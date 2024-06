Se separaron Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos a cuatro meses de haberse casado

Jimmy Catilhos habló sobre su crisis con Carlos Perciavalle, tras la denuncia de abuso sexual

A mediados de febrero de este año, Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos se casaron. La pareja dio rienda suelta a su amor en una ceremonia íntima con sus familiares y amigos, quienes festejaron lo que creían que iba a ser una historia sin fin. Pero su relación cambió bruscamente luego de cuatro meses de haber pasado por el Registro Civil, y este miércoles se dio a conocer su ruptura. La noticia fue confirmada por Moria Casán en su programa de streaming y luego, Castilhos mantuvo diálogo con Teleshow, donde dio los detalles de los motivos de la separación.

“Yo estoy en la casa de mi madre momentáneamente porque necesité reagruparme con el cariño de mi familia. Carlos está con amigos en La Laguna. Momentáneamente estamos separados”, explicó. Además, comentó que “esta crisis que hemos vivido a causa de esta falsa denuncia, que hoy ya se sabe que es falsa, pero que nos hizo un daño tremendo, que nos destruyó moralmente y, como pareja, no encontramos manera de protegernos el uno al otro. Terminamos enfrentados entre nosotros, discutiendo, peleándonos”.

Más adelante, el actor amplió las discusiones que tuvo con el capocómico. “‘¿Viste? ¿Por qué no me defendés? ¿Por qué no me defendés a mí? Solo te importa tu nombre, ¿viste?’ Cuando empiezan esas cosas que, en realidad, acá la culpa la tienen los medios, que les divirtió por rating reproducir una mentira absoluta. Ni siquiera les importó saber de quién se trataba esa persona”, disparó visiblemente molesto.

En alusión al denunciante, que acusó a Perciavalle por abuso sexual pero que luego no se presentó a ratificarlo, reveló a este medio que “lo trataron como si fuera un pobre niñito, cuando es un delincuente que acá, en el Uruguay, tiene más de seis demandas por estafa. Por eso no puede volver al Uruguay. Su familia, que es de Melo y Cerro Largo, está avergonzada de él y no sabe qué hacer para pagar las deudas del chiquilín para que el gurí pueda volver a entrar al país”.

La pareja contrajo matrimonio hace tan solo cuatro meses (Instagram)

También comentó que “nadie corroboró” la veracidad de la acusación presentada por el hombre. “Intentó meterse en nuestro casamiento para quedarse con nuestros sponsors y para estafarnos lentamente”. Cansado de la situación, Catilhos lanzó: “Hoy parece que nosotros somos los violadores, yo soy el villano, yo soy el abandonador, yo soy la mala persona. Yo soy una persona que hoy no tengo trabajo. Cuando trabajaba en la tele, estaba por irme a hacer una gira con mi marido a 30 ciudades divinas en la Argentina y estaba por empezar un streaming lleno de ilusión con Carlos, que es una leyenda viviente”. Por si fuera poco, Jimmy señaló que se encuentra desempleado al igual que Carlos.

Por otro lado, le contó a este medio una situación que vivió en la peluquería de una amiga, cuando una de sus clientas tomó una revista donde estaba su foto en la portada. “Dice: ‘Mirá, este es el que abusó de un chico ahora en la Argentina. Este es el que abusó de un chico ahora en la Argentina. Eso dijo. Dijo que yo abusé de un chico en la Argentina. Nadie le importa”, aseguró.

La relación se vio en peligro tras la denuncia por abuso sexual (A la tarde - América)

Completamente desconsolado por la situación que está atravesando junto al humorista, aseveró: “Mi madre está llorando ahora en el living después de verme cómo estoy. Lo único que he hecho es trabajar toda la vida. Y juntarme con la persona que más quise para cuidarlo, que es lo que hice desde el primer día, porque todo el mundo vio cómo soy yo con Carlos y cómo es Carlos conmigo. Pero hoy no tenemos fuerza ni para... Hoy ya no tenemos fuerza ni para apoyarnos el uno al otro”.

Cabe recordar que la denuncia fue realizada por un joven de 18 años, quien aseguró haber trabajado para los acusados hasta que el 18 de marzo pasado fue supuestamente abusado por el reconocido artista, por su pareja y por un tercer hombre a quien identificó como “Daniel”. Hace tan solo una semana, el denunciante debía presentarse para revalidar su declaración en la UFI N°8 de Morón, que se encuentra a cargo de la investigación. Pero no lo hizo, ya que según sus abogados se encontraría en la provincia de Córdoba.

El casamiento de Carlos y Jimmy en Uruguay

Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos se casaron en un registro civil de Uruguay

La pareja decidió dar el ‘sí, quiero’ en el Registro Civil en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay. La ceremonia tuvo lugar el pasado 19 de febrero y solo asistió su círculo más cercano. Mientras que la oficiante de la boda fue Cecilia Mancini, Eduardo y Elina Costantini ocuparon el rol de padrinos.

“Carlos Ernesto Perciavalle Bustamante, ¿toma como legítimo cónyuge a Jimmy Castilhos Montes?”, exclamó Mancini, a lo que el actor respondió: “Sí, lo tomo”. Esta misma pregunta fue realizada a Catilhos, quien también aceptó unirse a su pareja ante los presentes.

En el evento privado reinó la alegría, en especial por parte de sus protagonistas, quienes salieron del registro bajo una lluvia de arroz. Luego llevaron a cabo una celebración religiosa a mediados de esa semana y, finalmente, una fiesta para unos 400 invitados, la cual contó con la participación de artistas como El Polaco, según adelantó Flor de la V por esos días.