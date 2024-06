El profundo cambio de vida de El Retutu, el exparticipante de Cuestión de Peso que se volcó a la palabra de Dios

El Retutu, ex participante de Cuestión de Peso, mostró su cambio de vida ligado a la religión (Video @elretutu)

Bajo el rayo del sol y con un mate en la mano, El Retutu piensa, reflexiona y busca sabiduría en la Biblia. Desde el balcón de su casa, el exparticipante utiliza sus redes sociales para predicar y compartir versículos según la ocasión. Así es la nueva vida del exparticipante de Cuestión de Peso (El Trece).

Campeón de la edición 2013 del reality, Gastón Villegas aprovecha sus redes sociales para compartir semana a semana diversos pasajes de la Biblia. “Hoy traigo una palabra impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Quiero mostrarles este video de José, una persona en situación que está perdidamente en las drogas. Ustedes verán un momento en el que él está en contacto con el Espíritu Santo. El mundo, el diablo, lo llevó por otro lado”, comenzó diciendo el cantante.

El Retutu contó qué lo llevó a entrar a la Iglesia

Luego, el joven tomó la Biblia frente a él y leyó: “La palabra de hoy de parte de Dios es LUCAS 15:1-5. Si estás perdido y atrapado en los vicios, en adicciones, en el alcohol. Si también estás apartada porque el enemigo te mostró un mundo de mentiras y caíste, dejame decirte que hoy Dios te quiere hablar. Hoy Dios te quiere liberar de las garras del diablo. Dios hoy te bendice”. El video en cuestión superó las 225 mil visualizaciones en TikTok.

Una semana atrás, el cumbiero había compartido otra reflexión: “Un de repente está llegando a tu vida, un de repente que te va a liberar de esa cárcel donde te encuentras y Dios te va hacer libre, en el nombre poderoso de Jesús declaro que eres libre, Gloria Dios. Hechos 16- 25 y 26″. Al igual que su publicación más reciente, el mismo superó las 203 mil reproducciones en la misma red social. Además de compartir distintos versículos, el cantante también aprovechó las redes para contar por qué decidió entrar a la Iglesia y cuál fue el cambio que tuvo en su vida. “Pasé por todos los proceso, y cuando llego a la Iglesia pensé que iba a encontrar paz. Pero lo primero que escuché fue ‘no podés cantar cumbia y seguir a Cristo. Ay, viste cómo vino vestido, los tatuajes que tiene, sabés lo que debes hacer’. Me hizo dudar de entrar a la Iglesia porque me criticaron un montón. Yo decía: ‘¿Este es el amor de Cristo?’”, comenzó contando Villegas.

El Retutu mostró su cambio de alimentación en sus redes

Luego, Gastón reveló qué es lo que lo motivó a quedarse: “Entré a la Iglesia porque estaba totalmente destruido, porque me quería matar, porque no quería vivir más y lo único que pasa es que me critiquen por ser cumbiero. Fue tanto lo que me señalaron que dije ‘¿qué hago acá?. En proverbios que venía leyendo entendí que todo lo bueno que hiciste será pagado. Yo lo único que le pido a Dios es sabiduría para entender la palabra. No miremos la ‘paja’ en el ojo ajeno, si no lo que nosotros estamos haciendo”.

El paso de El Retutu por Cuestión de Peso

En 2011, pesando 270 kilos, Gastón decidió entrar a Cuestión de Peso. Con su dedicación, perseverancia y los hábitos aprendidos en el programa, el joven logró bajar más de 130 kilos con el paso de los años. Durante su participación en el programa, el cantante detectó varios problemas de salud generados por la obesidad: tenía hígado graso, colesterol muy alto y artrosis en las dos rodillas.

En 2013, en medio de su cambio de alimentación, logró coronarse, gracias al voto del público, como campeón del certamen y pudo cumplir su mayor objetivo: demostrarle a su hijo que cambiar era posible. En esa oportunidad, el cumbiero y sus compañeros se enfrentaron a la balanza. Con el 45,83% de los votos, el Retutu se consagró campeón. Luego se ubicaron Yanina (13,17%), Yamila (10,52%) y Walter (5,49%). Cristian había quedado eliminado al comienzo por pesar 500 gramos de más.