La palabra de Claribel Medina sobre la operación de Pablo Alarcón: “Han sido días de locos”

Claribel Medina habló sobre la operación de Pablo Alarcón: "Está mejorando"

La salud de Pablo Alarcón sigue generando preocupación en el medio artístico como en sus seres queridos. Claribel Medina, quien fue su esposa y es la madre de sus hijas, se convirtió en la portavoz de las noticias sobre cómo se encuentra el actor que en los próximos días tendrá que ser operado del corazón, por una complicación que tuvo durante su internación por una neumonía bilateral.

Teleshow se comunicó con la actriz, luego de la aparición de versiones sobre cuándo sería la intervención y complicaciones con la obra social de los actores, rumores que ella misma desmintió. “La verdad es que han sido días de locos. Lo cubre la OSA, no es que la OSA no lo cubre Está todo en marcha y está todo mejorando”, señaló la animadora.

Unos días antes fue el mismo actor quien solicitó dadores de sangre para la cirugía que enfrentará. “Amigos, papá no puede hablar. Por eso habla su hija. Estamos buscando 12 donadores de sangre”, comenzó diciendo una de sus hijas desde la cuenta de Instagram del recordado protagonista de Regalo del cielo, mientras su padre continuaba su relato con mímica, dada su falta de voz tras tres semanas internado.

Pablo Alarcón se comunicó desde su internación para pedir dadores de sangre para su operación (Foto: Instagram)

Mientras Alarcón se señalaba la garganta, resaltando que no podía emitir sonido alguno, la joven continuó: “Papá necesita 12 donadores, así que, por favor, si pueden ir a donar, les vamos a dejar las direcciones al final de este video y vamos a estar subiendo una historia con las direcciones. Muchas gracias. Los queremos”. Al final del video, se podían leer los labios del recordado protagonista de Regalo del cielo pronunciando la palabra “gracias”, al tiempo que lanzaba un beso a quienes escuchaban su video.

La información, que acompañaba al video, destacaba la necesidad de una docena de donadores de sangre al tiempo que dejaba un importante dato: “Para los que no saben, mi nombre real es Rodolfo Francisco Marabotto, así que es muy importante que al donar digan ese nombre”. La situación que vive el artista se dio a conocer días atrás cuando este publicó un mensaje en clave humorística que había prestado a confusión entre sus seguidores. Por esta razón, Claribel Medina, su expareja y madre de sus hijas, contó el verdadero estado de Alarcón.

En su programa Tarde de brujas (Net TV), Claribel se había sincerado sobre cómo es el estado en el que se encuentra su exmarido y terminó llorando por los días de angustia que está viviendo junto a sus hijas, María Agostina y Antonella. “Saben que a él le gusta mucho el humor y quiso poner en este video algo que terminó preocupando mucho más a todo el mundo”, analizó la actriz, conociendo la personalidad del padre de sus hijas. “Probablemente me rete cuando vea esto, pero la familia que somos me obliga a explicarle a la gente su situación”, empezó diciendo.

Claribel Medina y Pablo Alarcón sobre el escenario en la obra "Los Corruptelli" de 2016

“Es la tercera semana que nosotros estamos transitando desde que Pablo está internado y, por consiguiente, hay una serie de análisis médicos que se hicieron”, prosiguió Claribel, quien luego de cometer algunos furcios, se excusó: “Hablo así, estoy nerviosa y se me cruzan las palabras y los pensamientos. Estoy hablando de alguien que, imagínense, es el papá de mis hijas”, justificó.

Respecto al cuadro del actor, Medina señaló que “se le determinó una neumonía bilateral que se complicó por una infección intrahospitalaria y, por suerte, no se lo intubó sino que le dieron un antibiótico”, contó. En este punto, tuvo sentidas palabras para los médicos del IMAC y al personal que atendió a Alarcón. “Les debemos un enorme agradecimiento”, señaló emocionada.

Medina continuó afirmando que el temor de ella y de sus hijas era que tuvieran que intubar a Alarcón, algo que de momento afortunadamente no ocurrió. “La preocupación de todos es porque no estaban dando resultado los antibióticos que el tenía, pero al final le subieron la dosis para no intubarlo y ahora le está bajando”, expresó, y se refirió a las versiones que apuntaron a que Alarcón tenía un problema en el corazón. “Hay una complicación allí; hace un tiempo él tuvo un infarto y tiene unos stents, que hay que revisar. Ese es el parte que puedo dar en este momento. Hay que hacer una limpieza en esos stents y va a haber una operación”, finalizó.