra, intensidad y no dejarse estar para salir adelante”, resumió el artista en diálogo con Teleshow.

“Hace unos cuantos meses percibía que, de vez en cuando, la mano derecha se me dormía un poco. Al principio sentí esos cagazos típicos de la edad, que pensás que es algo del cuore. Pero como la mano me volvía enseguida, pensaba que tal vez era porque a la noche, tomando la almohada, me cortaba solo la irrigación sanguínea, en alguna posición. Porque siempre era en ese momento que se me dormía, al levantarme. Otra cosa que me tranquilizaba era que no se trataba del brazo izquierdo, que sabemos que es el que más compromete a las cosas del corazón. Era insignificante como para que yo tomara alguna medida al respecto”, comenzó detallando Flavio acerca de cómo detectó la falla.

“Hasta que un día observé que la fuerza de pinza de la mano y de los dedos, la motricidad fina, empezó a mermar considerablemente. Le mostré a mi esposa y le dije: ‘Mirá, te agarro el brazo y mi cerebro está mandando la orden de apretarte fuerte y no pasa nada’. Al final, llegué a un punto en que me ponías un papel entre el pulgar y el índice, y el papel se me iba, no podía sostenerlo”, relató.

Vicentico y Flavio en el multitudinario show gratuito que Los Fabulosos Cadillacs dieron en la Ciudad de México en junio de 2023 (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Ante esto, Flavio decidió visitar a su médico clínico, quien lo derivó a un neurólogo. A su vez, este último lo mandó al neurocirujano, quien tras una resonancia magnética, dio con el diagnóstico: una severa lesión cervical congénita, degenerativa, probablemente heredada.

“Fue algo bastante delicado que hizo que mi espalda convirtiera en una bomba de tiempo y yo no me daba cuenta. Me dijeron que me tenían que operar de inmediato y que la lesión me acompañaba desde hace más de 10 años, tal vez 15 o 20, incluso. Al ser degenerativa, en términos vulgares podemos decir que ‘venía mal de fábrica’ y no lo sabía. Eso ocasionó que sufriera un daño neurológico por una compresión medular, que es lo que hizo que se apagara la luz de la mano y los nervios que mandan las órdenes”, explicó.

La delicada operación implicó que le implantaran unas prótesis de acrílico y unos tornillos de titanio para descomprimir las dolencias en su espalda y reemplazar a esos discos “dañados de fábrica”. “A partir de ahí fue cruzar los dedos. Porque me dijeron que la descompresión funciona al pelo, pero había que ver si la mano regresaba. Al tener un daño neurológico y una compresión medular, podía volver o no. De ahí en adelante le empecé a poner garra con mucha kinesiología, fisioterapia y controles semanales con el neurocirujano”, contó Flavio.

Siempre inquieto, al margen de sus actividades artísticas (además de músico, también desarrolla su faceta de escritor y recientemente editó el libro Médanos oscuros) también es muy activo con el deporte y practica surf, jiu-jitsu y skate. “Al médico le pedí que me dejaran hacer lo que se pudiera, porque para mí es muy importante no dejarse estar. A Clint Eastwood siempre le preguntan cómo hace para estar como está y él dice: ‘Muy fácil, no dejo entrar al viejo’ (risas). Yo me identifico con esto hasta donde puedo. Ahora en julio voy a cumplir 60 años y le dije a los médicos que no quiero quedarme sentado esperando un arreglo, quiero moverme”, aseguró.

Flavio junto a su hija Cocó, de vuelta al jiu-jitsu

Dos meses después de la operación, Flavio pudo hacer algo de gimnasio y también al jiu-jitsu, la única actividad que realiza con el cuello ortopédico puesto. “El médico me dejó hacerlo, pero de manera inteligente, muy bien pensado y con el collar, hasta que al menos se cumplan cuatro meses de la operación”, contó.

Por otra parte, dijo que hace dos semanas regresó al mar. “Fui feliz, cornaleé un montón, estuve con mis hijos en el agua, sintiendo el agua salada en los labios, lo hermoso del invierno que no hay turistas (se ríe), en mis amadas playas del Sur, con este sol que nos regala estos días. No sentí nada de miedo. Como decía Asterix de Obelix, ‘Solo tengo miedo a que el cielo se me caiga en la cabeza’, después nada más. Y siempre supervisado por el médico”, dijo radiante.

Pese a esto, la mano sigue algo limitada debido al daño neurológico de la lesión. “Es loco, pero no puedo apretar un desodorante. Le digo al médico que estoy haciendo el ‘desafío Rexona’. Pero puedo hacer cosas, ¡ahora puedo abrir la heladera de mi casa! Son pequeños actos que son grandes avances para mí”, reveló.

Flavio Cianciarulo compartió su recuperación en un emotivo video

La vuelta al bajo fue gradual: una nota un día, dos al día siguiente, luego tres. Y así hasta poder tocar un blues. “Los dedos no me daban hasta que me dieron. Obviamente, estuve encima del bajo todo el día, lo poco que podía tocar, porque la mano se me fatigaba enseguida. Como tengo un daño neurológico, no muscular, el médico me dijo que respetara eso. Porque acá se mueren células que no se regeneran, sí se reemplazan. Entonces el cerebro tiene que volver a reenviar otras células que suplan el lugar de las que se murieron. Ahora, si yo sigo tocando con la mano fatigada, puedo crear un desbarajuste que puedo ser malo. Tocaba un rato y dejaba. Y no podía tocar nada, era muy desmoralizante, pero le puse garra. No podía ni mirar el bajo porque me ponía a llorar. Pero yo soy muy fuerte, me pongo en modo Rocky Balboa y voy para adelante”, contó.

La operación hizo mover los planes de la agenda Cadillac: con varios shows pautados por distintos lugares de América, la primera reacción de los “hermanos musicales” de Flavio fue suspender y posponer hasta nuevo aviso. “Incluso Vicentico me dijo: ‘Mirá que yo, sin vos al lado, prefiero parar todo’. Y le dije que no, que me hacía muy feliz saber que seguían. Entonces se me ocurrió que me reemplazara Astor”, dijo y la banda aceptó el trato mientras él encaraba su recuperación: “Lo que me explicó el médico es que, por lo general, con estas parálisis, se empiezan a ver buenos resultados a los seis meses. Sin embargo, al ponerle garra y tocar mucho respetando el descanso, a los tres meses estoy pudiendo volver a tocar”.

"Cuando tuve que operarme, Vicentico me ofreció parar todo. Yo le dije que no, que me hacía muy feliz saber que seguían. Entonces se me ocurrió que me reemplazara mi hijo, Astor", contó Flavio

De esta manera, confirmó su presencia en el próximo show que la banda dará en Bogotá, Colombia, el próximo viernes 12 de julio, 14 días antes de su cumpleaños número 60. “Ya puedo, estoy en condiciones de volver al escenario que tan feliz me hace. Es una alegría enorme, porque yo pensé que con suerte iba a poder hacerlo recién a fin de año. Y cruzando los dedos porque el doc me lo dijo siempre: ‘Capaz que la mano te vuelve hasta acá y listo, nunca más apretás el Rexona’. Pero mientras pueda tocar y hacer todo lo que me gusta hacer, yo soy feliz, más que eso no pido”, sostuvo.

“No fight, no life. Yo pienso así, soy un guerrero. Con eso no quiere decir que hay momentos del día en que el corazón se te desgarra y me he tirado a mirar el techo, pero después digo: ‘Bueno, basta loco, vamos’. Y ahí me pongo para adelante, siempre. Y si la mano no me vuelve, bueno, pintaré cuadros, tocaré el moog con la mano izquierda”, describió.

Por otra parte, contó que ya tiene listo un EP de su proyecto solista Sr. Flavio y que verá la luz en lo inmediato. “Habíamos hecho las bases cuando yo estaba bien, después pasó todo esto. Me faltaba grabar unas voces. Y para colmo el doc me dijo: ‘Cuando entramos por el cuello para ir a las cervicales, a fin de no tocar el esófago, lo entubamos. Y al entubarlo, toca las cuerdas vocales, por lo cual podés percibir una baja de la voz, como una disfonía que te puede quedar crónica. O te puede quedar voz más baja, crónicamente’. Salí del quirófano y le dije a los pibes: ‘Vamos a grabar, bájenme el pitch de la canción’. Como diciendo: ‘Nada nos va a detener’. Si tengo que cantar las canciones más abajo, bueno... La voz costó bastante, pero ya pude volver a mi tonalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pa’lante siempre”, cerró Flavio.