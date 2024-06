La sorpresiva reacción de Martín Ku al reencontrarse con su novia, quien se hizo un rotundo cambio estético

El tierno comentario de Martín Ku a su novia María, tras su ingreso a la casa (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Este lunes, la casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una de las noches más emocionantes: el ingreso de nuevos familiares. Fue así que cada uno de los jugadores que se encuentran en la recta final del reality pudo verse con sus seres queridos quienes, a su vez, competirán por un gran premio. Las reacciones de los hermanitos fueron de lo más diversas, pero uno de los momentos que más emocionó al público se dio con el ingreso de María del Rosario -conocida como Marisol en las redes- y el abrazo con su novio Martín Ku, quienes no ocultaron su amor ante las cámaras.

Tras el fogoso saludo que enterneció a los fanáticos del certamen, la pareja aprovechó para recuperar el tiempo perdido. Desde el “Congelados” en febrero pasado que no se veían cara a cara, por lo que las emociones estaban a flor de piel. El tiempo pasó y ambos cambiaron, en especial la muchacha, quien se sometió a una rinoplastia que iba posponiendo hace tiempo.

El silencio se volvía cada vez más notorio por parte del jugador, quien se encontraba embelesado por la presencia de María. Desconcertada por no haber escuchado ningún comentario sobre su retoque estético, ella le consultó: “¿Cómo me ves?”. Sin dejar de sonreírle, Ku le dijo: “Estás hermosa, ¿qué querés que te diga?”. Al darse cuenta de que no había visto el cambio, ella se acomodó y empezó a mostrarle su rostro: “¿No me ves distinta?”.

El jugador se dio cuenta del retoque estético de su novia y expresó su alegría por su decisión

El participante continuaba sin encontrar la diferencia en su pareja, por lo que le comentó: “¿Qué? ¿El pelo? La p…”. Ella, al ver que no iba a ver fácilmente el cambio en sus facciones, se acercó más para que adivinara: “A ver, ¿la nariz? ¿Te hiciste la nariz? Ay, amor, siempre te la quisiste hacer”. Emocionada por el comentario de su pareja, ella no dudó en mostrarle en detalle cómo le quedó tras la operación, a lo cual le comentó: “Hace un mes, por eso sigue súper hinchadita”.

Cabe mencionar que su paso por el quirófano fue revelado por ella misma. Primero lo hizo en plena transmisión de Se picó (República Z), donde comentó que “cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo. Martín siempre supo que me la quería hacer”. Respecto a su experiencia, hace unas semanas la joven habló con Teleshow y confesó que “salió todo bien, me siento fenomenal” y, a la par, destacó que “el apoyo fue inmenso, me quedo con todo lo lindo y la gente buena vibra, el resto son de palo jaja”.

El emotivo reencuentro entre Martín Ku y su novia

Marisol, la novia de El Chino, entró en Gran Hermano 2023: su romántico reencuentro

La noche del ingreso de los familiares tuvo como broche de oro la llegada de María. Ansioso por verla, el Chino se quedó parado en la entrada de la casa, ya que no quería perderse un segundo de su arribo. Al verla ingresar, el muchacho tomó velocidad y no tardó en llegar hasta la puerta.

Fundidos en un fuerte abrazo, la pareja no paró de besarse ante sus compañeros, quienes veían el emotivo encuentro desde la casa. Por su parte, el conductor Santiago del Moro intentó frenar la intensidad de los jóvenes, quienes parecían no escucharlo. “Rápidos chicos... Van a tener que tirarles un baldazo de agua. Miren que en el mundo real tenemos que ir a dormir”, bromeó mientras intentaba que ingresaran al living, donde les iba a dar la consigna de esta semana con sus seres queridos.

Les resultó difícil separarse, pero Ku y la joven se encaminaron al interior del recinto para acompañar al resto. “No puedo creer que te esté viendo. No podés estar más hermosa,” acotó el muchacho, quien no paraba de sonreír de la felicidad que sentía al estar con su compañera en la misma casa.