La novia de Martín Ku sorprendió con un inesperado retoque estético en la cara: el increíble antes y después

María del Rosario logró ganarse el cariño de los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) por su incondicional apoyo a Martín Ku, con quien lleva años de relación. Desde que tomó la decisión de ingresar a la casa, la joven estuvo al pie del cañón para acompañarlo en su sueño y no dudó en abrirse paso en las redes sociales para hacerlo. Tras afianzarse como creadora de contenido, la profesora de inglés decidió cumplir una de sus metas y se sometió a una rinoplastia, la cual marcó un gran cambio en su rostro.

La muchacha apodada como Marisol fue la que se encargó de contarlo a los seguidores del reality show. “¿Siempre pensaste en operarte la nariz, o aprovechaste ahora que tenés mucha exposición?”, le consultó Gastón Trezeguet en plena transmisión de Se picó (República Z) al notar su rotundo cambio físico. “Cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo. Martín siempre supo que me la quería hacer”, explicó la pareja del jugador, quien dijo sentirse “con moretones e hinchadita”.

Respecto a su experiencia, la joven mantuvo diálogo con Teleshow y comentó que “salió todo bien, me siento fenomenal. La tenía planeada hace rato a la cirugía, era algo que hace muchos años me quería hacer”. También destacó: “El apoyo fue inmenso, me quedo con todo lo lindo y la gente buena vibra, el resto son de palo jaja”.

Martín Ku y María del Rosario, antes de la fama

Uno de sus intentos fallidos tuvo lugar en febrero, “pero como fue lo del Congelados la tuve que postergar”, confesó. Además, en un intento de sumarle un tinte humorístico a la anécdota, les contó a los presentes en el estudio cómo iba a explicarle a su novio el cambio: “Me va a decir ‘che, no me esperaste para que te cuide y acompañe en el proceso’, pero él siempre supo que me la quería operar”.

También le dedicó un tiempo al tema en sus redes sociales, donde cuenta con más de 180 mil seguidores. “Gracias por sus mensajitos tan lindos”, escribió Marisol junto a una foto donde dejó ver su rostro al natural, el cual todavía tenía algunos hematomas por la intervención. Ante las consultas que le llegaron, María prometió dar más detalles en un futuro: “En estos días les hago videíto contándoles mi experiencia, pero ténganme paciencia porque es muy reciente”.

Como era de esperarse, María recibió muchos halagos y mensajes de apoyo tras hablar de su decisión. “Le quedó hermoso y eso que todavía no se desinflamó”, “Qué bien te quedó”, “Estás divina”, “Miren cómo está, espléndida”, “Tiene una nariz perfecta, que soporten los envidiosos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos del certamen en los diferentes posteos.

Marisol mostró el radical cambio que tuvo tras su operación (Instagram)

María del Rosario mostró el antes y el después de su operación de nariz

La visita de María del Rosario a Martín Ku

La traductora de inglés fue la primera en ingresar a la casa durante la modalidad de Congelados. “Quedate quieto, no te muevas. ¡Nos ganaste una casa!”, lanzó la muchacha al jugador ni bien comenzó a caminar por el recinto.

Al ver que el competidor estaba por moverse, ella le volvió a indicar que se mantuviera quieto. Con sus brazos, María del Rosario le dio un fuerte abrazo y le dijo: “Estoy tan orgullosa de vos, quiero que lo sepas, te amo un montón, te veo todos los días y amo verte feliz cumpliendo un sueño. Sos increíble, estoy orgullosa, ¡estás en Gran Hermano!”. Además, lo llenó de besos mientras su pareja solo podía sonreírle, dejándole en claro lo contento que estaba por su visita.

“Después de mi papá, sos el mejor tipo que conocí en mi vida, sos todo lo que soñé y más. Sos un orgullo para todos”, completó la joven, quien luego se dirigió a ver cómo era la casa del reality. Y, al recordar que Ku se convirtió en el ganador de un inmueble, expresó: “Una casa, Martín, tres ambientes, ¡es la excusa para tener dos hijos! No lo puedo creer, sos mágico”.