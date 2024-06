El impactante video de la rehabilitación del Sr. Flavio de Los Fabulosos Cadillacs, tras un duro diagnóstico que lo alejó de la música

Flavio Cianciarulo anunció su operación

La noticia trascendió los primeros días de abril e impactó a sus fanáticos. Flavio Cianciarulo -conocido como Sr Flavio-, bajista y miembro fundador de Los Fabulosos Cadillacs, debía suspender sus presentaciones con la banda, en medio de una gira que lo llevaría por varios países de América debido a imprevistos médicos que necesitaban un urgente tratamiento.

El bajista y compositor lo difundió en un video, en el que se mostró con un cuello ortopédico previo a la intervención: “Debido a un problema cervical que me surgió y que me impide tocar, voy a tener que estar fuera del escenario durante un tiempo”. En el mismo mensaje, ,explicó cómo serían los futuros pasos de la banda que formó a mediados de los ‘80: “Lo estuve pensando mucho y lo estuvimos hablando con nuestros hermanos musicales. No nos gustaría dejar sin los Cadillacs a todo nuestro público querido. En tal caso, quién me reemplace será Astor Cianciarulo, mi hijo, sangre de mi sangre, un Fabuloso Cadillac desde hace años ya”.

Además, Flavio se mostró optimista respecto a la intervención. “Me pone muy feliz dentro de lo que estoy pasando ahora, que voy a estar todo bien, que voy a estar 10 puntos espero que pronto. Me pone muy feliz que la banda siga y no pare de tocar”, concluyó.

Flavio Cianciarulo y la rehabilitación

Apenas unos días después, el músico publicó otro video en el que explicó que se recuperaba satisfactoriamente tras la operación de una lesión crónica en las vértebras cervicales. Sobre la intervención en sí, aclaró que recibió implantes vertebrales de acrílico y titanio. La dolencia, que degeneró a lo largo de los años, no había sido diagnosticada hasta que los síntomas, como la pérdida de fuerza y movilidad en la mano derecha, se hicieron evidentes.

Siguiendo el tratamiento indicado, el proceso de rehabilitación constó de intensivas sesiones de kinesiología. A pesar de su condición, mostró alivio y motivación al asistir a las clases en el tatami, lo cual considera beneficioso para su recuperación: “Me hace bien venir a escuchar y atender la clase”, expresó. Desde entonces, sus redes sociales reflejaron las diferentes instancias del proceso, siempre, como él mismo detalló, “con la firme intención de volver a subir a los escenarios en el menor tiempo posible”.

El emotivo video de Flavio Cianciarulo

En las últimas horas, el músico reveló en un nuevo video cómo se encuentra en el camino de la recuperación tras meses de rehabilitación. A pesar de que inicialmente su mano derecha quedó semi paralizada y perdió fuerza en los dedos, mostró una actitud positiva y perseverante. Según las recomendaciones médicas, los resultados de su rehabilitación podrían comenzar a observarse solo después de seis meses y existía la posibilidad de que la movilidad no regresara. Sin embargo, en menos de ese tiempo logró avances significativos gracias a la “fisioterapia y mucha kinesiología”, tal como detalló,

“Le puse garra. Lo que no mata fortalece, y a los tres meses de operado aparecieron los primeros progresos, avances, practicando y practicando todo el día, como podía: encima del bajo, también gimnasia, moverme, fierros de a poco, volver al tatami, el tratar de recuperar estado físico me ayudó”, explicó. Además, destacó la práctica del jiu-jitsu: “Salva y fortalece el espíritu. Le pedí permiso al neurocirujano para poder regresar a las actividades físicas y hacer lo poco que se pueda hacer. La idea es no dejarse caer”, argumentó.

Flavio Cianciarulo volvió a tocar el bajo y en las últimas horas mostró los avances en su rehabilitación

Durante este proceso atravesó todo tipo de situaciones: “Al principio era desmoralizante, los dedos permanecían inmóviles sin poder posarse en el bajo. No podía ni mirar el instrumento porque me desgarraba el corazón. Hasta que un día comencé a intentar tocar como podía, con casi nada de movilidad. A los pocos días pude tocar recién apenas tan solo una sola nota torpemente... después fueron dos..., hasta hoy que ya algo puedo tocar… ‘¡Todo de mí’!”, en referencia al tema que interpreta en el video. Uno de los clásicos del jazz de todos los tiempos y un mensaje simbólico para este tiempo que le toca transitar.