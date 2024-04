Milett Figueroa respondió sin filtro los rumores de crisis con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa habló de los rumores de crisis con Marcelo Tinelli (Video Mande Quien Mande)

Luego de demorar su regreso a la Argentina, y perderse el cumpleaños de Marcelo Tinelli, los rumores de una crisis entre Milett Figueroa y el conductor comenzaron a crecer. Con este panorama, la tensión también se volcó en el vínculo entre la actriz y las hijas de la figura de la televisión. Así las cosas, la peruana decidió romper el silencio y manifestar lo que sentía. “Yo sé lo que soy y cómo me entrego a una relación y lo que hago para cuidarla”, expresó la actriz en la televisión de su país.

Todo comenzó cuando la modelo viajó a Lima para promocionar su última película: ‘Vampiras, The Brides’. En principio, Figueroa debía cumplir una serie de compromisos, con el film que se estrenará en octubre a través de la plataforma de Netflix, y luego regresaría a Argentina para acompañar a Tinelli en su día especial. Sin embargo, su estadía en su país se prolongó, lo que dio lugar a las especulaciones.

Lejos de darle lugar a los rumores, la actriz decidió romper el silencio. “Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación, creo que cada uno respeta el espacio del otro, sabe que tenemos compromisos”, comenzó diciendo Milett al ser invitada a Mande Quien Mande.

Milett Figueroa respondió sin filtro a su relación con las hijas de Marcelo Tinelli (Video Mande Quien Mande)

Luego, la pareja del conductor explicó por qué elige seguir trabajando, a pesar de que esto la lleva a alejarse temporalmente de Marcelo: “Yo, antes de estar con él, toda mi vida he trabajado, y creo que hoy en día no puedo dejar de hacer eso porque es algo que me motiva y nosotros celebramos nuestros logros. Él sabe que estoy estrenando una película, ayer se estrenó aquí en Lima en todas las salas del cine, nos estamos apoyando mutuamente. Él está grabando allá el reality con sus hijos, estamos comunicados todo el tiempo”.

Al ser consultada por el cumpleaños 64 de Tinelli, la modelo respondió: “Nos moríamos por pasar el cumpleaños juntos pero justo se estrena ‘Vampiras’, pero yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa. Es una película que hice en España, lo cual me genera mucha ilusión, y yo no puedo dejar de aportar a mi película, es la primera vez que protagonizo. Tengo que hacer la prensa acá porque soy la peruana que está haciendo esa película. Si la gente va a ir a ver Vampiras también es un poco porque estoy yo en la película y va a disfrutarla”.

Al referirse a la distancia que lo separaba de su novio, Figueroa explicó cómo se manejan cada vez que se encuentran separados a kilómetros: “Somos una pareja que ha compartido la relación, hemos compartido momentos de mucha felicidad y ahora que estamos trabajando cada uno en un país distinto, que ahora nos vamos a reencontrar, no tiene nada de malo que generen especulaciones, lo que sí tiene de malo es cuando dicen cosas sin conocer el trabajo anterior a una relación, minimizan cosas que no tienen por qué minimizar y adjudican esfuerzo a una relación. Yo creo que la gente que me sigue conoce mi trabajo de tantos años.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli afianzan su historia de amor

Después, al ser consultada si no estaba cansada de este tipo de rumores, la actriz disparó: “Todo el tiempo hablamos con él (Marcelo). Cuando empezamos la relación sacaron un montón de cosas, ‘el pasado de Milett Figueroa’, ‘lo que no conocían de Milett’, y el salió a declarar y dijo que no entendía por qué estaban sacando cosas del pasado, saquen lo que quieran, la admiro. Él salió a hablar muy bien ya lo hizo una vez, dio una nota que normalmente no da nunca, me defendió y dio unas palabras que no esperaba”.

Al mismo tiempo, la peruana habló de su relación con las hijas del conductor. Tras compartir algunas cenas, y ausentarse en otros encuentros familiares, los rumores de tensión entre ellas aumentaron, sin embargo, la modelo puso paños fríos al tema: “El otro día estábamos hablando con Cande y nos reíamos de los apodos que me ponen a mi, nos reímos. Me llevo muy bien con ellas. Hemos trabajado en Punta del Este para el reality, además hemos compartido momentos especiales, como Año Nuevo. Nunca he sentido una mirada rara, algún ambiente extraño, siempre fueron muy amorosos conmigo y lo digo porque realmente es así”.

Para finalizar sentenció: “No creo que ellas necesiten quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas, no hay intereses de ningún lado. Lo único que les puedo decir es que estamos muy bien, cosas de pareja o algunas charlas ya las tendré con él en algún momento. Estamos bien, no sé de dónde sacan tanta teoría o especulación. Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera. Tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés”.