Tomás Holder agarró infraganti a su novia con su celular: “¿Qué estás haciendo Milagros?”

Tomás Holder mostró la actitud de pareja hacia las otras jóvenes que tenía agendadas en su teléfono antes de conocerla y la expuso en las redes sociales (Video: Instagram)

Durante las últimas semanas Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano 2022, se mostró muy enamorado de su novia Milagros Lambardi. Reveló que se tatuaron juntos, se comprometieron y ahora publicó un video que se convirtió en tendencia en Twitter por la repercusión que tuvo.

En la secuencia, que encabeza esta nota y que el influencer compartió en sus historias de Instagram, se puede ver a la joven infraganti con su celular. “¿Qué estás haciendo Milagros?”, le preguntó él. Acto seguido, le hizo plano a su teléfono y puso de manifiesto cómo ella chequeaba, uno por uno, los contactos que Holder tenía agendados antes de estar juntos: todas mujeres. “¿Qué estás haciendo Milagros, ¿qué me estás borrando, me vas a borrar todos los contactos?”, siguió, Holder, entre risas.

Así la cosa, Milagros, miró a la cámara y le contestó: “Todos voy a borrar. Andá a saber quién es ‘Chica Mardel’. Tenés muchas chicas, voy a borrar una por una”, dijo ella y, lentamente, comenzó a eliminar los contactos. Lo llamativo es que el influencer no tenía agendada a las jóvenes con su nombre, sino con un alias más bien genérico: “chica estacionamiento”; “chica shopping”; “chica Bariloche”; “chica fiesta”.

En Instagram Tomás Holder tiene más de un millón de seguidores

Hace unos días, casualmente, Tomás compartió en esta misma red social el importante paso que él y Milagros dieron en el vínculo: “Hoy decidí darte mi anillo de promesa”, sostuvo junto a un emoji de un corazón y la mano de su novia con el regalo ya entregado. Por su parte, Holder agregó: “Lo nuestro es para siempre. Primer pasito de muchos. Te amo mi vida”.

Incluso, ambos demostraron lo enamorados que están y también confirmaron que se hicieron tatuajes en común y en honor al otro. “Hoy, 3 de mayo, decidimos que nuestros nombres lo llevaríamos en la piel del otro… Miles de emociones y sentimientos encontrados al verte acostada en esa camilla a punto de tatuarte mi nombre”, escribieron en la publicación que dejaron en el feed de ambos.

“En la última foto vas a notar mis lágrimas en el auto. Sos lo mejor que me pasó y sin dudas lo más sano y real, gracias por hacerme encontrar por primera vez en mi vida con mi Tomi interior que jamás lo había podido sacar, prometo amarte hasta el último. Te amo mi bebé”, cerró el influencer superenamorado de la joven. El posteo en cuestión cosechó más de 30 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de los internautas que les regalaron muchos elogios por la decisión.

Tomás Holder fue participante de Gran Hermano 2022

Tomás Holder es un influencer argentino conocido por su participación en el reality show Gran Hermano en el año 2022. Su presencia en las redes sociales le permitió ganar popularidad, compartiendo contenido relacionado con su vida personal, ejercicio y estilo de vida.

Sin ir más lejos, hace unos meses se volvió viral, luego de que le salvó la vida a una joven en Punta tras realizarle maniobras de RCP. En una entrevista concedida a Desayuno Americano (América TV) y en diálogo con Pamela David, el influencer relató con detalle cómo logró reanimarla, compartiendo una experiencia que resalta su conocimiento en este tipo de maniobras adquirido en un curso previo.

“Yo estaba con mis amigos, era la última noche, estábamos comiendo, eran como las 11.50, casi 12 de la noche, y de la nada escucho un impacto fuerte en el piso. Nos asustamos, nos dimos vuelta y había una chica desmayada. Yo me asusté y no sabía cómo reaccionar. Vi que la gente se empezó a acercar, pero nadie hacía nada y la chica estaba como inconsciente... y lo primero que se me ocurrió fue hacerle RCP”, contó sobre sus aprendizajes en la escuela.

Y cerró: “Igual soy sincero, no lo sé hacer muy bien. Hice lo que pude, lo que me salió, no lo que me acordaba, y también hice un poco de respiración boca a boca, y por suerte pudo reaccionar”.